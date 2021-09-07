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Резніков про блокування РФ мандата місії ОБСЄ: Це відмова від Мінських домовленостей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков про блокування РФ мандата місії ОБСЄ: Це відмова від Мінських домовленостей

Те, що Росія відмовилася продовжувати мандат прикордонної місії ОБСЄ, свідчить про те, що вона відмовляється від Мінських домовленостей.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі українського телеканалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я особисто це тлумачу як, по суті, відмову РФ від Мінських домовленостей, тому що умова, що там буде СММ ОБСЄ, передбачена Мінськими домовленостями... Тобто варіант додаткової поставки зброї через цю неконтрольовану Україною ділянку кордону між Україною і РФ абсолютно вірогідний", - сказав Резніков.

Водночас віцепрем'єр розповів, що делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським у ході візиту обговорювала з партнерами в США можливість залучення їх "до тих чи інших майданчиків з врегулювання міжнародного збройного конфлікту між Україною і РФ".

"Це може бути продовження Мінська, оскільки, на жаль, іншого немає, як логістичного майданчика, створеного нормандським форматом. Мінськ - заради домовленостей з гуманітарних питань, економічних, припинення режиму вогню тощо", - пояснив Резніков.

Також читайте: "Мінськ" потрібно зберігати навіть після залучення США до переговорів щодо Донбасу, - Резніков

Автор: Наталя Джума
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Хто-б сумнівався?! Кацапня в Кремлі зрозуміла що "ЗЕ-кодло" їм Україну "здать" уже не здатне, бо саме вже "висить на волосині", і вони вирішили йти "ва-банк" А "очі" місії ОБСЄ їм заважають!
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07.09.2021 10:08 Відповісти
Резник, скоро поедешь на фронт с автоматом в окоп, когда ***** запустит северный поток
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07.09.2021 10:08 Відповісти
Кто уже заткнет этих зеленых идиотов?
если Минские отменят - как того и желает Путин - то с России снимут санкции.
Украине это точно нужно?
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07.09.2021 10:26 Відповісти
А зачем они нам нужны ? Там же прописана капитуляция.
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07.09.2021 10:28 Відповісти
а Резников может обратиться к руководству ОБСЕ и запросить их официального мнения по ситуации ?
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07.09.2021 14:32 Відповісти
 
 