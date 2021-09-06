Рада прийме постанову з осудом допуску жителів окупованої частини Донбасу до голосування на виборах у РФ, - Корнієнко

Верховна Рада на поточному тижні планує прийняти проєкт постанови про реакцію парламенту на майбутнє голосування жителів тимчасово окупованих територій Донбасу на виборах до Держдуми Російської Федерації.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня буде реакція політична, постанова на наше ставлення до того, що жителі України будуть брати участь із російськими паспортами у виборах до Держдуми, в електронному вигляді причому, малоконтрольовано, незрозуміло як... Неможливо, щоб таке відбувалося", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, в кінці червня в ОРДЛО спростили процедуру оформлення СНІОР (страхового номера індивідуального особового рахунку) для місцевих жителів із паспортами РФ. СНІОР потрібен для реєстрації на сайті "держпослуги", за допомогою якої можна буде віддалено голосувати на виборах до Держдуми РФ, які пройдуть 17-19 вересня.

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У МЗС України заявили, що голосування жителів окупованого Криму і районів Донбасу на виборах до російської Держдуми поставить під сумнів легітимність виборчого процесу. Україна і міжнародне співтовариство не визнають результатів такого голосування.