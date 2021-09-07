Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський привітав українських воєнних розвідників з професійним святом і відзначив ключове значення їхньої роботи для національної безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент на своїй сторінці в Twitter у вівторок
"Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, співробітники ГУР Міноборони України керували операцією з евакуації українських та іноземних громадян з Афганістану, в результаті якої, за словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, українськими літаками було вивезено понад 600 осіб.
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Журавля спасти было - намного опасней
- бросили умирать Журавеля, что бы порадовать путина
несколько дней умирал воин
в сотнях метрах от украинской разведки..
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Ці "новини з полів" - натуральний дурдом в усій красі по всій Україні!