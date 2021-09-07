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"Слуга народу" хоче заслухати в Раді Кулебу про результати візиту Зеленського до США, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракція "Слуги народу" хоче заслухати в п'ятницю на Годині запитань до уряду міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Про це в ході Погоджувальної ради розповів перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що нещодавно в Україні відбувся форум "Кримська платформа", а Президент України Володимир Зеленський побував з візитом у США.
"Нам, як Верховній Раді, потрібно почути, які у нас завдання щодо реалізації тих угод, які були ухвалені", - пояснив нардеп.
Корнієнко підкреслив, що парламент за підсумками має ухвалити відповідні законопроєкти.
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