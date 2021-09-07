Для журналістів частково відкрили кулуари Ради: кількість пропусків обмежена, черга вишикувалася з 7 ранку. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 7 вересня, для журналістів частково відкрили кулуари Верховної Ради.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Від сьогодні в кулуарах можуть перебувати 40 представників ЗМІ. На вході на другий поверх вони отримують пропуск, який здають, коли залишають приміщення. Кількість таких перепусток обмежена - їх 40. Для того, щоб пройти в кулуари, вишикувалася черга з 7 ранку.
Та частина кулуарів, де розміщений сектор "Слуги народу" для журналістів закритий - стоять обмежувальні леєри.
В доступну для преси частина кулуарів виходять народні депутати, щоб дати коментарі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Можно записаться по интернету.
Бесплатно.