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Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство, яка існує з 90-х років, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство, яка існує з 90-х років, - Резніков

Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі токшоу "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є домовленість оновити, точніше переписати текст Хартії, яка існує з 90-х років. Я так розумію, це буде предметом розгляду пана Дмитра (Кулеби. - Ред.) і його колеги пана Блінкена", - повідомив Олексій Резніков.

Своєю чергою в міністерстві закордонних справ схвалюють і підтверджують цю ініціативу.

"Ми зараз перезапустимо (комісію зі стратегічного партнерства. - Ред.), це домовленість двох президентів, оновимо Хартію стратегічного партнерства і закріпимо те, що зробили два президенти, вивівши стратегічне партнерство між державами на новий рівень", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також читайте: Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі і постійно порушує питання безвізу для українців, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Еще будапешдский меморандум перепешите Украина и США перепишут Хартию о стратегическом партнерстве, существующую с 90-х годов, - Резников - Цензор.НЕТ 7592
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07.09.2021 08:50 Відповісти
Больше мимириндимов, дайош стахановское движение!
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07.09.2021 08:53 Відповісти
Україна і США перепишуть Хартію про стратегічне партнерство, яка існує з 90-х років, - Резніков - Цензор.НЕТ 5244
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07.09.2021 09:25 Відповісти
Мечты-мечты...
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07.09.2021 11:59 Відповісти
 
 