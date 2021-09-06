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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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ВР (11726) вибори (6158) Росія (47164) Корнієнко (649)

Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко

Верховна Рада на поточному тижні планує прийняти проєкт постанови про реакцію парламенту на майбутнє голосування жителів тимчасово окупованих територій Донбасу на виборах до Держдуми Російської Федерації.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня буде реакція політична, постанова на наше ставлення до того, що жителі України будуть брати участь із російськими паспортами у виборах до Держдуми, в електронному вигляді причому, малоконтрольовано, незрозуміло як... Неможливо, щоб таке відбувалося", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, в кінці червня в ОРДЛО спростили процедуру оформлення СНІОР (страхового номера індивідуального особового рахунку) для місцевих жителів із паспортами РФ. СНІОР потрібен для реєстрації на сайті "держпослуги", за допомогою якої можна буде віддалено голосувати на виборах до Держдуми РФ, які пройдуть 17-19 вересня.

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У МЗС України заявили, що голосування жителів окупованого Криму і районів Донбасу на виборах до російської Держдуми поставить під сумнів легітимність виборчого процесу. Україна і міжнародне співтовариство не визнають результатів такого голосування.
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А о непризнании выборов - слабо? Рада примет постановление с осуждением допуска жителей оккупированной части Донбасса к голосованию на выборах в РФ, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3622
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06.09.2021 23:18 Відповісти
Так нельзя! Вдруг Путин обидеться и нападёт!
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07.09.2021 00:02 Відповісти
Не. Один нарот скинул злобного поджигателя вайны, сча только определимся в какой глаз ***** заглянуть - и заживём! Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6504
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07.09.2021 00:19 Відповісти
Та хай не лише голосують ,нехай валют в росєйские небеня !!!)))
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06.09.2021 23:21 Відповісти
Рада примет постановление с осуждением допуска жителей оккупированной части Донбасса к голосованию на выборах в РФ, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5930
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06.09.2021 23:25 Відповісти
А можно проще - узнать список этих жителей что проголосуют.. или слабо зеленым гнидам !? Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5115
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06.09.2021 23:37 Відповісти
Осудить и выплатить пенсии, субсидии
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06.09.2021 23:38 Відповісти
***** їхні голоси і нафіг не потрібін. Лише поганять понти.
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06.09.2021 23:53 Відповісти
Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5660
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06.09.2021 23:58 Відповісти
А не проще принять закон о каллоборанстве - проголосовал - ты коллаборант.
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07.09.2021 00:01 Відповісти
 
 