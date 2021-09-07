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Обмеження руху і перевірка документів у громадян: на Буковині відбудуться навчання поліцейських

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Обмеження руху і перевірка документів у громадян: на Буковині відбудуться навчання поліцейських

Протягом 7-9 вересня на території Чернівецької області відбудуться навчання, під час яких правоохоронці відпрацьовуватимуть проведення спеціальних поліцейських операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Навчальні спецоперації проводитимуться в умовах, максимально наближених до реальних, із відпрацюванням алгоритму дій усіх підрозділів поліції та залученням спецпризначенців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, шо у зв’язку з цим на території̈ області можливе тимчасове перекриття чи обмеження руху, а також перевірка документів громадян, що засвідчують їхню особу.

Поліція Чернівецької області закликає жителів і гостей Буковини зберігати спокій, з розумінням ставитися до можливих обмежень і незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

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Усі дії відбуватимуться відповідно до чинного законодавства.

"Інформація про перебіг навчань та пов’язані з ними обмеження буде опублікована на офіційних інформаційних ресурсах поліції Чернівецької област", - додали у відомстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
тренироваться на случайных прохожих?
в Лугандонии всех победили уже, да?
- иду я такой с детьми на прогулке в Черновицкой области - а тут люди в амуниции и камуфляже - предъявите ваши документы, выверните карманы - проход, проезд запрещен! Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских - Цензор.НЕТ 7919
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07.09.2021 08:36
+3
Будут тренироваться как кошмарить предпринимателей? Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских - Цензор.НЕТ 6202
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07.09.2021 08:33
+2
как можно вычислить Зебила среди людей?.. по нарративам россиянской пропаганды в комменте..
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07.09.2021 09:03
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Будут тренироваться как кошмарить предпринимателей? Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских - Цензор.НЕТ 6202
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07.09.2021 08:33 Відповісти
тренироваться на случайных прохожих?
в Лугандонии всех победили уже, да?
- иду я такой с детьми на прогулке в Черновицкой области - а тут люди в амуниции и камуфляже - предъявите ваши документы, выверните карманы - проход, проезд запрещен! Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских - Цензор.НЕТ 7919
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07.09.2021 08:36 Відповісти
Готовятся к лохдауну мрази
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07.09.2021 08:40 Відповісти
А не хотят потренироваться на лугандонцах?
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07.09.2021 08:43 Відповісти
А разве лугандонцы пойдут в отопительный сезон на социальный протест?
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07.09.2021 08:46 Відповісти
Тролейбусне депо в Краснодоні вийшло, тепер вчаться оленів в Нар'ян-Марі в тролейбуси запрягати.
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07.09.2021 09:14 Відповісти
А они тренируются на блох постах,приезжают,постоят месяцок,и УБД в кармане,а потом торжественные встречи:" типа батальон Кривбасс вернулся с фронта",слезы,цветы овации..А у страны нахлебники на шее: " У нас аж ЧЕТЫРЕСТА ТЫС.УБД".( Москву мона взять.).А РЕБЯТА на передке воюют и погибают.Тихо погибают
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07.09.2021 09:46 Відповісти
Представляю как янук и порошенко волосы на жопе рвут... целая операция с тремя катерами задумалась для введения военного положения выборы сорвать...а тут на тебе лохдаун и сами протестующие начнут брызгать слюной на 11 человека который влез в трамвай при установленой норме 10...
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07.09.2021 08:49 Відповісти
как можно вычислить Зебила среди людей?.. по нарративам россиянской пропаганды в комменте..
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07.09.2021 09:03 Відповісти
Теоретично, в купе пассажирського вагона влазить 30 чоловік, ви ж не будете кричати, коли до вас в купе підселять 26 людей, вони ж теж заплатили гроші за квиток.
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07.09.2021 09:15 Відповісти
забыл когда в трамвай пускали по 10 человек и трамвай отказывался ехать когда садился 11...и толпа кричала..что из за вас все будем стоять и ждать..??? забыл?
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07.09.2021 09:19 Відповісти
Трохи забув, останній трамвай у нас пройшов в 1964, а так, ну прийняли такі норми, або сприймай, або виходь під Раду, або чухай кудись, толку з провокацій в інтернеті.
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07.09.2021 09:20 Відповісти
Это всё, что нужно знать о будущем этой страны - ограничение движения и проверка документов у граждан
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07.09.2021 09:08 Відповісти
Яких ще документів, ніхто не ходить з документами, хіба що водіїв перевіряти.
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07.09.2021 09:11 Відповісти
Десь далеко в Ростові тихо заплакав Вітьок Легітимний...
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07.09.2021 09:56 Відповісти
А що АТО проходить в Чернівецькій області ? На Донбасі все в порядку , війни немає і там антитерорестичні навчання проводити непотрібно , перевіряти документи у місцевого населення біля фронту немає необхідності!!! І військова загроза у нас від Румунії і Молдавії . Здається що у нас влада більше боїться власного народу чим сепаратистів і російського війська.
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07.09.2021 12:42 Відповісти
 
 