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Мендель про закриття програми "Велика деолігархізація": Це не пов'язано з моєю участю в проєкті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мендель про закриття програми

Експрессекретарка глави держави Юлія Мендель зазначає, що автори програми "Велика деолігархізація" самі ухвалювали рішення про припинення проєкту.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу правильно розставити акценти щодо припинення роботи програми "Велика деолігархізація". Автори програми приймали рішення щодо припинення її роботи самі, це не пов’язано з моєю участю у проекті. Пояснення було таке: "Зникає сам предмет розгляду"", - зазначає вона.

"За коментарями щодо деталей цього пояснення - звертайтеся до проєкту. Я брала участь у ньому як незалежний оглядач, колумніст. Сама обирала тему і мої тексти не піддавалися цензурі. Мені було приємно працювати з телеканалами "Україна" та "Україна24"", - додала Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Походу всех уже деолигофрензировали Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте - Цензор.НЕТ 914
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07.09.2021 09:16
+8
Борьба с олигархами на канале олигарха закончилась большим "ПУК".......в исполнении подстилки олигархов !
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07.09.2021 09:18
+8
Редактор канала "Украина" и "Украина24 С ФОТО МАНДЕЛЬ на кастинге ведущей Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте - Цензор.НЕТ 4631
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07.09.2021 09:19
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Походу всех уже деолигофрензировали Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте - Цензор.НЕТ 914
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07.09.2021 09:16 Відповісти
Борьба с олигархами на канале олигарха закончилась большим "ПУК".......в исполнении подстилки олигархов !
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07.09.2021 09:18 Відповісти
Просто олігархи закончілись. Мєндєль ними снідає.
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07.09.2021 09:18 Відповісти
Редактор канала "Украина" и "Украина24 С ФОТО МАНДЕЛЬ на кастинге ведущей Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте - Цензор.НЕТ 4631
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07.09.2021 09:19 Відповісти
Будете в паре вести с новым клоун-пресс Зе. Его срочно вернут на ТВ Украина 24.
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07.09.2021 09:25 Відповісти
юля! мы же взрослые люди. давай ты пропустишь следующие пару месяцев метаний и полу-откровений и перейдешь сразу к нюдсам?
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07.09.2021 09:52 Відповісти
нееееет!
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07.09.2021 10:20 Відповісти
ЛЯЛЬКА юля олігарха бені на каналі олігарха рені в передачі " велика деолігархізація" намагалася бомбити "олігарха " ПОРОХА . ВСЕ закінчилося ПШИКОМ , як завжди в зе-команді.
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07.09.2021 10:22 Відповісти
менднльша..ну дай наконец нам по тебе соскучиться.. )))
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07.09.2021 11:16 Відповісти
Мендель про закриття програми "Велика деолігархізація": Це не пов'язано з моєю участю в проєкті - Цензор.НЕТ 7742
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07.09.2021 11:25 Відповісти
"это не связано с моим участием в проекте"

конечно не связано...

Мендель про закриття програми "Велика деолігархізація": Це не пов'язано з моєю участю в проєкті - Цензор.НЕТ 2253
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07.09.2021 12:04 Відповісти
Немає у нас олігархів. Країна в якій за ніч може виникнути олігарх Курченко чи не стати олігарха Бені за замовчуванням не має олігархії. Нам фінансовими розпорядниками відволікають увагу від справжніх хазяїв- чиновників.
Реальні господарі України- посадовці, які визначають кому бути, а кому не бути не тільки олігархом, а навіть успішним бізнесменом.
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07.09.2021 12:09 Відповісти
 
 