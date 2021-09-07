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Новини Політика України
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Кравчук пояснила, чому "СН" не висуває кандидата в мери Харкова: Очевидно, що переможе представник місцевої партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук пояснила, чому

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила, чому партія відмовляється від висування свого кандидата на вибори мера Харкова. На її думку, шансів на перемогу більше у представників місцевих партій, ніж парламентських.

Про це вона заявила під час ефіру на телеканалі Україна 24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, підготовку до висунення кандидатури треба було починати значно раніше, щоб мати зараз кандидата, який міг би поборотися за "крісло" з тими, хто вже висунув свої кандидатури.

"Але насправді я би повернулася до минулого року, до виборів у 2020 році, місцевих. Зверніть увагу, в обласних центрах вигравали переважно представники місцевих партій, не парламентських", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що місцеві вибори тим і відрізняються, що дуже часто на місцях люди віддають перевагу не політикам, які "мають якийсь парламентський вимір", а тим, які живуть, працюють і мають локальну партію на рівні міста.

Також читайте: Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко

"Я думаю, що так відбудеться в Харкові, там очевидно переможе кандидат, який представляє місцеву партію, а не парламентську", - додала Кравчук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Зелені так і роблять !
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07.09.2021 09:48
+3
СН здають містечковим князькам спочатку Кривий Ріг (після "самогубства" зажопника-Павлова виконуючим обов'язки мера міста повинен був стати спікер міської ради від СН, але він швиденько здриснув з тієї посади), а тепер об'явили переможця на виборах мера Харкова задовго до виборів. Справжня державницька політика!!!
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07.09.2021 09:49
+2
А сейчас байки распространяются мол Харьков за РФ. Может вы на рашку и работаете?
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07.09.2021 10:41
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Очевидно что Россия победит в случае вооруженного конфликта! Так давайте и не будем вооружаться!
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07.09.2021 09:40 Відповісти
Зелені так і роблять !
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07.09.2021 09:48 Відповісти
Дело Гепы непобедимо!...
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07.09.2021 10:45 Відповісти
СН здають містечковим князькам спочатку Кривий Ріг (після "самогубства" зажопника-Павлова виконуючим обов'язки мера міста повинен був стати спікер міської ради від СН, але він швиденько здриснув з тієї посади), а тепер об'явили переможця на виборах мера Харкова задовго до виборів. Справжня державницька політика!!!
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07.09.2021 09:49 Відповісти
мечтает Харьков стать... Донецком
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07.09.2021 10:06 Відповісти
Слова зелебобика.
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07.09.2021 10:37 Відповісти
Впрочем порох до последнего не помагал Харьков когда его штуурмовала русня с Пскова и Белгорода. Более того даже не показывали по ящику теракты и стрельбу на улицах. Харьковчане сами пытались отбитюся. Ну да - Портфели делили в раде, не до Харькова было. Аваков только почему-то дал указ одному о ряду спецназа разобраться с ога.
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07.09.2021 10:40 Відповісти
А сейчас байки распространяются мол Харьков за РФ. Может вы на рашку и работаете?
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07.09.2021 10:41 Відповісти
Про пикет против съезда Опзж когда они в Харьков припёрлась тоже никто не вспоминает. А там треть города была.
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07.09.2021 10:43 Відповісти
И куча автобусов с белгородскими номерами.
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07.09.2021 10:44 Відповісти
мечтает Харьков стать... Донецком

Особенно мечтает погрузится в "русский мир" с бандюками , обстрелами и безработицей
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07.09.2021 10:47 Відповісти
Так, а хто з братьЄв ДОЛБкіних, прЄдставітЄль мЄстнАй партіі, старший чи молодший в мери йде? Кравчук пояснила, чому "СН" не висуває кандидата в мери Харкова: Очевидно, що переможе представник місцевої партії - Цензор.НЕТ 6656
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07.09.2021 10:26 Відповісти
Вся украинская демократия вырастает из криминалитета. Процесс длительный, может растянутся на столетие...
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07.09.2021 11:20 Відповісти
В спам русня. В кремле сидят гопники которые этого даже не скрывают и гордятся этим.
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07.09.2021 11:23 Відповісти
Мені цікаво інше. Хто голосує за цих покидьків? То гепу постійно вибирали тепер такого ж самого виберуть... І це місто сміє заявляти та претендувати на так звану наукову столицю...
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07.09.2021 12:53 Відповісти
Там нет кандидатов раскрученных. Вы сваливает на население все грехи но не замечаете что в избирательные кампании от других партий не вкладываться ни копейки. Даже рекламы нет.
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07.09.2021 17:17 Відповісти
СН - капитулянты, понятное дело, с первых дней
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07.09.2021 11:07 Відповісти
 
 