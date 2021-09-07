Україна просить США посилити тиск на Кремль для припинення репресій у Криму, - МЗС
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з американськими конгресменами 6 вересня розповів про нову хвилю обшуків і затримань у Криму і закликав їх сприяти посиленню тиску на Кремль з метою припинення репресій на півострові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Дмитро Кулеба розповів делегації Конгресу США про грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та чергову хвилю незаконних обшуків і затримань на півострові. Він закликав американських конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль з метою припинення репресій і негайного та безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Дмитро Кулеба звернув особливу увагу делегації США на безпекові виклики в Азово-Чорноморському регіоні, розповів про мілітаризацію Росією анексованого нею Криму, перешкоджання свободі судноплавства в Чорному та Азовському морях.
"Президент України Володимир Зеленський приділяв пріоритетну увагу саме безпеці в регіоні під час переговорів з американською стороною у ході візиту до США. Росія становить загрозу не лише для нашої держави, але і для безпеки всієї євроатлантичної спільноти. Агресивні дії Росії в Чорному та Азовському морях вимагають рішучої відповіді міжнародної спільноти", — наголосив міністр.
Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.
Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.
Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці
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Знайомтесь - це майор Роман Ковальов.
Він не змирився з тим, що президентом став уклоніст і добився змоги публічно поставити президенту питання - як так сталося, що той уник виконання свого громадянського обов'язку. І тільки цим питанням викликав лють Зеленського.
Він не змирився із загальним рівнем управління країною діючої влади і, перебуваючи у відпустці, написав пост із закликом до Зеленського піти у відставку, через який мав великі проблеми з командуванням.
У нашій країні влада вважає, що не миритися з несправедливістю - це шкідлива звичка, що таких людей треба карати. І влада намагається покарати Романа. Йому виписали сувору догану «за критику президента», згодом відмовилися переводити в іншу структуру та понизили на посаді.
А тепер проти нього порушили кримінальну справу - «за невиконання наказу». Без уточнення, якого саме. Людина досі не в курсі, за що її, бойового офіцера, судять.
вы вбухали охеренные бабки в "крымскую платформу". 42 страны представителей присылали. в чем прикол? где заявления участников? вопрос касается крыма!
Нажать.