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Новини Політика України
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"Слуга народу" хоче заслухати в Раді Кулебу про результати візиту Зеленського до США, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуги народу" хоче заслухати в п'ятницю на Годині запитань до уряду міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Про це в ході Погоджувальної ради розповів перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що нещодавно в Україні відбувся форум "Кримська платформа", а Президент України Володимир Зеленський побував з візитом у США.

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"Нам, як Верховній Раді, потрібно почути, які у нас завдання щодо реалізації тих угод, які були ухвалені", - пояснив нардеп.

Корнієнко підкреслив, що парламент за підсумками має ухвалити відповідні законопроєкти.

Автор: Наталя Джума
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Порошенко же уже все разложил по полкам, что результатов никаких нету, шо зе поехал в диснейленд и голливуд посмотреть "Слуга народа" хочет заслушать в Раде Кулебу о результатах визита Зеленского в США, - Корниенко - Цензор.НЕТ 456
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07.09.2021 09:37 Відповісти
Результат ЕСТЬ:
1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
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07.09.2021 10:07 Відповісти
Еееее... Ооооо... Мдє... Ось.
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07.09.2021 09:37 Відповісти
А шо там слухати? Ваві з черепно-мозговою травмою подарували книжку як її лікувати. Ось і всьо."Слуга народа" хочет заслушать в Раде Кулебу о результатах визита Зеленского в США, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9767
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07.09.2021 09:39 Відповісти
А шо Кулебу? Давайте заслушаем Бубочку и Ермака. Хоть поржем по приколу.
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07.09.2021 09:42 Відповісти
Бубочку можно попробовать с помощью пианино в Раду заманить. Хотя вряд ли буба променяет заветные айкосики в джунглях ОПы на каких-то нардепишков. Он же до сих пор не в курсе что в Украине парламентско-президентская форма правления, а не наоборот.
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07.09.2021 09:55 Відповісти
раздаст магнитики?
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07.09.2021 09:50 Відповісти
что они там жрут и пьют? визит готовил по поручению зели ермак... так слушайте еремку...
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07.09.2021 09:50 Відповісти
Корненко предлагает по результатам принять законы? Постройка Диснейленда, Лас-Вегаса и Голливуда, "Велике будівництвo"?
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07.09.2021 09:51 Відповісти
А про злиття спецоперації по "вагнерівцях" немає бажання заслухати? Чи тільки попіаритися?
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07.09.2021 10:23 Відповісти
 
 