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Для журналістів частково відкрили кулуари Ради: кількість пропусків обмежена, черга вишикувалася з 7 ранку. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 7 вересня, для журналістів частково відкрили кулуари Верховної Ради.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Від сьогодні в кулуарах можуть перебувати 40 представників ЗМІ. На вході на другий поверх вони отримують пропуск, який здають, коли залишають приміщення. Кількість таких перепусток обмежена - їх 40. Для того, щоб пройти в кулуари, вишикувалася черга з 7 ранку.

Та частина кулуарів, де розміщений сектор "Слуги народу" для журналістів закритий - стоять обмежувальні леєри.

В доступну для преси частина кулуарів виходять народні депутати, щоб дати коментарі.

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Для журналістів частково відкрили кулуари Ради: кількість пропусків обмежена, черга вишикувалася з 7 ранку 01
Для журналістів частково відкрили кулуари Ради: кількість пропусків обмежена, черга вишикувалася з 7 ранку 02
Для журналістів частково відкрили кулуари Ради: кількість пропусків обмежена, черга вишикувалася з 7 ранку 03
Для журналістів частково відкрили кулуари Ради: кількість пропусків обмежена, черга вишикувалася з 7 ранку 04

Автор: Анастасія Потіха
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А если отвлечь охранника? Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра - Цензор.НЕТ 3995
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07.09.2021 10:22 Відповісти
очередь выстроилась с 7 утра.- Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
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07.09.2021 10:24 Відповісти
В августе были там с семьей на экскурсии. Любопытно, особенно помещение заседаний (вводили со стороны ложи для прессы) и главное - оригиналы Конституции, Акта независимости и флаг, который вносили 24 августа в зал.
Можно записаться по интернету.
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07.09.2021 10:24 Відповісти
"слуги" відгородилися від журналістів - вже не хочуть щоб знали їхню переписку.
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07.09.2021 11:06 Відповісти
"новые лица", "парни из народа", ага..
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08.09.2021 02:27 Відповісти
 
 