Кулеба щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна: "Про Крим ми ніколи не забудемо"
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію все ж погодитися на зустріч із Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на питання журналіста про те, чи погодиться Україна на зустріч, якщо не буде порушуватися тема Криму.
Чіткої відповіді на запитання Кулеба не дав, однак наголосив, що те, що Росія "торгується", – це вже гарна новина, оскільки раніше в РФ взагалі відкидали таку можливість.
"Самітом Кримської платформи ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо… Я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин", – сказав міністр.
Також очільник МЗС згадав про переслідування Росією кримських татар в окупованому Криму.
За словами Кулеби, Росія свідомо і публічно переслідує певну групу людей за етнічною ознакою.
"З цього починались геноциди, спочатку ти "пресуєш" якусь групу людей, потім починаєш вбивати. Росію треба зупиняти", – наголосив міністр.
На думку політика, Україна має обмежену кількість інструментів для впливу на це питання, однак потрібно посилювати міжнародний тиск на РФ.
Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак, як зазначив спікер Кремля Дмитро Пєсков, питання про деокупацію Криму не може бути на порядку денному переговорів.
"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.
Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо Зеленський хоче обговорювати питання Криму.
"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.
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Яка в нас стратегія повернення Криму ?
Здається, зелені голосно пукнули і на цьому завершилось.
На початку нового навчального року у вищих навчальних закладах різних українських міст звільняють велику кількість викладачів та інших співробітників або ж переводять їх на півставки
Такі повідомлення надходять з Одеси та Харкова, передає Еспресо.TV.
Ситуацію з одеськими вишами докладно описує місцева інтернетгазета Думская.net.
Як зазначається, найгіршим є стан справ в Одеському національному університеті імені Мечникова - провідному вищому навчальному закладі півдня України, якому суттєво зменшили обсяг державного замовлення.
Проблему одеських вишів обговорювали на позачерговому засіданні Ради ректорів установ вищої освіти Одеського регіону, розповів голова цієї організації, керівник Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.
За його словами, труднощі у ВНЗ виникли після 13 серпня, коли міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ "Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення у 2021 році".
Відповідно за чотири місяці до завершення фінансового року витрати на заробітну плату працівників і оплату комунальних послуг в десяти одеських вузах раптово зменшили більше ніж на 104 млн грн.
"Цей непродуманий крок міністерства повинен привести до катастрофічних наслідків в діяльності вишів, оскільки обсяги фінансування в ці місяці за деякими навчальним закладам зменшилися майже на 40% від затверджених в лютому 2021 року тим же міністерством. Фактично на початку нового навчального року адміністрація закладів вищої освіти поставлена перед фактом істотного скорочення фонду оплати праці і комунальних послуг. Тобто сотні викладачів Одеської області повинні бути раптово, з порушенням чинного законодавства, звільнені, що може привести до соціального вибуху. Крім того, вноситься безлад в організацію освітнього процесу", - зазначив ректор.
Крім того, за його словами, фактична відмова Міністерства освіти фінансувати утримання майна державних вузів в осінньо-зимовий період, при тому що тарифи на комунальні послуги зростають, змусить ректорів закрити навчальні корпуси і студентські гуртожитки вже в середині навчального семестру, розпустивши учнів по домівках .
"Послідовні удари (вимивання людського капіталу внаслідок негативного впливу методики так званого широкого конкурсу при розподілі державного замовлення на підготовку фахівців, зменшення державного фінансування), які наносяться протягом останніх років по регіональній вищій освіті в Україні, неминуче ведуть її до глибокої кризи", - зазначається в заяві Ради ректорів Одещини.
Керівники одеських вузів звернулися до міністерства з вимогою негайно переглянути показники фінансування закладів вищої освіти та фінансово забезпечити організоване початок навчального року.
Подібне має місце і в Харкові, де під скорочення потрапили викладачі Харківського національного університету імені Василя Каразіна, про що вони самі пишуть в соцмережах.
Аргіментація - нестача 200 млн грн на зарплати.
Пам'ятаю , що ЯнукОвоща путлєр купив за три мілліарди доларів , а скільки запропонує зегнусавому , побачимо !