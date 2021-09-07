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У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися

1 вересня в українських школах розпочався навчальний рік. Діти поки ходять до школи, проте все може змінитися, якщо показники захворюваності на COVID-19 погіршаться.

У пресслужбі МОЗ нагадали, що в "зеленій зоні" школярі можуть ходити до навчальних закладів у звичайному режимі, однак дотримання загальних протиепідемічних заходів залишається актуальним, передає Цензор.НЕТ.

У "жовтій" та "помаранчевій" зонах школи продовжать бути відкритими за умови, якщо 80% їхніх співробітників отримали щеплення проти коронавірусу.

Навчання може відбуватися як офлайн, так і дистанційно. Вимога дотримання правил дистанціювання і протиепідемічних заходів зберігається.

Також читайте: Епідзонування України: в трьох областях перевищено показники COVID-госпіталізацій - на Луганщині зростання становить 104%, - МОЗ

Рішення про форму навчання ухвалює педагогічна рада закладу.

У "червоній" зоні відвідувати школи заборонено.

Обмеження не стосується вихованців дитячих садків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів шкіл за умови, що щеплення отримали щонайменше 80% персоналу.

У МОЗ закликали вчителів і співробітників шкіл зробити щеплення, щоб зменшити ризик важких наслідків коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З наступного тижня Україна може перейти в "жовту" зону. МОЗ направило подання Кабміну, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Гарантованим побічним вакцінаціі є агрессивність. Якшо людина не помирає від ковіду якшо не помирає від вакцини то гарантовано стає членом "свідків вакцинаторів" і до усіх невакцинованих вже автоматично ставиться як до чумних як до ворогів як до загрози свому дорогоцінному життю... Приблизно ту ж мету має і російська паспортизація на окупованих - коли дізнаЮться шо ти не отримав російський паспорт то ти ізгой... а якшо щє дізнаються шо ти досі і не громадянин "рЫспублікі" - ти взагалі відкритий ворог агент бандери і життя твоє стає жахливим.. Надзадача виконана - розділити і посварити суспільство яким тепер легко керувати .. залякати і керувати..(с)
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07.09.2021 01:09
+1
Це ти сам придумав, чи кацапи підказали?
Росія та Китай поширюють фейки про COVID-вакцини - Білий дім
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07.09.2021 07:49
+1
Напишите ей об этом. Мне это зачем писать? У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися - Цензор.НЕТ 6309
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07.09.2021 11:02
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Гарантованим побічним вакцінаціі є агрессивність. Якшо людина не помирає від ковіду якшо не помирає від вакцини то гарантовано стає членом "свідків вакцинаторів" і до усіх невакцинованих вже автоматично ставиться як до чумних як до ворогів як до загрози свому дорогоцінному життю... Приблизно ту ж мету має і російська паспортизація на окупованих - коли дізнаЮться шо ти не отримав російський паспорт то ти ізгой... а якшо щє дізнаються шо ти досі і не громадянин "рЫспублікі" - ти взагалі відкритий ворог агент бандери і життя твоє стає жахливим.. Надзадача виконана - розділити і посварити суспільство яким тепер легко керувати .. залякати і керувати..(с)
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07.09.2021 01:09 Відповісти
Це ти сам придумав, чи кацапи підказали?
Росія та Китай поширюють фейки про COVID-вакцини - Білий дім
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07.09.2021 07:49 Відповісти
Це Ізраїль поширює фейки - чим більше колють - тим більше хворих
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07.09.2021 08:24 Відповісти
..серед непривитих антиваксерів та малоосвідчених темних осіб з самовпевненістю безсмертя...
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07.09.2021 09:17 Відповісти
А ты такого в Израиле попробуй-то найди. Но отчего-то ... и карантин вернули и масочки на улицах. Шота им Пфайзер животворящий таки не помогает.
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07.09.2021 10:25 Відповісти
Ось непогана стаття про епідситуацію в Ізраїлі.
В Израиле все хорошо? Как антивакцинаторы манипулируют статистикой
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07.09.2021 11:11 Відповісти
Не, Антип. Ты просто образованный, культурный и в принципе - умный.
А такие не все... ой, такие скорее - исключение.
То ты не общался с таможенником в аэропорту. Который без паспорта вакцинации не хотел меня, гражданина Украины на родную землю пускать.
Знаешь... 650 гривен за возможность назвать открыто его животным... не такие большие деньги. Тем более, если их компенсируют.
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07.09.2021 10:27 Відповісти
Спасибо за добрые слова. Я правила поведения во время эпидемии соблюдаю осознанно. То есть я посмотрел научные статьи и обзоры по маскам, по вакцинам, по вирусам и сделал выводы. И при этом я нарушал карантин, посещая спортплощадку с турниками (там и до карантина два человека редко занимались и даже когда два, на расстоянии гораздо большем, чем 1,5 метра). И мыть шампунями асфальт я с самого начала считал ненужным перебором.
А люди с кокардами и свистками тупо делают то, что им приказали. Они, получив приказ, и траву красить будут и опавшие листья на деревья вязать и плац зубными щетками драить.
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07.09.2021 10:37 Відповісти
Ты прав. И самое страшное в этой ситуации то, что завтра им можно приказать... свершить любые действия со мной например... или с тобой. И они совершат. Потому как типа приказ. Потому как за них подумал и решил другой и им это - нормально.
В армии и на войне это, возможно и оправданно (хотя лучший полководец всех времен, некто Суворов, не проигравший ни одной из более чем 80 битв, был другого мнения на эту тему), но... не в случае гражданских свобод точно.
Знаешь... если бы на ту спортплощадку пришел я и ты бы меня попросил держаться в 1,5м. - то я бы держался. От тебя бы не требовал, конечно... думаю, суть я пояснил))
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07.09.2021 10:41 Відповісти
Ах да. Гж-е Псаки стоит про взращивание антиваксерских идей обратиться к своему своего рода коллеге и согражданину - г-ну Кеннеди-мл., сенатору в этих самых США, и лидеру собственно этого движения))). Уверен, ему найдется что ей ответить на предмет того, как он продался китацайцам или русским.
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07.09.2021 10:35 Відповісти
Напишите ей об этом. Мне это зачем писать? У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися - Цензор.НЕТ 6309
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07.09.2021 11:02 Відповісти
Не, ну оно-то логично. Но ты ж на ее слова ссылаешься, мол проваксеры - суть агенты Кремля и (нужноевставить, забыл как называется резиденция генсека КП КНР). Вот я и контр-аргументирую, мол нифига - сенаторы самой демократичной страны в мире и вообще соотечественники тех, на кого ты ссылаешься))
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07.09.2021 11:18 Відповісти
Вот мой пост, где я задаю вопрос, допуская 2 варианта.
Антип61

Це ти сам придумав, чи кацапи підказали?
Росія та Китай поширюють фейки про COVID-вакцини - Білий дім
07.09.2021 07:49
В статье, где я ссылаюсь, говорится о том, что Россия и Китай активно распространяют антиваксерские взгляды.
Где я лично или в статье, что я привел есть утверждение, что "проваксеры - суть агенты Кремля"? Это есть только в Ваших постах. Вы придумали это утверждение и приписали его мне, так как Вам так удобнее спорить. Не очень красивый прием, не находите?
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07.09.2021 11:43 Відповісти
Подача, Антип, суть в подаче.
Захоти ты прям объективно все сказать - то ты бы написал бы что-то вроде:
"А кто придумал то? Сам? Или может подсказали русские/китайцы/американцы/британцы (тот доктор, с которого все началось, он же британец вроде, нет? как-то вылетело из головы...)?"

Просто когда говоришь только об одних выглядит несколько ... манипулятивно.
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07.09.2021 11:56 Відповісти
Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм.

Так хто більш агресивний?
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07.09.2021 10:28 Відповісти
Чисто количественно? Ты еще и спрашиваешь?))
В силу бОльшего кол-ва проваксеров - конечно же они.
Хотя бы потому, что принимать любые ограничения против оппонентов на законодательном уровне - тоже форма агрессии.
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07.09.2021 10:37 Відповісти
Сколько раз проваксеры кого-то камнями закидывали?
А депутаты в законодательный орган у нас избираются большинством голосов, так что выполнение законов - это не подчинение агрессии, а элемент демократии.
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07.09.2021 10:56 Відповісти
Нет, не камнями конечно. Но митинги регулярно разгоняются. А дубинкой по почкам или камнем по голове суть незначительные детали. Да и слезоточивый газ или водометы в холодную погоду - не есть приятно.
То есть с вашей стороны просто оснащение получше. Финансирование, однако.
И я уж точно прав в том, что пересичному антиваксу добраться до премьера канады и швырнуть в него камнем - куда как сложнее, чем инструменту сторонников вакцинации - менту с дубинкой - применить эту самую дубинку против своих же сограждан (кстати... тоже налогоплательщиков если что... забавно, нет?).
А давай поиграем в демократию: пойдем на пикник. Моя компашка антиваксеров и ты))). И мы - строго по демократической процедуре путем голосования - примем решение, чтоб ты написал заявление об отказе от прививок))). Демократия же? Она самая, ведь процедура соблюдена, голосование будет открытым, честным, можем даже наблюдателей из соседней компашки какой-нить пригласить. Большинство голосов? Несомненно.
Ущемлены ли при этом твои неотъемлемые права гражданина и человека - разумеется, да.
Знаешь... демократия это на самом деле огромная ложь. Я все чаще об этом склоняюсь. тупо диктатура большинства над меньшинством. Как-то мне в последнее время идеалы Нестора Махно ближе.
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07.09.2021 11:26 Відповісти
1. Мы выше только что разобрали психологию силовиков. Он лупит дубиной протестующего не потому, что тот антиваксер, а силовик - проваксер, а потому что приказ.
2. Перед тем, как идти на пикник, почитайте что такое репрезентативная демократия и что такое прямая демократия и какая форма у нас в стране. А потом уже можно и на пикник.

У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися - Цензор.НЕТ 1884
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07.09.2021 11:37 Відповісти
1. А они что - роботы? Ну силовики то есть. Вроде как люди, ну, чисто внешне. По идее должны быть и мозги - ибо даже в законодательстве есть понятие преступного приказа. И ответственности за его выполнение. Но оно не думает. Оно исполняет. И если... ну, скажем завтра к власти приду я. И мне моча в голову стукнет на почве детских комплексов... и дам я приказ. Он выполнит. Тебе легче от этого станет? Я не думаю.
От того, что преступное деяние выполняется по приказу... оно от этого не становится менее преступным.
Глянь кино на досуге. "Царство Небесное", американское. Хорошее. Обрати внимание на диалог короля Балдуина и ГГ на этот счет. По поводу приказа. Мол, на страшном суде... "я выполнял приказ" не прокатит...
2. Уловки...)) А нам пофигу. Нас тупо больше будет на том пикнике, понимаешь? И если до того дойдет - мы тебя просто заставим. Не камнями, но все как любят силовики - дубинкой. Нам даже необязательно делать это всем - мы выделим для этого 2-3 "силовика". Видишь? Даже форма - та. Разница лишь в том, что ты к нам сам придешь... а в стране ты родишься... но то не важно.
Ключевой ведь вопрос даже не в том, какую нормативную законную (этимология слова кстати куда как интересная, сталкивался?) отмазку мы/ты придумаем. Вопрос в другом.
Деяние: большинство нагибает меньшинство не считаясь с правами последнего. То ли на нашем воображаемом пикнике, то ли при репрезентативной демократии. Правильно ли это? По моему мнению - нет. Ибо свобода суть неотъемлемое право гражданина и человека.
В остальном же... один вымышленный герой говорил так: Разница между демоном и ангелом в основном зависит от того, на чьей ты стороне.
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07.09.2021 11:50 Відповісти
1. Я Царствие небесное не раз смотрел и монолог Мюллера часто пересматриваю. Как думаешь, часто силовики такие фильмы смотрят? А если смотрят, то ВИДЯТ ли и СЛЫШАТ ли то, что видим и слышим (в смысле понимаем смысл) мы? Думаю, вопрос риторический.
2. Как быстро Вы перешли к прямой агрессии (это, кстати, и ответ на вопрос кто агрессивнее). Ну, это и не так легко, как Вам кажется. Я на спортплощадку не просто посидеть хожу. Но, даже если в результате нападения вы заставите меня что-то написать, через некоторое время ваша компашка будет много и плодотворно беседовать со следователями, а мою писанину любой суд признает недействительной.
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07.09.2021 12:11 Відповісти
1. Вот в том-то и беда. Но их методы ты - оправдываешь, ибо они реализуют приказы большинства, тебя лично - устраивающие, ибо они в твои представления об истине - вписываются. А раз мои представления противоречат твоим... то значит будет справедливо и правильно - говоришь ты (или я не прав?) - если эти самые силовики (даже не ты сам!) "вправят мне мозги", так? Как-то это противоречит с твоей позицией по примеру №2 с пикником, нет?
(И - задумайся над тем, что будет, когда взгляды системы вдруг начнут противоречить твоим... на примере спортплощадки: это тока благодаря разгильдяйству копов ты там занимался... а ежели бы это строго контролировалось... ты бы туда не попал вообще - думаю, ты бы не обрадовался)
2. Нет, это была просто иллюстрация действующей системы ... которую ты называешь демократией. Мол не согласен с мнением большинства - так заставим. А представь - попадется судья-антиваксерша и/или следователь... Да и свидетелей у нас будет... (а не у тебя), в общем ты понял смысл, я думаю. В общем - не факт.))
На деле же - никто тебя заставлять не будет. У нас. Ни через "силовиков", ни через какие-либо надуманные за-коны типа... "не, извини Олег, но Антипа мы не пустим, патамушта он проваксер, а у нас пикник только для невакцинированных, а том малоли какую заразу эти чипированные разносят и как они через чипы за нами следят".
Вот разница. Мы не заставляем НЕ вакцинироваться. Мы даем выбор. Хошь - делай, хошь - не делай. Которого не дают проваксеры (в большинстве своем) - через институты власти.
(У меня был забавный диалог тут с одним ... на тему языка только. Он все никак не мог поверить, что русскоязычные могут вполне себе понимать украинский, тусовать с украиноязычными в одной компании, не предъявлять на предмет "а почему не на языке" и так далее, а просто говорить каждый на своем, понимать друг друга и вообще не париться на эту тему. Дитя телевизора и политического маркетинга, что с него взять...)
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07.09.2021 12:28 Відповісти
 
 