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Новини Політика УкраїниПодії П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4209) Нацполіція (13918) Бутусов Юрій (3126) ДБР (2556) Трухін (153)

14 днів тому Трухін вчинив ДТП, а відео з камер досі не опубліковані. "Слуги народу" відмазують свого товариша, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

14 днів тому Трухін вчинив ДТП, а відео з камер досі не опубліковані.

Через два тижні після ДТП "слуги народу" Олександра Трухіна записи з камер спостереження на бориспільській трасі досі не опублікували.

Про це у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"14 днів тому "слуга народу" Олександр Трухін вчинив ДТП, а відеозапис камер спостереження на бориспільській трасі, який показує, хто саме сидів за кермом машини, досі не опубліковано. Більше того, справа передана до Державного бюро розслідувань, але ДБР через 14 днів не повідомляє - так а хто ж підозрюваний у справі? Хто був за кермом машини і є винуватцем ДТП?" - йдеться в повідомленні.

За словами журналістам, Трухін вільно пересувається, працює і йому нічого не висували.

"Чи може таке бути дозволено звичайній людині з народу, а не його "Слузі"? Слуги народу відмазують свого товариша, який трошки подавив на своїй машині народ. Ну, побухав, ну 6 осіб зазнали травм і поранень, серед яких двоє дітей. Повирішували. Все-таки заступник голови бюджетного комітету, знайде аргументи, щоб ніхто не кричав", - підкреслив Бутусов.

"Слуги народу покривають огидний злочин, і прекрасно це розуміють, але вони вже звикли брехати. Звикли, що суспільство слабо організовано і не може їх притягнути до відповіді, тому просто мовчать. Держава не працює, закон не працює. Суспільство і опозиція не можуть змусити владу відповідати за свої вчинки. "Всі тварини рівні, але деякі - рівніші". Ось так благі побажання перетворюються на "Скотний двір", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Також читайте: Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обов'язкових виплат: Тарана має бути якнайшвидше відправлено у відставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7899
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07.09.2021 10:17
+31
14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2768
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07.09.2021 10:20
+29
Записи потеряют, анализы он не сдавал, половина свидетелей уже подкуплены и поменяли показания. Короче отмазывают по полной, но в США заявляют что коррупция поборена. Таких наглых тварей в Украине еще не было за 30 лет.
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07.09.2021 10:29
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14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7899
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07.09.2021 10:17 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!!))))
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07.09.2021 10:18 Відповісти
14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2768
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07.09.2021 10:20 Відповісти
Зебілоїдів слід локшиною годувати ,бо вони вимруть ,як мамонти !!!)))
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07.09.2021 10:24 Відповісти
14 днів тому Трухін вчинив ДТП, а відео з камер досі не опубліковані. "Слуги народу" відмазують свого товариша, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8949 Лох не мамонт - він не вимре.
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07.09.2021 20:10 Відповісти
Смороду раніше випробовували борошна через стать вареника, а зараз у борщ не те що соняшникового мастила купити - не хапає навіть на капусту та зітхання. Бо із зеленими нічого ні, неначе у пустелі Цукру.
Але зебілам норм. Зате не Порох.
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07.09.2021 10:30 Відповісти
Стать вареника..Посміхнуло.)))
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07.09.2021 12:52 Відповісти
Я минулого місяця знайшов на сайті якогось туроператора "пустелю Цукру".
Теж посміхнуло. Вкрав до колекції шедеврів перекладу )))))
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07.09.2021 13:44 Відповісти
И Антонина гневно не грозится вся камерами усыпать)))
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07.09.2021 10:19 Відповісти
Что тут удивительного? Если сдадут одного "трускавецкого" и начнут судить с перспективой посадки...Сразу всплывут данные о Конвертах с баблом, спалятся все "явки и пароли" этого преступного образования "Слуги уроды"
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07.09.2021 10:20 Відповісти
А можно узнать, что там за статья такая по его преступлению? УК Украины нарушил? Что ему там по минимуму и по максимуму может быть по данному преступлению?
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07.09.2021 16:07 Відповісти
Для слуг закон не писан ,закони писані для хазяїв(наріда)!!!)))
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07.09.2021 10:20 Відповісти
Їх неможливо засудити потрібно з ними розбиратись по іншому щоб вони самі просилися в тюрму
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07.09.2021 10:22 Відповісти
"отмазывают своего товарища" - труха им не товарисч, а начальник и бухгалтер в одном лице.
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07.09.2021 10:24 Відповісти
мураев с нашей землёй -
уже висит на каждом повороте
это значит что зебилы дали добро рыгам
главное чтобы вышиванка ...
на українській мові,
и на фоне флага Украины...
мерзость, реально мерзость !
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07.09.2021 10:26 Відповісти
у нас сняли на Кресте после скандала....сказали что типа ошибочка вышла...
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07.09.2021 10:28 Відповісти
Записи потеряют, анализы он не сдавал, половина свидетелей уже подкуплены и поменяли показания. Короче отмазывают по полной, но в США заявляют что коррупция поборена. Таких наглых тварей в Украине еще не было за 30 лет.
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07.09.2021 10:29 Відповісти
"достойные" последователи папередников. "новые лица" ублюдочные.....
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07.09.2021 10:32 Відповісти
вали все на порошенка , это он трухану пойло в глотку залил
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07.09.2021 20:08 Відповісти
Наглые твари есть всегда и везде. Только в нормальных странах они вынуждены мимикрировать и сдерживаться, а у нас же сейчас настало их время, никаких ограничений, никакой ответственности.
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07.09.2021 12:07 Відповісти
Записей, да, не будет
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07.09.2021 12:29 Відповісти
Зараз в шапіто-95 змонтують відосик, а потім "правдоруб" Бігус оприлюднить "докази", де в момент аварії за кермом автомобіля-винуватця був Порох зі стосами київських тортів на пасажирському сидінні)
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07.09.2021 10:34 Відповісти
Странно, а просто с частных регистраторов в сети нигде нет? Никто не видел?
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07.09.2021 10:34 Відповісти
зеленський, ти пі-до-рас.
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07.09.2021 10:36 Відповісти
говноклован
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07.09.2021 13:01 Відповісти
Камеры - это для зарабатывания бабла. Исключительно и только.
И даже в случае с Трухиным это работает:
- Вот видео. Вот твой фейс за рулем. Стоимость "нет видео" ____ $
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07.09.2021 10:40 Відповісти
Права була президент Эстонії Керсті, коли казала, що нам до ЄС та НАТО ще 20 років...
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07.09.2021 10:50 Відповісти
Я б сказав, що оптимістка.
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07.09.2021 11:28 Відповісти
Ха-ха, какое там ЕС та НАТО при этой сбродной зелени, оно всю Украину сдаст путину.
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07.09.2021 18:05 Відповісти
а он вам тоже нічєго нє должєн... а взагалі, не маю жодного жалю до зеленої худоби - що більше їх почавлять "слугі урода", то краще
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07.09.2021 11:33 Відповісти
Якби ж то чавили тільки зелених(
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07.09.2021 12:16 Відповісти
Интересно , когда это скоту было не все равно пьяный ли пастух? В скотов всех нас превращают , в скотов!
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07.09.2021 12:44 Відповісти
Нельзя превратить, в то чем был. Только скот мог сделать такой выбор.
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07.09.2021 13:45 Відповісти
вспоминаються некоторие выражения врагов, по которым живут "наши слуги" а именно (НАСТАМНЕТ).и его там, (за рулем) небыло. у нас полицаи доганяли байк, результат,один труп а один инвалид 1 группы. но "их" там небыло..... и камеры именно в тот момент когда "их" там небыло, не работали. сегодня два этих пуйла встречали в зеленых желетах и повезли с синими мигалками ребенка из школы на электричесском аутлендере с надписью ПО,,,,ЦИЯ.
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07.09.2021 13:45 Відповісти
Я не понимаю этого необъяснимого тупого жлобства Трухина.
Обычное ДТП. Без смертельного исхода. В чем проблема признать вину и выплатить, тем более, что страховая покроет львиную часть?
А так репутационные потери партии СН из за одного козла будут несоизмеримы с тем, что он сэкономит на лоходроме. Все равно виновен будет кто то. А вариантов там столько, что вариантов просто нет.
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07.09.2021 17:34 Відповісти
Ну уж раз не показывают записи, кто был за баранкой, так это уже и так понятно, сам "слуга" к бабке даже не ходи. А вот если б не он был, то тогда бы сразу видео появилось. Так что, хоть они и молчат, а тайна их уже раскрыта. Поддонки там все, укрывают своих преступников. Позор на весь мир, с таким правительством и его слугами. Вот видите, кого вы выбрали, за кого голосовали, теперь жрите - не подавитесь. Неужели у вас и в мыслях даже не было, что какой может быть президент из комика из клоуна.
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07.09.2021 17:58 Відповісти
 
 