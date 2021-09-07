14 днів тому Трухін вчинив ДТП, а відео з камер досі не опубліковані. "Слуги народу" відмазують свого товариша, - Бутусов

Через два тижні після ДТП "слуги народу" Олександра Трухіна записи з камер спостереження на бориспільській трасі досі не опублікували.

Про це у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"14 днів тому "слуга народу" Олександр Трухін вчинив ДТП, а відеозапис камер спостереження на бориспільській трасі, який показує, хто саме сидів за кермом машини, досі не опубліковано. Більше того, справа передана до Державного бюро розслідувань, але ДБР через 14 днів не повідомляє - так а хто ж підозрюваний у справі? Хто був за кермом машини і є винуватцем ДТП?" - йдеться в повідомленні.

За словами журналістам, Трухін вільно пересувається, працює і йому нічого не висували.

"Чи може таке бути дозволено звичайній людині з народу, а не його "Слузі"? Слуги народу відмазують свого товариша, який трошки подавив на своїй машині народ. Ну, побухав, ну 6 осіб зазнали травм і поранень, серед яких двоє дітей. Повирішували. Все-таки заступник голови бюджетного комітету, знайде аргументи, щоб ніхто не кричав", - підкреслив Бутусов.

"Слуги народу покривають огидний злочин, і прекрасно це розуміють, але вони вже звикли брехати. Звикли, що суспільство слабо організовано і не може їх притягнути до відповіді, тому просто мовчать. Держава не працює, закон не працює. Суспільство і опозиція не можуть змусити владу відповідати за свої вчинки. "Всі тварини рівні, але деякі - рівніші". Ось так благі побажання перетворюються на "Скотний двір", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

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