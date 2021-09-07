Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі і постійно порушує питання безвізу для українців, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі, також постійно порушує питання про отримання безвізового режиму в'їзду для українських громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок
"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми все з вами розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші, і треба їх заробляти, завдяки тому, що у тебе сильна економіка, створювати резерви і потім витрачати їх на оборону", - сказав Кулеба.
За його словами, питання безвізу постійно порушується з американськими партнерами, а також із Канадою та Великою Британією. Однак там діє принцип "малих кроків", тому що політика цих країн дуже консервативна.
Як повідомлялося, Кулеба також заявляв про те, що Зеленський і Байден обговорили, що США можуть додатково зробити, щоб допомогти Україні перемогти у війні з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
По тупорылости это сопостовимо только с населением, выбирающим между клоуном, ватным бойко, и гетьманом развалившим судебную реформу и посадившего друга алкаша на должность генпрокурора и популисткой тимошенко.