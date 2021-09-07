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безпілотник (2078) обстріл (21010) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень

Минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет по позиціях ЗСУ неподалік Золотого-4 та Новозванівки.

Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.

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Окрім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв.

"Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 7 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
За то у нас Байрактары Турецкие есть! Мы их в Киеве показываем. МІць!
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07.09.2021 07:26
+3
Іхтамнети воюють самодєлками. Нанотехнології. Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8613
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07.09.2021 08:10
+2
отличную стратегию выбрал зелох - прятаться в складках местности, и служить мишенями для русни
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07.09.2021 07:40
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За то у нас Байрактары Турецкие есть! Мы их в Киеве показываем. МІць!
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07.09.2021 07:26 Відповісти
"Іхтамнєти" 3.14***аси !
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07.09.2021 12:47 Відповісти
К кацапам вопросов у меня нет, только к тому почему такая дешевая и еффективная технология еще не в строю года с 16го когда были готовы первые образцы.
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07.09.2021 07:30 Відповісти
Нашулюдю бомбить нельзя! Онажеможетобидеться!
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07.09.2021 07:38 Відповісти
к коцапам вопросов нет?
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07.09.2021 07:41 Відповісти
отличную стратегию выбрал зелох - прятаться в складках местности, и служить мишенями для русни
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07.09.2021 07:40 Відповісти
Домовленість з кацапами нічого не варта. Іловайськ підтвердить.
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07.09.2021 08:19 Відповісти
а мене питання у нас бойові генерали є ? чи як в 14-му одні зрадники ? може щось треба змінити : повернути снайперів, проводить розвідку, моментально відповідати на обстріли і нарешті знищувати артилериськи і мінометні розрахунки !
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07.09.2021 08:01 Відповісти
Главковерх боевых генералов ненавидит и в ВСУ не держит
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07.09.2021 09:05 Відповісти
Іхтамнети воюють самодєлками. Нанотехнології. Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8613
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07.09.2021 08:10 Відповісти
"Войска РФ на Донбассе сбросили с беспилотника два самодельных взрывных устройства"! Отрабатывается боевая задача: выведение из строя важных объектов энергетической инфраструктуры, - ГТС, например, для убеждения Германии и ЕС к "осознанно добровольному" неприпятствованию запуска Северный поток 2 на условиях Газпрома?
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07.09.2021 08:12 Відповісти
если ихтамнеты сбросили с БПЛА самодельную хрень, то наш адекватный ответ - сбросить с нашего БПЛА ченить (можно не самдельное)... или таки дули наших воинов - адекватнее ( в понимании главногоКАКБЫкомандующего )
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07.09.2021 10:22 Відповісти
Немножко о российских военных мощах

Су-57 и Армата устарели, так и не попав в войска! Аналогов нет
==
Морская сверхдержава села на мель: ВМФ РФ останется без эсминцев!

==
Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6664

и USS Donald Cook
Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1285
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07.09.2021 11:14 Відповісти
а что войска ВСУ сбросили на позиции сепаров?... воздушные шарики?
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07.09.2021 20:44 Відповісти
 
 