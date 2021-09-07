Чиновника Міноборони викрили на несплаті податків на суму понад 3 млн грн, - прокуратура

Ексголова ліквідаційної комісії державного підприємства Міноборони "Одеський завод будівельних матеріалів" підозрюється в несплаті ПДВ на суму понад 3 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

"За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері колишньому голові ліквідаційної комісії Державного підприємства Міністерства оборони України "Одеський завод будівельних матеріалів" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ч. 1 ст. 212 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, цей посадовець з метою ухилення від сплати податків у бухгалтерському обліку підприємства, в податковій декларації з податку на додану вартість за базовий звітний (податковий) період (листопад 2019 року), умисно не відобразив договір поставки та інші господарські операції, за якими на підприємство надійшли та були безпідставно витрачені грошові кошти в сумі 20 млн гривень.

В результаті цього до бюджету держави не надійшов податок на додану вартість на загальну суму понад 3 млн гривень.

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Наразі до суду направлено клопотання про обрання зазначеній особі запобіжного заходу й готується подання про відсторонення її від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області та оперативні співробітники управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.