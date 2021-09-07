9 шахтарів загинули на окупованому Донбасі через обрив клітки на шахті "Червоний партизан"
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Трагедія сталася на шахті "Червоний партизан" у Червонопартизанську. Обірвався канат транспортної клітки, в якій перебували шахтарі.
Про це повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У момент обриву каната в клітці перебували 25 осіб. За попередніми даними, загинули 9 із них. Даних про стан решти шахтарів немає.
На місці працюють рятувальники.
Топ коментарі
+26 Jimmy Hill
показати весь коментар06.09.2021 23:59
+26 HartmannEri
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+20 5 копійок
показати весь коментар07.09.2021 00:04
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Будь ласка, зачекайте...
Достаточно понятно???
Но даже если на них ориентироваться, то - "К началу сентября 1942 года в них вступают оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной армии: солдаты Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачёв." - а не только патриотичные комсомольцы.
Ну и про патрульных - ты сам-то, хотя бы курицу хоть раз обезглавливал?
Вот, просто подумаем.
Вот, насколько ПОХЕР...
Ни каких восклицательных знаков.
Ни каких вопросительных.
ПРОСТО ПОХЕР.
За кого мы должны знать?
Бутусов, ты уж со своими модераторами разберись))))
https://www.youtube.com/watch?v=CYny0eXJzLs
https://www.youtube.com/watch?v=CYny0eXJzLs&t=102s