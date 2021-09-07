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Поки зарано говорити про запровадження "жовтої" зони в Києві та області, найбільш проблемні - Львівщина, Вінниччина і Буковина, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Поки зарано говорити про запровадження

Сьогодні в Україні є можливість вакцинувати 20 мільйонів людей.

Про це в інтерв'ю журналістам перед засіданням погоджувальної ради ВР сказав нардеп "СН", глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вже зроблено практично 10 мільйонів щеплень.

"Ну, ви поговоріть з людьми, почитайте соціальні мережі, що пишуть - від 5G до "золотого мільярда", - підкреслив нардеп.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи впорався міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зі своєю обіцянкою вакцинувати 10 млн українців, він зазначив: "Ви ж знаєте, сьогодні немає дефіциту вакцин, також як і черг на вакцинацію. Коли міністр прийшов на свою посаду у нас не було вакцин в потрібній кількості, були черги на вакцинацію, штурмом брали Виставковий центр на Лівобережній ... А сьогодні таких проблем немає".

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 133 922 особи, загалом - 5 618 798, - МОЗ

Радуцький також розповів, що поки зарано говорити про запровадження "жовтої" зони карантину в Києві та Київській області, а найбільш проблемними на сьогодні залишаються Львівська, Чернівецька та Вінницька області.

Автор: Наталя Джума
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возможность есть доверия нет... люди не доверяют решениям, принятым клоунами и артистами разных жанров. Тут максимум что люди могут доверять производителю вакцины и надеяться что транспортировали и хранили правильно.
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07.09.2021 09:11 Відповісти
Грамотеи блин, нет такой области как ВинниТчина! понабирали по обявлениях.
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07.09.2021 09:13 Відповісти
Староболгарською є,
Kaк пишeтcя cлoвo "Bиннитчинa"? Kaк нaпиcaть cлoвo (cлoвocoчeтaниe) Bиннитчинa? Kaк пpaвильнo пocтaвить yдapeниe и кaкиe имeeт cлoвoфopмы cлoвo (cлoвocoчeтaниe) Bиннитчинa? Bиннитчинa ⇒ Пpaвильнoe нaпиcaниe: Bиннитчинa ⇒ Глacныe бyквы в cлoвe: Bиннитчинa глacныe выдeлeны кpacным глacными являютcя: и, и, и, a oбщee кoличecтвo глacныx: 4 (чeтыpe)
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07.09.2021 09:42 Відповісти
Зеля точно в золотой миллиард не войдет. Кому там нужна там такая гнусавая тонзилитная крыса играющая членом на рояле ? Пока рано говорить о введении "желтой" зоны в Киеве и области, наиболее проблемные - Львовщина, Виннитчина и Буковина, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2418
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07.09.2021 09:14 Відповісти
 
 