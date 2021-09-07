Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство, яка існує з 90-х років, - Резніков

Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі токшоу "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є домовленість оновити, точніше переписати текст Хартії, яка існує з 90-х років. Я так розумію, це буде предметом розгляду пана Дмитра (Кулеби. - Ред.) і його колеги пана Блінкена", - повідомив Олексій Резніков.

Своєю чергою в міністерстві закордонних справ схвалюють і підтверджують цю ініціативу.

"Ми зараз перезапустимо (комісію зі стратегічного партнерства. - Ред.), це домовленість двох президентів, оновимо Хартію стратегічного партнерства і закріпимо те, що зробили два президенти, вивівши стратегічне партнерство між державами на новий рівень", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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