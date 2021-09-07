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Пенсії, субсидії, виплати воїнам і медикам, захист громад: Порошенко запропонував кроки для захисту українців від економічної кризи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пенсії, субсидії, виплати воїнам і медикам, захист громад: Порошенко запропонував кроки для захисту українців від економічної кризи

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко озвучив п'ять головних напрямів підтримки українців на тлі економічної кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми отримали 2,7 млрд доларів від МВФ як подарунок разом з усім світом. І перед аналізом бюджету я вимагаю, щоб парламент був долучений відповідно до Конституції до розподілу та використання цих коштів", - підкреслив п'ятий президент.

"Позиція номер один – пенсії, бо пенсіонери найбільше постраждали від кризи, в них не залишилося грошей на фоні зростання цін на 40-50% на основні продукти харчування. Вони перетворилися в жебраків. Наша пропозиція: за рахунок коштів МВФ – це практика в тому числі окремих європейських країн – виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої", - пояснив Порошенко.

"Друга позиція – Збройні сили України. Вперше з 2014 року з’явилася мільярдна заборгованість по виплатам українським воїнам, не підвищене грошове забезпечення. Тоді як в минулому воїн отримував на 60% більше середньої заробітної плати в країні, сьогодні отримує на 27 % менше. Треба негайно розглянути і профінансувати додаткове фінансування грошового забезпечення воїнів", - додав лідер "ЄС".

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Також, Порошенко закликає негайно внести зміни до Державного бюджету і забезпечити отримання субсидій.

"Четверте – ковід. Ці кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками і засобами захисту. Бо попередній ковідний фонд, використаний для закупівлі автозаків монобільшістю – це саме те, що вони вважали потрібним для боротьби з ковідом. І "Велике крадівництво", де в тому числі за свідченням "Дзеркала тижня" Трухін використовувався для того, щоб носити відкати депутатам монобільшості", - підкреслив п'ятий Президент.

"І п’яте. Я переконаний, що ми не маємо права перекладати тягар відповідальності за збільшені моновладою тарифи на місцеву владу. Ми маємо захистити програму децентралізації, захистити інтереси громад, які сьогодні цього захисту потребують, і в такий спосіб забезпечити захист інтересів людей. Я закликаю об’єднатися всім задля цього. І заслухати відповідних міністрів", - підсумував Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Порошенко - єдиний нормальний президент за 30 років незалежності. Але нарід надивився телевізора і вирішив обрати собі подібного - недоумка з букетом психіатрії і коМандою хтивих приматів. Торчок - компромісна кандидатура олігархів і недолугого населення.
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07.09.2021 10:42
+11
Какие претензии к предложению кондитера, или абы перднуть?
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07.09.2021 10:33
+10
По логіці (прости Господи) зелебобіків все треба робити навпаки. Мамо, нафіга мені ці вуха! Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса - Цензор.НЕТ 2195
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07.09.2021 10:34
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Петька иди спать. Ты уже накомандовал
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07.09.2021 10:28 Відповісти
Отдыхай в спаме, бот придурошный
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07.09.2021 10:34 Відповісти
Чому Ви вирішили що когось цікавить Ваш сексуальний партнер якийсь Пєтька? Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса - Цензор.НЕТ 8032
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07.09.2021 10:44 Відповісти
Атракцион в стиле квартал 95......тупой и ещё тупее....
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07.09.2021 10:31 Відповісти
Какие претензии к предложению кондитера, или абы перднуть?
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07.09.2021 10:33 Відповісти
Порошенко - єдиний нормальний президент за 30 років незалежності. Але нарід надивився телевізора і вирішив обрати собі подібного - недоумка з букетом психіатрії і коМандою хтивих приматів. Торчок - компромісна кандидатура олігархів і недолугого населення.
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07.09.2021 10:42 Відповісти
Порошенко самая большая гадость в кресле президента! Хитрая, наглая, лишённая элементарной порядочности гнида....
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07.09.2021 14:16 Відповісти
Для зебанутых идиотов, выбравших шута, пердеть - это единственное, на что это быдло способно.
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07.09.2021 10:45 Відповісти
По логіці (прости Господи) зелебобіків все треба робити навпаки. Мамо, нафіга мені ці вуха! Пенсии, субсидии, выплаты воинам и медикам, защита громад: Порошенко предложил шаги для защиты украинцев от экономического кризиса - Цензор.НЕТ 2195
показати весь коментар
07.09.2021 10:34 Відповісти
Когда в оппозиции все такие лапочки но стоит взять власть и людей как подменяют. Петя уже рулил и веры ему нет.
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07.09.2021 10:35 Відповісти
І коли це Торчок був в опозиції? Він в"їхав у ваші вуха з нуля. І в опозиції ніколи не буде - він або здрисне в Оман, де все вже затарено "чесними" офшорами або загремить під шконку, якщо не встигне здриснути в Оман.
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07.09.2021 10:38 Відповісти
ЗЕтролли и их товарищи с Лахты тут как тут. Захрюкали как по команде
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07.09.2021 10:38 Відповісти
О да, пенсії та субсидії дают розквіт економіці - типовий популіст, рівня зеленського.
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07.09.2021 10:43 Відповісти
"Розквіт економіки" якраз почався з моменту обрання Потерпілого президентом. Не підкажете, хто його обрав? До того економікою займався Гройся і доволі успішно, але і його нарід відправив у відстійку, бо Гройся не вміє кататись на самокаті - а це не припустимо!
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07.09.2021 10:50 Відповісти
запізно 'пити боржомі'..
брехунцю ніхто не вірить,
крім тих кому сам платить..
а був такий шанс, стати на рівні батьків засновників нації..
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07.09.2021 10:46 Відповісти
Ви тільки не падайте зі стільчика, але я довіряю Порошенку безкоштовно.))
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07.09.2021 10:57 Відповісти
А сколько это "безкоштовно"?
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07.09.2021 14:14 Відповісти
В "кінець епохи бідності", "боротьбу з корупцією", як і "кінець епохи брехні", ніхто вже не вірить, це точно. До народу дійшло, що зЕля з бенею "зробили їх разом". Та якого наріду ці "слуги".
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07.09.2021 11:20 Відповісти
Петре Олексійовичу, це кроки для ПОРЯТУНКУ. У пліснявих диаметрально протилежна мета. Вони Україну нищать. гЕтьманцев, вояє закони, які роблять українців жебраками, а ви про захист військових, які боронять від фуйла та медиків, які боронять від ковід. Якщо їх здихатися, то хАхли подохнуть, і кацапи з легкістю захопить країну.
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07.09.2021 11:13 Відповісти
А де ж воно було раніше з своїми "кроками", коли було на престолі?
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07.09.2021 11:18 Відповісти
Військовим не виплачувалиль зарплати? Чи може не зростали? Чи пенсії не зростали, планово, як і у військових? Чи субсидії не платили? В чому питання, чи це просто пук?
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07.09.2021 11:22 Відповісти
Зростали. Тарифи та ціни. Пенсії на 100 - 200 гривень на рік. Зарплати в мене та тих, кого я знаю, таких же роботяг, як підвищились відразу після майдану, в зв"язку з різким зростанням курсу долара, так і до цих пір на тому ж рівні, від 12 до 14 тис., так і є.
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07.09.2021 12:15 Відповісти
чо ти ще скаржишся? Якщо в тебе зарплата більша, ніж в твого президента Д.Байдена?
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07.09.2021 12:27 Відповісти
В мене президент, на жаль, зелене непорозуміння. І зарплата ця в гривнях, а не в доларах...
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07.09.2021 13:31 Відповісти
якого біса під VPN? Який логін в тебе був до деактивації?
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07.09.2021 17:47 Відповісти
Хм. А что мешало тебе делать то же самое во время президенства?
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07.09.2021 13:36 Відповісти
Він так і робив.
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07.09.2021 15:02 Відповісти
Что-то незаметно он это делал. Видимо... каким-то избранным.
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07.09.2021 15:05 Відповісти
Звісно, що не помітно. ВАЗеленський з пліснявою все ухайдохали. Турборежим.
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07.09.2021 15:33 Відповісти
По-твоему я после 2013 в какой-то другой стране жил? Я про период его правления говорю. Можно вспомнить.
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07.09.2021 16:07 Відповісти
ні, ти просто користуєшся подляковою брехливою методичкою. Тому брешеш, і в своїй брехні не хочеш помічати того, які зміни на гірше стались після 2019-го. Зокрема в субсидуванні, компенсації зростання тарифів і появи нових, на які компенсації не зелена пліснява влада передбачає від слова "зовсім".
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07.09.2021 17:51 Відповісти
У вышиватников все что им не нравится - то методичка))) Типично.
У меня они случились после 2013, когда зарплата осталась как была, а курс и цены выросли в 3-4 раза. Резко, эдак. Думаю - так было... да почти у всех. У меня ушло долгих 5 лет чтоб тупо выйти на уровень. И знаете что? Показатель в 73% известных процента - это вот антирейтинг ПАПа, если уж на то пошло. Который я думаю - как раз на озвученных мной причинах возник.
И сейчас - да, тоже плохо. Потому как любое развитие в плане цифр по зп компенсируется инфляцией.
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07.09.2021 18:17 Відповісти
Не умеющий ничего делать.... учит!
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07.09.2021 14:11 Відповісти
Тепер стає зрозуміло чому теплокомуненерго по всій країні нехочуть підписувати нові газові контракти. Хмельницька міська рада подаватиме позов до суду на підприємство групи «Нафтогаз» через тариф який ті хочуть встановити для теплопостачальних підприємств міста ,а це 21 тисяча гривень за тисячу кубометрів - це катастрофічна ціна.І якщо вона буде, то нам до кінця року треба додатково знайти 37 мільйонів гривень, аби розрахуватися за енергоносії» - наголошує мер Хмельницького Олександр Симчишин.Джерело:Хмельницька міська рада подаватиме позов до суду на «Укргазвидобування»: які перспективи на виграш
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07.09.2021 14:28 Відповісти
 
 