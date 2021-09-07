"Мінськ" потрібно зберігати навіть після залучення США до переговорів щодо Донбасу, - Резніков
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Залучення США може бути продовженням Мінських переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Питання "Мінська" на сьогоднішній день обговорювалося, в тому числі нашою делегацією на чолі з президентом, з нашими партнерами і в США - можливість залучення їх до тих чи інших міжнародних майданчиків з врегулюванню конфлікту між Україною і Росією", - зазначив він.
Віцепрем'єр вважає, що це може бути продовженням Мінських переговорів, тому що, на жаль, іншого майданчика досі немає.
"Мінськ" заради домовленостей з гуманітарних питань та припинення вогню потрібно зберігати. Будь-які переговори потрібно зберігати", - додав він.
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Спрашиваю если бы сша знали что над страной в самолете
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На 100% посадили самолет Бы под любым предлогом
Может более изворотливо