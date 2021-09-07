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В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2197 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).

Також за минулу добу: госпіталізовано – 485 осіб; летальних випадків – 53; одужало – 1429 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 01 методом ПЛР – 22 596 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 01 методом ІФА – 7811 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 01 експрес-тестами – 17 992 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 01 захворіло – 2 300 504 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 01 одужало – 2 214 606 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 01 летальних випадків – 54 054;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 08
В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали 09

Автор: Наталя Джума
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 5666

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 9344
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07.09.2021 08:13 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели.

А де знайти інформацію скільки людей із захворівших було вакциновано,скільки померло вакцинованих та скільки захворівших не твакцинованих?
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07.09.2021 08:22 Відповісти
в Израиле либо не полностью вакцинированные либо необразованные понаехавшие чурки-беженцы, считающие себя бессмертными и альтернативными индивидами
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07.09.2021 08:43 Відповісти
2 197 - не обов*язково хворі. Це - результати тестів з дуже великим % похибки.

Поцікавтесь, чи в Україні є код смерті для щеплених, які померли від ковіду і від / після щеплення. Чи їх записують в інші категорії.

Ваше питання слушне. Хотілося б всім знати. Але така інфа подається (якщо подається) в дуже специфічному вигляді.
Щодо госпіталізованих тут її ділять на 1. нещеплені + 1 доза, 2. частково щеплені, 3. повністю щепленіé
Першу колонку вперто не хочуть розділяти. А було б цікаво. Про статус померлих теж не пишуть.

Ось з Онтаріо: інформація з державного медіа
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1821250/vaccin-hospital-covid-age-malade

En date de jeudi, il y avait 42 patients dans les hôpitaux ontariens qui avaient reçu deux doses de vaccin, dont 14 sont aux soins intensifs. C'est sur un total de 293 hospitalisations (sur 320) pour lesquelles on connaît le statut vaccinal.

В онтарійських шпиталях перебуває 42 двічі щеплених пацієнти, з них - 14 - в реанімації.
Цифра на 293 (з 320) госпіталізованих, про вакцинний статус яких відомо.
Основний фактор - вік і супутні хвороби.
Точнісінько така ж інфа - по Ізраїлю.

Скільки з госпіталізованих (щодо витягу вище) щеплені 1 дозою - не написано.
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07.09.2021 08:59 Відповісти
Сорі: ось уточнення
https://twitter.com/cdube_sante/status/1412849023652962319

1. нещеплені і щеплені 1 дозою менш, ніж 14 днів тому.

Але хотіла пошукати свіжіші дані на сайті INSPQ - не знаходжу поки що.
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07.09.2021 09:19 Відповісти
Дельта уже в Харькове и немалый вклад в это сделал "Седовласый граф" Терехов, собирающий толпы на площадях, праздниках, на открытиях парков с целью самопиара.

На прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лаборатории в Киеве, и в преддверии выходных мы получили подтверждение, что 45 является подтвержденным образцами на "Дельту".
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07.09.2021 09:01 Відповісти
 
 