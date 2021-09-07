УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14453 відвідувача онлайн
Новини Політика України Окупація Криму
2 235 21
Зеленський (17415) Крим (12755) перемовини (2483) Путін (21432) Кулеба Дмитро (3158)

Кулеба щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна: "Про Крим ми ніколи не забудемо"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію все ж погодитися на зустріч із Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на питання журналіста про те, чи погодиться Україна на зустріч, якщо не буде порушуватися тема Криму.

Чіткої відповіді на запитання Кулеба не дав, однак наголосив, що те, що Росія "торгується", – це вже гарна новина, оскільки раніше в РФ взагалі відкидали таку можливість.

"Самітом Кримської платформи ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо… Я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин", – сказав міністр.

Також очільник МЗС згадав про переслідування Росією кримських татар в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить США посилити тиск на Кремль для припинення репресій у Криму, - МЗС

За словами Кулеби, Росія свідомо і публічно переслідує певну групу людей за етнічною ознакою.

"З цього починались геноциди, спочатку ти "пресуєш" якусь групу людей, потім починаєш вбивати. Росію треба зупиняти", – наголосив міністр.

На думку політика, Україна має обмежену кількість інструментів для впливу на це питання, однак потрібно посилювати міжнародний тиск на РФ.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак, як зазначив спікер Кремля Дмитро Пєсков, питання про деокупацію Криму не може бути на порядку денному переговорів.

"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо Зеленський хоче обговорювати питання Криму.

"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
***** не буде обговорювати Крим. Про що тоді розмовляти з ним?
показати весь коментар
07.09.2021 08:58
+6
А де спільна заява отої платформи ?
Яка в нас стратегія повернення Криму ?
Здається, зелені голосно пукнули і на цьому завершилось.
показати весь коментар
07.09.2021 08:59
+5
Кулеба, хватит уже Украину унижать перед бункерным карликом!
показати весь коментар
07.09.2021 08:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба, хватит уже Украину унижать перед бункерным карликом!
показати весь коментар
07.09.2021 08:54 Відповісти
Пусин Меркель испугал собакой, а нашего испугает санитаром? Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: "О Крыме мы никогда не забудем" - Цензор.НЕТ 5859
показати весь коментар
07.09.2021 08:54 Відповісти
Могила Путина вот тема для переговоров..х..ло настолько сцыт что на встречу с первоклассниками преперлось с армией телохранителей воно таки больное на головку...
показати весь коментар
07.09.2021 08:55 Відповісти
Вы уверены? У вас семь пятниц на неделе...
показати весь коментар
07.09.2021 08:55 Відповісти
***** не буде обговорювати Крим. Про що тоді розмовляти з ним?
показати весь коментар
07.09.2021 08:58 Відповісти
про воду в крим
показати весь коментар
07.09.2021 09:27 Відповісти
Найкоротший знає що за це йому буде гаплик.
показати весь коментар
07.09.2021 09:33 Відповісти
За це йому буде дача в Барвіхе.
показати весь коментар
07.09.2021 09:52 Відповісти
На кой хрен это вам надо? Что за параноидальное желание посмотреть путлеру в очко?
показати весь коментар
07.09.2021 08:59 Відповісти
А де спільна заява отої платформи ?
Яка в нас стратегія повернення Криму ?
Здається, зелені голосно пукнули і на цьому завершилось.
показати весь коментар
07.09.2021 08:59 Відповісти
...а зачистка викладачів по вишах Одеси і Харкова - це така прєдюдія до їх здибанки?

На початку нового навчального року у вищих навчальних закладах різних українських міст звільняють велику кількість викладачів та інших співробітників або ж переводять їх на півставки
Такі повідомлення надходять з Одеси та Харкова, передає Еспресо.TV.

Ситуацію з одеськими вишами докладно описує місцева інтернетгазета Думская.net.

Як зазначається, найгіршим є стан справ в Одеському національному університеті імені Мечникова - провідному вищому навчальному закладі півдня України, якому суттєво зменшили обсяг державного замовлення.

Проблему одеських вишів обговорювали на позачерговому засіданні Ради ректорів установ вищої освіти Одеського регіону, розповів голова цієї організації, керівник Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

За його словами, труднощі у ВНЗ виникли після 13 серпня, коли міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ "Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення у 2021 році".

Відповідно за чотири місяці до завершення фінансового року витрати на заробітну плату працівників і оплату комунальних послуг в десяти одеських вузах раптово зменшили більше ніж на 104 млн грн.

"Цей непродуманий крок міністерства повинен привести до катастрофічних наслідків в діяльності вишів, оскільки обсяги фінансування в ці місяці за деякими навчальним закладам зменшилися майже на 40% від затверджених в лютому 2021 року тим же міністерством. Фактично на початку нового навчального року адміністрація закладів вищої освіти поставлена перед фактом істотного скорочення фонду оплати праці і комунальних послуг. Тобто сотні викладачів Одеської області повинні бути раптово, з порушенням чинного законодавства, звільнені, що може привести до соціального вибуху. Крім того, вноситься безлад в організацію освітнього процесу", - зазначив ректор.

Крім того, за його словами, фактична відмова Міністерства освіти фінансувати утримання майна державних вузів в осінньо-зимовий період, при тому що тарифи на комунальні послуги зростають, змусить ректорів закрити навчальні корпуси і студентські гуртожитки вже в середині навчального семестру, розпустивши учнів по домівках .

"Послідовні удари (вимивання людського капіталу внаслідок негативного впливу методики так званого широкого конкурсу при розподілі державного замовлення на підготовку фахівців, зменшення державного фінансування), які наносяться протягом останніх років по регіональній вищій освіті в Україні, неминуче ведуть її до глибокої кризи", - зазначається в заяві Ради ректорів Одещини.

Керівники одеських вузів звернулися до міністерства з вимогою негайно переглянути показники фінансування закладів вищої освіти та фінансово забезпечити організоване початок навчального року.

Подібне має місце і в Харкові, де під скорочення потрапили викладачі Харківського національного університету імені Василя Каразіна, про що вони самі пишуть в соцмережах.

Аргіментація - нестача 200 млн грн на зарплати.
показати весь коментар
07.09.2021 09:02 Відповісти
Що є "виш"?
показати весь коментар
07.09.2021 09:51 Відповісти
Зате на будівництво зеленськівського "університету майбутнього" - астрономічні кошти у сумі ?7,2 мілліардів гривень (!!!( вони зі Шкарлетом знайшли!
показати весь коментар
07.09.2021 09:53 Відповісти
Никогда не забудем, но и хрен вспомним Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: "О Крыме мы никогда не забудем" - Цензор.НЕТ 4758
показати весь коментар
07.09.2021 09:09 Відповісти
_"Если говорить о политической воле путина - то он четко подтвердил, что готов встречаться." ** А вот если говорить про Крым,то политическая воля путина,сразу зжымается.
показати весь коментар
07.09.2021 09:14 Відповісти
Да что это за "идея фикс"! Мало встречи с Байденом, опять в турне хочеться.
показати весь коментар
07.09.2021 09:15 Відповісти
Як можна кричати, щоб США допомогли і звати на "кримську платформу" лідерів країн, які ще не в НАТО, підставаляючи їх перед росією, коли сам сильно хоче і лізе, щоб заглянути кудись ху@лу і цим показуючи, що з росією все окей - знімайте санкції.
показати весь коментар
07.09.2021 09:18 Відповісти
І чому б кандидатів на виші державні посади і на пост Президента також , не зобов'язати надавати громаді публічну довідку про психічний стан і адекватність?
показати весь коментар
07.09.2021 09:29 Відповісти
У так званого ЗепрезЕдента ідея фікс , зустрітися із ху@лом і дізнатися про ціну , яку блазню заплатить кремль за капітуляцію Украіни перед окупантом !
Пам'ятаю , що ЯнукОвоща путлєр купив за три мілліарди доларів , а скільки запропонує зегнусавому , побачимо !
показати весь коментар
07.09.2021 09:44 Відповісти
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие бесполезные переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до полного распада России на отдельные государства.
показати весь коментар
07.09.2021 09:51 Відповісти
Кулеба щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна: "Про Крим ми ніколи не забудемо" - Цензор.НЕТ 6772
показати весь коментар
07.09.2021 10:32 Відповісти
 
 