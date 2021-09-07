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Звернення до США про статус основного союзника поза НАТО Рада може розглянути 9 вересня, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звернення до США про статус основного союзника поза НАТО Рада може розглянути 9 вересня, - Арахамія

Парламент може провести 9 вересня позачергове пленарне засідання, щоб розглянути проєкт постанови № 5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)".

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що відбудеться (позачергове засідання. - ред.), якщо спікер призначить. Це була ініціатива пана Гончаренка (народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" у ВР Олексій Гончаренко. - ред.). Планувався візит президента до США. Ми не розуміли, які там можуть бути результати, тому я особисто попросив його перенести засідання на наступний сезон. Новий сезон настав, тому я не бачу причин не провести його", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, в червні народні депутати вирішили перенести позачергове засідання, на якому планувався розгляд проєкту постанови № 5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)", на осінь через візит президента України Володимира Зеленського до США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США

Із 31 серпня по 5 вересня тривав візит президента України Володимира Зеленського до США. 1 вересня він провів зустріч із президентом США Джо Байденом. У цілому підсумком роботи української делегації в Сполучених Штатах стало надання Україні: 60 млн дол. на закупівлю американської військової техніки для української армії; 45 млн дол. гуманітарної допомоги для Донецької та Луганської областей; 12,8 млн дол. на боротьбу з COVID-19; 463 млн дол. на захист демократії, прав людини і розвиток реформ.

Шоста парламентська сесія дев'ятого скликання розпочнеться 7 вересня 2021 року, а завершиться 21 січня 2022 року.
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Топ коментарі
+9
Не розумію,чому те звернення не можна було організувати ДО поїздки Зєльонкіна в США ?
Оце була б конкретна мета візиту ! Зелені ідіоти !
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07.09.2021 00:02
+4
нарик Зеленский - ширма для прикрытия подонков всех мастей: Гетьманцев, Ермак, Арахамия, Разумков и тд
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06.09.2021 23:58
+4
знает уж каждый зебил -
новый сезон наступил
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07.09.2021 00:04
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Розумний, аж страшно.
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06.09.2021 23:54 Відповісти
нарик Зеленский - ширма для прикрытия подонков всех мастей: Гетьманцев, Ермак, Арахамия, Разумков и тд
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06.09.2021 23:58 Відповісти
пздц.. ГлавЗебуина чуть ли ни открытым текстом послали недавно в США в "сад погулять и сделать домашнее задание" по этой теме... а эти опять - а НАТАша выйдет !? Обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО Рада может рассмотреть 9 сентября, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8464
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07.09.2021 00:00 Відповісти
Не розумію,чому те звернення не можна було організувати ДО поїздки Зєльонкіна в США ?
Оце була б конкретна мета візиту ! Зелені ідіоти !
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07.09.2021 00:02 Відповісти
Гончаренко, ще до візиту Вави, пропонував зібрати Раду для голосування. Та хламідія, чи дерьмак з ВАЗеленським, какаяразніца, з якоїсь незрозумілої причини, відтерміновували прийняття звернення.
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07.09.2021 00:16 Відповісти
Найвеличніший вважав що збацає там на роялі і Байден скаже тепер ти в НАТІ і він повернеться додому не білому коні.
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07.09.2021 00:22 Відповісти
Ви натякаете на те, що в Білий дім на час візиту найвеличнішого рояль не завезли???
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07.09.2021 00:52 Відповісти
Мягко сказано відносно ідіотів, це вже якась ще вища стадія, поки що не вивчена психіатрією.
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07.09.2021 08:42 Відповісти
знает уж каждый зебил -
новый сезон наступил
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07.09.2021 00:04 Відповісти
"слимаковий преЗЕдент"(визначення Георгія Туки) хоче перекласти на ВР цей бунт проти уХйла , тим більше конгресмени у гостях в Україні ...
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07.09.2021 00:15 Відповісти
Знову чергове "звання"! Яр Холодний озолотиться, коли з часом видасть повну збірку цих "звань"
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07.09.2021 08:51 Відповісти
"Основной союзник" ...куюзник ... У станы должна быть краткосрочная и логосрочная стратегия под которую выделяются деньги, вооружение, разрабатываются новые виды оружия ... В Украине в краткосрочной перспективе должны быть стратегия освобождения Донецка и Луганска с последующим возвращением Ростова и Воронежа. Дальше - Сибирь! Но никто даже не задумыается об это
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07.09.2021 00:10 Відповісти
После того как Джон позвонил Энтони, а тот в Госдеп, а оттуда в МИД - Зеленского подняли, умыли, причесали и отправили на встречу с делегацией сенаторов.
ДиплоМАТия )
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07.09.2021 00:16 Відповісти
Проснулись, зебилы? Это Гончаренко должен был подписи собирать и инициировать заседание Рады? А вы чем два года в турборежиме развлекались? Ждали очереди заглянуть в очко *****?
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07.09.2021 02:41 Відповісти
внИзапно.. дебилы-аниматоры зелёные.. понавыбирали копееечную массовку..(
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07.09.2021 08:30 Відповісти
Це називається в "свинячий голос", втім не дивно "найвеличніший" не тільки забув запросити Байдена відвідати Україну, а і порушити питання про статус союзника. Видно мета була турне по містам США.
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07.09.2021 08:48 Відповісти
"при порошенко такова не било". ему кум медведчук не разрешал..мешал.
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07.09.2021 08:57 Відповісти
 
 