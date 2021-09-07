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Міністри охорони здоров'я G20 мають намір прищепити проти COVID-19 хоча б 40% населення світу до кінця року, - декларація

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Міністри охорони здоров'я G20 мають намір прищепити проти COVID-19 хоча б 40% населення світу до кінця року, - декларація

Глави міністерств охорони здоров'я країн G20 за підсумками саміту в Римі заявили, що віддані цілі до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 щонайменше 40% населення світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поряд з ВООЗ ми підтримуємо мету - вакцинувати хоча б 40% населення світу до кінця 2021 року", - йдеться в декларації, опублікованій на сайті G20.

"На Глобальному саміті з питань охорони здоров'я ми підтверджуємо прихильність наших лідерів зміцненню місцевого і регіонального виробничого потенціалу, розвитку регіонального регулятивного потенціалу, а також просуванню мінімальних стандартів якості медичної продукції", - наголошується в документі.

Міністри охорони здоров'я G20 також наголосили на необхідності "ділитися дозами" вакцин проти коронавірусу, щоб задовольнити потребу у вакцинах.

"Ми працюватимемо над активізацією своєчасного, рівного доступу по всьому світу до безпечних, доступних та ефективних вакцин проти COVID-19, терапії і діагностики (коронавірусу. - Ред.)", - наголошується в декларації.

Учасники зустрічі заявили, що для повноцінного функціонування Всесвітньої організації охорони здоров'я, всім країнам-учасницям організації необхідно забезпечити "адекватне і стійке фінансування" ВООЗ.

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Глави міністерств охорони здоров'я G20 провели зустріч 5-6 вересня в Римі. Мета заходу полягала в тому, щоб "просунути міцне багатостороннє співробітництво, в тому числі для закінчення пандемії COVID-19 і підтримки відновлення" після пандемії. Крім того, міністри позначили метою продовжити спільними зусиллями "сприяти кращому запобіганню, виявленню і реагуванню" на глобальні ризики для здоров'я і надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я.

Автор: Наталя Джума
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Так если верить бамажкам которые они дают всего на полгода то это процесс непрерывный и через 6 месяцев все опять превращаются в тыкву и надо начинать по новой.
Но триллиончик уже будет освоен!)
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07.09.2021 07:37 Відповісти
Скільки разів ?

https://www.vesty.co.il/main/article/bklzgsmff
Прогноз: коронавирус в новом еврейском году превратится в грипп

Две крупные фармкомпании разрабатывают бустеры против новых вариантов, и даже новая мутация Mu уже не так пугает специалистов, как раньше. Похоже, вакцинированные страны все-таки достигнут коллективного иммунитета

https://www.vesty.co.il/main/article/h1nbc0ezf
Профессор Галия Рахав: детей младше 12 лет начнут вакцинировать уже в этом году

По ее словам, пока невозможно точно сказать, сколько еще раз придется делать прививки от коронавируса
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07.09.2021 07:38 Відповісти
Кожні півроку колотися.
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07.09.2021 07:51 Відповісти
Чорний гумор - не моє, тому висловлюся трошки інакше: а решті 60% шо тоді (виходячи з =логіки= воозки і ж-20) ?
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07.09.2021 08:30 Відповісти
+++++++++ на двох! Міністри охорони здоров'я G20 мають намір прищепити проти COVID-19 хоча б 40% населення світу до кінця року, - декларація - Цензор.НЕТ 3225
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07.09.2021 09:27 Відповісти
Перетвориться на грип, тіки без псіхосоматіки.
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07.09.2021 08:54 Відповісти
да, тільки касапи "прививають" своїх виключно новічком... тобто, спутніком.
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07.09.2021 07:55 Відповісти
А пыгвинов тоже будут привывать? Міністри охорони здоров'я G20 мають намір прищепити проти COVID-19 хоча б 40% населення світу до кінця року, - декларація - Цензор.НЕТ 1090
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07.09.2021 09:25 Відповісти
 
 