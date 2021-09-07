У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися

1 вересня в українських школах розпочався навчальний рік. Діти поки ходять до школи, проте все може змінитися, якщо показники захворюваності на COVID-19 погіршаться.

У пресслужбі МОЗ нагадали, що в "зеленій зоні" школярі можуть ходити до навчальних закладів у звичайному режимі, однак дотримання загальних протиепідемічних заходів залишається актуальним, передає Цензор.НЕТ.

У "жовтій" та "помаранчевій" зонах школи продовжать бути відкритими за умови, якщо 80% їхніх співробітників отримали щеплення проти коронавірусу.

Навчання може відбуватися як офлайн, так і дистанційно. Вимога дотримання правил дистанціювання і протиепідемічних заходів зберігається.

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Рішення про форму навчання ухвалює педагогічна рада закладу.

У "червоній" зоні відвідувати школи заборонено.

Обмеження не стосується вихованців дитячих садків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів шкіл за умови, що щеплення отримали щонайменше 80% персоналу.

У МОЗ закликали вчителів і співробітників шкіл зробити щеплення, щоб зменшити ризик важких наслідків коронавірусу.

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