В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 2197 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).
Також за минулу добу: госпіталізовано – 485 осіб; летальних випадків – 53; одужало – 1429 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 596 осіб,
методом ІФА – 7811 осіб,
експрес-тестами – 17 992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 300 504 особи;
одужало – 2 214 606 осіб;
летальних випадків – 54 054;
проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
А де знайти інформацію скільки людей із захворівших було вакциновано,скільки померло вакцинованих та скільки захворівших не твакцинованих?
Поцікавтесь, чи в Україні є код смерті для щеплених, які померли від ковіду і від / після щеплення. Чи їх записують в інші категорії.
Ваше питання слушне. Хотілося б всім знати. Але така інфа подається (якщо подається) в дуже специфічному вигляді.
Щодо госпіталізованих тут її ділять на 1. нещеплені + 1 доза, 2. частково щеплені, 3. повністю щепленіé
Першу колонку вперто не хочуть розділяти. А було б цікаво. Про статус померлих теж не пишуть.
Ось з Онтаріо: інформація з державного медіа
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1821250/vaccin-hospital-covid-age-malade
En date de jeudi, il y avait 42 patients dans les hôpitaux ontariens qui avaient reçu deux doses de vaccin, dont 14 sont aux soins intensifs. C'est sur un total de 293 hospitalisations (sur 320) pour lesquelles on connaît le statut vaccinal.
В онтарійських шпиталях перебуває 42 двічі щеплених пацієнти, з них - 14 - в реанімації.
Цифра на 293 (з 320) госпіталізованих, про вакцинний статус яких відомо.
Основний фактор - вік і супутні хвороби.
Точнісінько така ж інфа - по Ізраїлю.
Скільки з госпіталізованих (щодо витягу вище) щеплені 1 дозою - не написано.
https://twitter.com/cdube_sante/status/1412849023652962319
1. нещеплені і щеплені 1 дозою менш, ніж 14 днів тому.
Але хотіла пошукати свіжіші дані на сайті INSPQ - не знаходжу поки що.
На прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лаборатории в Киеве, и в преддверии выходных мы получили подтверждение, что 45 является подтвержденным образцами на "Дельту".