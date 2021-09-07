Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба

Україна веде переговори зі США та іншими країнами про доступ до технології протиракетної оборони (ПРО).

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам не потрібна американська система ПРО, нам потрібна українська система ПРО, і ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів, є інші країни, які володіють нею, і ми ведемо переговори про доступ до неї. Справді, протиповітряна і протиракетна оборона - це зараз ключові "дірки", які треба заповнювати, і ми над ними дуже предметно працюємо", - сказав Кулеба.

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