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Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба
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Україна веде переговори зі США та іншими країнами про доступ до технології протиракетної оборони (ПРО).
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нам не потрібна американська система ПРО, нам потрібна українська система ПРО, і ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів, є інші країни, які володіють нею, і ми ведемо переговори про доступ до неї. Справді, протиповітряна і протиракетна оборона - це зараз ключові "дірки", які треба заповнювати, і ми над ними дуже предметно працюємо", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+19 Микола Бабич f1f90c47
показати весь коментар07.09.2021 01:40
+13 esperansa002014
показати весь коментар07.09.2021 02:43
+7 --Григорій--
показати весь коментар07.09.2021 06:54
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Дві установка (одна 100% готовності, друга 60%) вдалося вивезти в аеропорт напередодні в відправити військовими бортами в Україну. А сім установок (різного ступеню) захопили окупанти і одразу вивезли в рф. Чи вдалося врятувати конструкторську документацію - невідомо
Своего за два года ничего не профинансировали--полезли попрошайничать, ворье зеленое!
Кто же вам даст технологии после вагнергейта???
При цьому заявляється, що "Генератор" отримав низку новітнього обладнання, тому може ремонтувати надвисокочастотні прилади навіть з найскладнішими пошкодженнями.
25 березня 2021, 18:50
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Как вещдоки, ясное дело.
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