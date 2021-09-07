Обмеження руху і перевірка документів у громадян: на Буковині відбудуться навчання поліцейських

Протягом 7-9 вересня на території Чернівецької області відбудуться навчання, під час яких правоохоронці відпрацьовуватимуть проведення спеціальних поліцейських операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Навчальні спецоперації проводитимуться в умовах, максимально наближених до реальних, із відпрацюванням алгоритму дій усіх підрозділів поліції та залученням спецпризначенців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, шо у зв’язку з цим на території̈ області можливе тимчасове перекриття чи обмеження руху, а також перевірка документів громадян, що засвідчують їхню особу.

Поліція Чернівецької області закликає жителів і гостей Буковини зберігати спокій, з розумінням ставитися до можливих обмежень і незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

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Усі дії відбуватимуться відповідно до чинного законодавства.

"Інформація про перебіг навчань та пов’язані з ними обмеження буде опублікована на офіційних інформаційних ресурсах поліції Чернівецької област", - додали у відомстві.