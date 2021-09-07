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Новини Політика України
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Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Кабінет Міністрів не подав план своїх дій щодо вирішення актуальних проблем у державі.

Про це заявив голова депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки закінчили з колегами по фракції обговорювати законопроєкти, які Рада має розглянути на цьому тижні. Песимістичне відчуття. Ось Парламент майже 2 місяці не працював. В Державі точно накопичилось багато проблем. Плюс нова хвиля Ковіду, різні виклики економіки, ну в теорії має бути чим зайнятися. Але відкриваємо порядок денний і там.... велика кількість законів про малі точкові зміни. Десь справді позитивні, десь фрагментарні і безглузді, десь взагалі популістичні... Велика кількість законів про те, що дууууже точково дати комусь пільгу. Навіщо? Який ефект від цього? Чому саме сюди треба витрачати кошти платників податків? Чому логічну позицію Мінфіну або юристів Ради ніхто не чує? І так майже весь порядок денний", - заявив нардеп.

Також читайте: До законопроєкту про олігархів подали 1 257 правок, - нардеп "Голосу" Железняк

"Я не вірю в те, що хтось може написати геніальний план по економічному диву для України і що тільки в рамках цього плану будуть прийматися закони. Але, ну справді на перший тиждень хотілось би від Уряду бачити ну хоча б щось. Якщо не план, то відчуття що хоча б знаємо напрям руху). А так читаєш порядок денний і виникають всі ті самі запитання:

Ми комунізм хочемо повернути чи капіталізм врешті-решт?

Ми за те, щоб криво-косо роздати всім гроші на різні пільги чи навпаки закрити дірку в бюджеті?

Ми взагалі кудись рухаємося чи нас не збити зі шляху, тому що ми не знаємо куди йдемо?

Навіяло вечірнім засіданням по законах", - додав Железняк і прикріпив до посту картинку з написом: "Статегия кампании: Мы бежим как слепой лось через горящий лес. Нас ведет судьба!".

Нардеп Голосу Железняк про стратегію дій Кабміну: Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає 01
Нардеп Голосу Железняк про стратегію дій Кабміну: Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 1674
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07.09.2021 09:08
+8
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 7455
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07.09.2021 09:09
+6
Кварталівські недоумки з трускавецькими дипломами.
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07.09.2021 08:46
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Алень
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07.09.2021 08:39 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 2148
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07.09.2021 09:38 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 8150
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07.09.2021 10:22 Відповісти
ЗеФоторобот
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 3570
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07.09.2021 08:41 Відповісти
Слепой лось - это Ермак. Реально на лося похож.

ЗЕ - тупой ослик.
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07.09.2021 08:43 Відповісти
Арахамия - муфлон.

Короче, СН - тот еще скотный двор.
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07.09.2021 08:45 Відповісти
Ара перелякана мавпа.
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07.09.2021 08:47 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 8395
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07.09.2021 09:10 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 5636
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07.09.2021 09:12 Відповісти
Муфлон-это горный баран,способный противостоять волку...я бы не стал гниду из СН,сравнивать с нормальным животным.
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07.09.2021 08:51 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 763
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07.09.2021 09:11 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 5638
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07.09.2021 09:12 Відповісти
Да какие законы не принимай, а выполнять их надо, а не плодить до бесконечности.
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07.09.2021 08:42 Відповісти
а по другому в 95м квартале и не могло быть.. или кто то ожидал другого?
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07.09.2021 08:44 Відповісти
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 1674
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07.09.2021 09:08 Відповісти
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 7455
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07.09.2021 09:09 Відповісти
Тупые овцы под руководством слепого лося в горящем лесу . В ожидании шашлыка . Хоть поржем . Хуже не будет .
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07.09.2021 08:44 Відповісти
Кварталівські недоумки з трускавецькими дипломами.
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07.09.2021 08:46 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 9798
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07.09.2021 09:14 Відповісти
ну зачем лесное животное,сравнивать с членограем?
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07.09.2021 08:48 Відповісти
Напомнило : Happy Tree Friends - Out On A Limb (Ep #43)
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07.09.2021 08:53 Відповісти
Может вместо того штобы принимать законы - начать их выполнять?
Шота кому то не понравилось - давай менять под себя. Где в мире такая херня с "законотворчеством" еще есть?
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07.09.2021 09:01 Відповісти
Очень точное сравнение. Зеленский не пошёл по пути уменьшения аппетитов воров в стране, а пошёл по пути увеличения галогообложения плательщиков налогов, а это привело к бегству налогоплоатильщиков как к фигуральному так и к реальному за границу.
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07.09.2021 09:04 Відповісти
Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес" - Цензор.НЕТ 9641
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07.09.2021 09:05 Відповісти
Зеленые, так вы еще и лосяры
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07.09.2021 09:05 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 4507
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07.09.2021 09:13 Відповісти
Удобненько. На самом деле: Как мародеры на пожаре.
Лось-то он как бы жизнь свою спасает, а эти только карманы свои набивают.
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07.09.2021 09:21 Відповісти
«Голос» не підіграє Зеленському, але більший ворог - Порошенко, - Ярослав Железняк Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає" - Цензор.НЕТ 8163
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07.09.2021 09:27 Відповісти
в яблочко
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07.09.2021 11:06 Відповісти
в яблочко
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07.09.2021 11:07 Відповісти
 
 