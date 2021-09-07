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"Мінськ" потрібно зберігати навіть після залучення США до переговорів щодо Донбасу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Залучення США може бути продовженням Мінських переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Питання "Мінська" на сьогоднішній день обговорювалося, в тому числі нашою делегацією на чолі з президентом, з нашими партнерами і в США - можливість залучення їх до тих чи інших міжнародних майданчиків з врегулюванню конфлікту між Україною і Росією", - зазначив він.

Віцепрем'єр вважає, що це може бути продовженням Мінських переговорів, тому що, на жаль, іншого майданчика досі немає.

"Мінськ" заради домовленостей з гуманітарних питань та припинення вогню потрібно зберігати. Будь-які переговори потрібно зберігати", - додав він.

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Автор: Анастасія Потіха
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Вчера кричали, что Минск мертв, сегодня уже надо сохранить. Они даже с нормального адвоката сделали полного идиота.
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07.09.2021 09:40 Відповісти
Как всегда сначала сделаем потом думаем
Рассорились с одним из последних соседов
Спрашиваю если бы сша знали что над страной в самолете
Летит их враг
На 100% посадили самолет Бы под любым предлогом
Может более изворотливо
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07.09.2021 09:42 Відповісти
Нам до США як до місяця рачки з таким президентом.
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07.09.2021 09:45 Відповісти
Конечно посадили бы. Они же посадили в Австрии самолет президента Боливии. Только потому, что там мог лететь Ассанж. И никому за это ничего не было.
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07.09.2021 10:27 Відповісти
Резников считает народ идиотом. Но иногда от тыкает в него палкой, чтобы потом прибежать к Зеле и доложить, что народ здох.
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07.09.2021 14:59 Відповісти
Дебилье зеленое, вы уже определитесь: Минск сдох, Минск плохой и зрада или Минск нужно продолжать? Довбни!
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08.09.2021 02:47 Відповісти
 
 