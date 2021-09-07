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Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі і постійно порушує питання безвізу для українців, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі і постійно порушує питання безвізу для українців, - Кулеба

Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі, також постійно порушує питання про отримання безвізового режиму в'їзду для українських громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок

"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми все з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і треба їх заробляти, завдяки тому, що у тебе сильна економіка, створювати резерви і потім витрачати їх на оборону", - сказав Кулеба.

За його словами, питання безвізу постійно порушується з американськими партнерами, а також із Канадою та Великою Британією. Однак там діє принцип "малих кроків", тому що політика цих країн дуже консервативна.

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Як повідомлялося, Кулеба також заявляв про те, що Зеленський і Байден обговорили, що США можуть додатково зробити, щоб допомогти Україні перемогти у війні з РФ.

Автор: Наталя Джума
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Это нада иметь наглость, опустить страну в рейтинге коррупции, при этом они за безвиз и зст заикаются.
По тупорылости это сопостовимо только с населением, выбирающим между клоуном, ватным бойко, и гетьманом развалившим судебную реформу и посадившего друга алкаша на должность генпрокурора и популисткой тимошенко.
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07.09.2021 07:15 Відповісти
А ти за кого голосував?
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07.09.2021 08:06 Відповісти
Зельопуха перед визитом в США , случайно в Колумбию за сахарком не летал ? Это писец такое заявлять , подожди КОЗЛОДОЕВ, будет тебе и безвиз в США, и шампанское и ...
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07.09.2021 07:58 Відповісти
Было бы хорошо, торговля это доверие и партнёрские отношения. Да и американцы украинцев не убивают.
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07.09.2021 08:01 Відповісти
Украина предложила США.... !?
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07.09.2021 08:14 Відповісти
Безвиз с США?, это что эти клоуны курят?.
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07.09.2021 08:35 Відповісти
Для массового безвизового заезда в США работников ФСБ с украинскими паспортами.
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07.09.2021 09:09 Відповісти
Если бы был безвиз с США население Украины сразу стало бы на треть меньше.
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07.09.2021 09:21 Відповісти
Подібне я чув про безвіз з ЄС .
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07.09.2021 13:21 Відповісти
а что такая вонь пошла на сайте? опять "ЗРАДА"?
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07.09.2021 09:58 Відповісти
Між дружніми країнами ніякого візового режиму бути не може . Це ж зрозуміло . Візи можливі лише між тимчасовими партнерами і лише для створення перепон для туризму та заробляння грошей .
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07.09.2021 13:20 Відповісти
 
 