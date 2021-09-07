Пенсії, субсидії, виплати воїнам і медикам, захист громад: Порошенко запропонував кроки для захисту українців від економічної кризи

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко озвучив п'ять головних напрямів підтримки українців на тлі економічної кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми отримали 2,7 млрд доларів від МВФ як подарунок разом з усім світом. І перед аналізом бюджету я вимагаю, щоб парламент був долучений відповідно до Конституції до розподілу та використання цих коштів", - підкреслив п'ятий президент.

"Позиція номер один – пенсії, бо пенсіонери найбільше постраждали від кризи, в них не залишилося грошей на фоні зростання цін на 40-50% на основні продукти харчування. Вони перетворилися в жебраків. Наша пропозиція: за рахунок коштів МВФ – це практика в тому числі окремих європейських країн – виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої", - пояснив Порошенко.

"Друга позиція – Збройні сили України. Вперше з 2014 року з’явилася мільярдна заборгованість по виплатам українським воїнам, не підвищене грошове забезпечення. Тоді як в минулому воїн отримував на 60% більше середньої заробітної плати в країні, сьогодні отримує на 27 % менше. Треба негайно розглянути і профінансувати додаткове фінансування грошового забезпечення воїнів", - додав лідер "ЄС".

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Також, Порошенко закликає негайно внести зміни до Державного бюджету і забезпечити отримання субсидій.

"Четверте – ковід. Ці кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками і засобами захисту. Бо попередній ковідний фонд, використаний для закупівлі автозаків монобільшістю – це саме те, що вони вважали потрібним для боротьби з ковідом. І "Велике крадівництво", де в тому числі за свідченням "Дзеркала тижня" Трухін використовувався для того, щоб носити відкати депутатам монобільшості", - підкреслив п'ятий Президент.

"І п’яте. Я переконаний, що ми не маємо права перекладати тягар відповідальності за збільшені моновладою тарифи на місцеву владу. Ми маємо захистити програму децентралізації, захистити інтереси громад, які сьогодні цього захисту потребують, і в такий спосіб забезпечити захист інтересів людей. Я закликаю об’єднатися всім задля цього. І заслухати відповідних міністрів", - підсумував Порошенко.