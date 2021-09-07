Поки зарано говорити про запровадження "жовтої" зони в Києві та області, найбільш проблемні - Львівщина, Вінниччина і Буковина, - "слуга народу" Радуцький

Сьогодні в Україні є можливість вакцинувати 20 мільйонів людей.

Про це в інтерв'ю журналістам перед засіданням погоджувальної ради ВР сказав нардеп "СН", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вже зроблено практично 10 мільйонів щеплень.

"Ну, ви поговоріть з людьми, почитайте соціальні мережі, що пишуть - від 5G до "золотого мільярда", - підкреслив нардеп.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи впорався міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зі своєю обіцянкою вакцинувати 10 млн українців, він зазначив: "Ви ж знаєте, сьогодні немає дефіциту вакцин, також як і черг на вакцинацію. Коли міністр прийшов на свою посаду у нас не було вакцин в потрібній кількості, були черги на вакцинацію, штурмом брали Виставковий центр на Лівобережній ... А сьогодні таких проблем немає".

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Радуцький також розповів, що поки зарано говорити про запровадження "жовтої" зони карантину в Києві та Київській області, а найбільш проблемними на сьогодні залишаються Львівська, Чернівецька та Вінницька області.