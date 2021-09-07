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Афганістан (450) Зеленський (17415) привітання (703) розвідка (3615)

Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський привітав українських воєнних розвідників з професійним святом і відзначив ключове значення їхньої роботи для національної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент на своїй сторінці в Twitter у вівторок

"Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, співробітники ГУР Міноборони України керували операцією з евакуації українських та іноземних громадян з Афганістану, в результаті якої, за словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, українськими літаками було вивезено понад 600 осіб.

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Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
А по спасению Журавля в серой зоне, истекающего кровью?
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07.09.2021 09:54
+21
Ви не панімаєтє - ето другоє ...

После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4227
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07.09.2021 10:01
+20
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6553
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07.09.2021 10:02
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Тільки цю розвідку і аеропорт охороняв американський спецназ
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07.09.2021 09:53 Відповісти
Розвідка любить тишу, а не бла-бла-бла про аплодисменти всього світу...
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07.09.2021 11:11 Відповісти
Ну а то зелене чмо тут яким боком?
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07.09.2021 09:54 Відповісти
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5554
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07.09.2021 09:58 Відповісти
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6553
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07.09.2021 10:02 Відповісти
НЕ успел сдать
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07.09.2021 09:59 Відповісти
Угу -бабки прошмигнули тільки рикошетом! Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5389
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07.09.2021 10:18 Відповісти
А по спасению Журавля в серой зоне, истекающего кровью?
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07.09.2021 09:54 Відповісти
Там не було американців. Туди не можна
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07.09.2021 09:57 Відповісти
А "Вагнергейт"? А молдавский факап с Чаусом?
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07.09.2021 10:14 Відповісти
Ви не панімаєтє - ето другоє ...

После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4227
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07.09.2021 10:01 Відповісти
А его спасение должен был организовывать Президент по личному приказу ? Он был где то в глубоком тылу , в раше , или за пару км от линии фронта ? Почему приказ по спасению не отдали комбриг ? комбат? командир роты или отделения? Где друзья наконец , которые могли и сами настоять или провести спасательную операцию , а не наблюдать из квадрокоптера как он мучается и умирает ? Или во всем виноват зеля ?
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07.09.2021 11:13 Відповісти
І побратими кричали , і командири - а твоя зю не надавала дозволу на операцію . Треба спочатку дізнатися , як все відбувалося , а потім захищати зе чмо .
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07.09.2021 12:08 Відповісти
Серьезно? Может бойцы и в топлес ходят на передовой с разрешения Президента ? С каких это пор спасти побратима в пару километрах нужно разрешение президента ? Не с Петиных ли времён пропиарится ? Кричали они ! Не кричать надо было и снимать с квадрокоптера и выглаживать на ютубе , а спасать ! Кто его послал в серую зону ? Президент? Он там тоже не один был ! Почему бросили бойцы друга умирать ? А виноват президент? Логику иногда включайте !
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07.09.2021 15:08 Відповісти
Топлєс і попіаріться - це до вашої зю . Не меліть маячню , тут майже ніхто не дивиться тсн , квартали та інші слуги з кварталами . До Порошенка(до 2014) януковичі залишили Армію майже без автоматів , а солдати хліб в дюдей просили . А ваші зе нікчеми саджають військових та не фінансують ЗСУ .
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08.09.2021 06:27 Відповісти
да,мы понимаем ,
Журавля спасти было - намного опасней
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07.09.2021 09:55 Відповісти
Разведке. Которую ты год назад подставил в глазах всего мира, провалив разработку по вагнеровцам, Бубочка..
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07.09.2021 09:55 Відповісти
Слава найвеличнішому з найвеличніших всіх часів і народів. После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8523 Тут Вава впереди планетьі всей.
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07.09.2021 09:55 Відповісти
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8921
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07.09.2021 09:59 Відповісти
Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 576
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07.09.2021 11:11 Відповісти
Українська військова розвідка повинна працювати на окупованих територіях і досягати результату, а не в Афганістані супроводжувати до літака афганців.
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07.09.2021 09:55 Відповісти
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7972
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07.09.2021 10:03 Відповісти
А після провалу спецоперації вагнер Зе аплодує "***** з лукою"
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07.09.2021 09:57 Відповісти
Бравіссімо !
После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1784
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07.09.2021 09:58 Відповісти
А после вагнеровцов?
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07.09.2021 09:59 Відповісти
Знову піар зепотерпілого , який немає жодного відношення до підготовки наших військових !
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07.09.2021 10:01 Відповісти
Украина вывезла 600 человек а США 120 тыс, так кому должны аплодировать.
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07.09.2021 10:03 Відповісти
Ничего, ничего скоро подоспеют аплодисменты по Вагнеру, тогда увидишь.
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07.09.2021 10:06 Відповісти
из 600 только 120 - украинцы
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07.09.2021 11:12 Відповісти
Ага особенно мир аплодирует тому что украинский самолет вместо вывоза беженцев продали афганским богатеям.
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07.09.2021 10:06 Відповісти
Особенно на расее,где поголовье горшкоголовых холопов верит любой брехне!
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07.09.2021 11:11 Відповісти
а украинца Ярослава Журавеля спасать по приказу Зе-Ермака не захотели
- бросили умирать Журавеля, что бы порадовать путина
несколько дней умирал воин
в сотнях метрах от украинской разведки..

Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7415
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07.09.2021 10:09 Відповісти
Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1803

...
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07.09.2021 11:13 Відповісти
а де можна "послухати" ці овації? а то якось від Зе то чути не хоцця.
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07.09.2021 10:16 Відповісти
На концерті інстасамки
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07.09.2021 10:20 Відповісти
Серьезно прям? Весь мир крутит у виска что украинские военные занимаются х***ней везде кроме защиты своей страны.
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07.09.2021 10:17 Відповісти
В узких кругах может и аплодируют. Только нигде это не прочитать кроме украинских СМИ.
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07.09.2021 10:18 Відповісти
А "вагнерівців" який такий нікчема злив і пустив під ніж всю агентуру нашої розвідки?
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07.09.2021 10:20 Відповісти
Тобто, якби на його місці був би якийсь дурачок, то взагалі б нікого не вивезли з Афганістану.
Ці "новини з полів" - натуральний дурдом в усій красі по всій Україні!
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07.09.2021 10:20 Відповісти
Кого там спасали и от кого? Там пришел рузкиймир. Многие его встретили стоя раком и с цветами как когда то у нас в крыму и на дамбасе. Главное простопересталистрелять. Теперь пускай наслаждаются.
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07.09.2021 10:26 Відповісти
Это полшестого все ещё мнит себя президентом?!!
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07.09.2021 11:08 Відповісти
Аплодируют, но только не зеленскому.
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07.09.2021 11:32 Відповісти
А что там с тем Украинским самолётом, что оказался в Иране?
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07.09.2021 12:14 Відповісти
А после вагнеровцев?
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07.09.2021 12:18 Відповісти
самолайк от зе
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07.09.2021 12:33 Відповісти
членограй отмазал Трухина и гордится ...
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07.09.2021 13:05 Відповісти
Что-то мир не знает об укр разведчиках в Афгане... Может они на то и разведчики, тогда как же он аплодирует ?
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07.09.2021 14:24 Відповісти
Вова мабуть знову курнув?
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07.09.2021 17:04 Відповісти
а после сдачи спецоперации по Вагнеровцам?
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08.09.2021 11:35 Відповісти
 
 