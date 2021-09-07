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ВР (11728) ТСК (343) МВФ (1343) пенсійна реформа (456) Укрзалізниця (2038) земельна реформа (230)

Пенсійна та земельна реформи, законопроєкти для траншу МВФ і звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": "слуга народу" Корнієнко про плани на поточну сесію Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пенсійна та земельна реформи, законопроєкти для траншу МВФ і звіт ТСК щодо

Фракція "Слуги народу" звертається до спікера Дмитра Разумкова з проханням включити до порядку денного Ради звіт про роботу Тимчасової слідчої комісії (ТСК ) щодо ситуації на "Укрзалізниці".

Про це в ході Погоджувальної ради заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, також до порядку денного Ради потрібно включити два МВФівських законопроєкти, які комітети можуть розглянути найближчим часом.

Нардеп також розповів, що фракція "Слуги народу" планує на поточній сесії парламенту продовжити розпочаті реформи, зокрема, в сфері оборони, завершення земельного питання.

"Також в планах пенсійна реформа. Тут ми очікуємо у Верховній Раді серйозну дискусію. Хотіли б звернутися до колег з опозиції, щоб дискусія була не у вигляді 20 тисяч правок, а осмислена", - додав перший заступник голови фракції "СН".

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Автор: Анастасія Потіха
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Основная цель Зе плесени - Пенсий НЕ будет и Землю всю продать и свалить из Украины.
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07.09.2021 09:50 Відповісти
Коли ви розберетеся з фінансуванням оброронних замовлень і підвищите зарплату і доплату військовим? Коли буде у виробництві "Нептун" "Вільха" "Верба" "Богданпа"? Коли будуть нові зразки ракет і артилерії від "зелених"?
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07.09.2021 10:22 Відповісти
А що зелена плесінь збирається завершувати з земельною реформою? Підвищувати можливість скупки землі до 200 тис га на одне рило? Притому з початком дії такого ліміту на наступний день після прийняття?
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07.09.2021 11:07 Відповісти
 
 