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Червоний Хрест, як і раніше, не має доступу до "місць несвободи" в ОРДЛО, - глава місії Жиллєтт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Червоний Хрест, як і раніше, не має доступу до

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не має доступу до місць несвободи в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про це на пресконференції в Києві заявила глава місії МКЧХ в Україні Флоранс Жиллєтт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Вона повідомила, що при цьому на підконтрольній Україні території співробітники МКЧХ мають можливість відвідувати місця несвободи.

"З 2015 року ми мали 49 візитів до місць несвободи на підконтрольній українському уряду території. Останній наш візит відбувся торік", — сказала Жиллєтт.

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Що стосується ОРДЛО, вона запевнила, що МКЧХ буде і далі намагатися відвідати місця незаконних утримань українців.

"Щоб знайти людину, щоб передати їй допомогу, щоб була можливість передавати їй посилки у місця утримання", — додала глава місії.

Також Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжує роботу з пошуку зниклих безвісти в ОРДЛО.

"Коли людина відкриває у нас справу у зв’язку зі зниклим безвісти, ми намагаємося їх знайти. Ми контактуємо з багатьма людьми на непідконтрольній українському уряду території, до яких ми також звертаємося по допомогу. Місця несвободи — це лише один зі сценаріїв, де може перебувати зниклий безвісти. Звичайно, ми сподіваємося, що розшукувані живі, але можливі різні сценарії", — підсумувала Флоранс Жиллєтт.

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Нагадаємо, в базі МКЧХ нині 811 осіб досі вважаються зниклими безвісти у зв'язку з конфліктом на Донбасі. Але в місії зазначають, що дійсна кількість зниклих може бути більшою.

Автор: Наталя Джума
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А якого ж дідька ви їм жрачку возите?
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07.09.2021 00:31 Відповісти
хавчик они возят токА в места свАбоды !!! У Красного Креста по-прежнему нет доступа в "места несвободы" в ОРДЛО, - глава миссии Жиллетт - Цензор.НЕТ 9081
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07.09.2021 00:35 Відповісти
Бояться путлера -***** , шизонутого УПЫРЯ , устроившего там ,концентрационные «ГУЛАГИ» и «совок» ! Гадкие людишки, призывавшие «введи» теперь наслаждаются «рашистским миром «
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07.09.2021 08:02 Відповісти
може закрити всі КПВВ , поки Червоний Хрест не отримає доступу ?
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07.09.2021 00:36 Відповісти
"место несвободы"-
где апалченец срет и ест и абсирает Красный Крест ?...
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07.09.2021 00:38 Відповісти
Укутавшись тоской осенней, впаду в депрессию и сплин.

И весь пистец вокруг я назову красиво - невыносимость бытия..(с) У Красного Креста по-прежнему нет доступа в "места несвободы" в ОРДЛО, - глава миссии Жиллетт - Цензор.НЕТ 2916
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07.09.2021 00:40 Відповісти
Пора бы т.н. красный крест перекрасить в черный.
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07.09.2021 02:00 Відповісти
Гитлер допускал представителей Красного Креста в свои концлагеря, а Путлер нет.
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07.09.2021 08:45 Відповісти
 
 