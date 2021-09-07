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ПРО (61) Кулеба Дмитро (3158)

Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба

Україна веде переговори зі США та іншими країнами про доступ до технології протиракетної оборони (ПРО).

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам не потрібна американська система ПРО, нам потрібна українська система ПРО, і ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів, є інші країни, які володіють нею, і ми ведемо переговори про доступ до неї. Справді, протиповітряна і протиракетна оборона - це зараз ключові "дірки", які треба заповнювати, і ми над ними дуже предметно працюємо", - сказав Кулеба.

Також читайте: Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
кто даст такие технологии, когда у нас агенты Мордора пасутся у властной кормушки ?
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07.09.2021 01:40
+13
Ну, правильно!
Своего за два года ничего не профинансировали--полезли попрошайничать, ворье зеленое!
Кто же вам даст технологии после вагнергейта???
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07.09.2021 02:43
+7
херово ти знаєш кацапів,вони навіть своїх громадян підривають,********,а нас вони ненавидять
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07.09.2021 06:54
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И это страна которая придумала локатор "кальчуга", который видит даже американские стелс
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07.09.2021 01:39 Відповісти
Не все так просто с кольчугой,если лететь в режиме молчания-ничего она не видит от слова совсем)))Без обычного дубового локатора ну никак.В кольчуге ничего сверхнового и секретного увы нет
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07.09.2021 07:23 Відповісти
Не локатор! станцию наблюдения. тут принпиальная разница.
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07.09.2021 09:10 Відповісти
Єдине українське підприємство, що виготовляло "Кольчуги", донецький завод "Топаз", було захоплене російськими окупантами 13.05.2014.
Дві установка (одна 100% готовності, друга 60%) вдалося вивезти в аеропорт напередодні в відправити військовими бортами в Україну. А сім установок (різного ступеню) захопили окупанти і одразу вивезли в рф. Чи вдалося врятувати конструкторську документацію - невідомо
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07.09.2021 09:27 Відповісти
кто даст такие технологии, когда у нас агенты Мордора пасутся у властной кормушки ?
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07.09.2021 01:40 Відповісти
А от ябби не чергова зрада... Якби славний гетьман знову став гарантом... То власники ракетних технологій , цікавить ЛИШЕ БАБЛО, а не лозунги на самих провідних сайтах України.
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07.09.2021 08:35 Відповісти
Ну, правильно!
Своего за два года ничего не профинансировали--полезли попрошайничать, ворье зеленое!
Кто же вам даст технологии после вагнергейта???
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07.09.2021 02:43 Відповісти
Продам клистроны, недорого. Зелёные идут лесом. Тчк. Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1360
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07.09.2021 02:54 Відповісти
на держпідприємстві опанували виробництво клістронів для підтримки експлуатаційного ресурсу ЗРС Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9065 Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9065 Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9065(2021)
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07.09.2021 06:07 Відповісти
У прес-службі ДК "Укроборонпром" сьогодні заявили: ДП "Завод "Генератор" стало першим та єдиним в Україні підприємством, що освоїло поглиблений ремонт надвисокочастотних приладів КИУ-43 для зенітних ракетних комплексів типу С-300ПТ(ПС).
При цьому заявляється, що "Генератор" отримав низку новітнього обладнання, тому може ремонтувати надвисокочастотні прилади навіть з найскладнішими пошкодженнями.
Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8953 Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8953 Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8953 25 березня 2021, 18:50
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07.09.2021 07:30 Відповісти
Все рівно - це зрада, бо відбулося це не за зеленогривого.
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07.09.2021 08:46 Відповісти
Там одни "достижения" Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5678
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26Відкатник-вакуумник 5 розряд8000
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07.09.2021 09:22 Відповісти
Гдето статистика была. Профинансировано на 10 процентов.
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07.09.2021 04:45 Відповісти
Зато на параде распилили/украли все 90% !
Ворье - мародеры команды зеленского.
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07.09.2021 07:57 Відповісти
Никто ракетами Украину бомбить не будет, это не Израиль, будут захватывать войсками.
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07.09.2021 05:56 Відповісти
херово ти знаєш кацапів,вони навіть своїх громадян підривають,********,а нас вони ненавидять
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07.09.2021 06:54 Відповісти
Мечтай! Без тактического ЯО,не говоря об обычном, их в обороне ВСУ просто утилизируют.
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07.09.2021 08:00 Відповісти
ага...грозный тоже вайсками захватывали...

Україна веде переговори з різними країнами про доступ до технології протиракетної оборони, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1716
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07.09.2021 08:40 Відповісти
в составе какой страны теперь грозный, не скажешь?
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08.09.2021 07:23 Відповісти
Атомную бомбу сделайте , наработки есть. И живите спокойно
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07.09.2021 06:58 Відповісти
Если шо, всегда у Ирана можно узнать, как оно под санкциями живется, когда решил ватомную бонбу сделать.
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07.09.2021 08:39 Відповісти
А кто будет платить за центрифугу обогащения урана? Она жрет миллиарды киловат-часов. И у нас ее нет.
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15.09.2021 23:18 Відповісти
Бригада ПВО сформированная на базе современных комплексов стоит четверть годового бюджета Украины. Какие технологии? "Где деньги,Зин?"
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07.09.2021 07:26 Відповісти
Уточнение - годового на оборону
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07.09.2021 07:37 Відповісти
Будемо пити бензін.
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07.09.2021 08:38 Відповісти
охметка себе домишко прикупил
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07.09.2021 09:34 Відповісти
А я бы не давал технологии режиму ЗЕ, которій сливает информацию врагу.
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07.09.2021 08:36 Відповісти
Що Зє,що Пє, з такою виробничою базою проти мокшів завжди ми в звєздє. І саме хєрово, що це - гірка реальність.Тому вперед Сфіфт!!!
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07.09.2021 08:43 Відповісти
У талибана надо высокоточное оружие покупать. Они всё равно пользоваться не умеют продадут по цене металлолома как украинцы в девяностые... На 3 триллиона им туда завезли...
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07.09.2021 09:11 Відповісти
Я себе представляю, как в рамках уголовного дела открытого прокуратурой, или по решению суда, демонтируют часть оборудования и изымают техническую документацию!
Как вещдоки, ясное дело.
И пропадают эти вещдоки без следа…
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07.09.2021 10:06 Відповісти
ижраиль топчик ихний купол гнет внешние нападки орд газы и палестины
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07.09.2021 10:18 Відповісти
 
 