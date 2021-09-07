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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 133 922 особи, загалом - 5 618 798, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 133 922 особи, загалом - 5 618 798, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 304 627 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"133 922 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 6 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 37 380 людей, повністю імунізовані - 96 542 людини.

Протягом доби працювали: 882 мобільні бригади, 2827 пунктів щеплення; 338 центрів вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 923 423 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 133 922 особи, загалом - 5 618 798, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 133 922 особи, загалом - 5 618 798, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 133 922 особи, загалом - 5 618 798, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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От і чудово.......
Через рік побачимо результати і потім буде зрозуміло чи варто прививатись і якою вакциною.
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07.09.2021 09:01 Відповісти
посмотрите статистику израиля и убедитесь, что стоит. из заболевших в эту волну - 80% - непривиты.
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07.09.2021 09:13 Відповісти
Можливо і так.
Але є одна "заковика". Це - якість вакцини. Підозрюю що той шмурдяк яким нас прививають навряд чи дасть потрібний ефект.
В нас на роботі також записували бажаючих, а потім приїхали два медпрацівника і привезли вакцину у звичайному чемоданчику (вакцина пфайзер і модерна). Подивився на на це все і не ризикнув колотись. Хто зна скільки її отак возять і в яких умовах зберігали до цього.
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07.09.2021 10:08 Відповісти
вакцинувався файзером двічі, через рік подивимось, варто було чи ні. В моєму Харкові мало хто дотримується заходів безпеки, машини не маю, користуюсь громадським транспортом, транспорт переповнений , лише одиниці носять маски. тож.. подивимось!
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07.09.2021 09:09 Відповісти
 
 