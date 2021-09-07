"Банкова викине з СБУ найкращих контррозвідників і залишить найгірших - "кашників" та "економіку", - Шабунін
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У процесі реформи СБУ Офіс Президента звільнить зі Служби найкращих офіцерів.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Реформою СБУ (в її сьогоднішній редакції) Банкова викине найкращих офіцерів Служби (контррозвідників, наприклад) і залишить - найгірших ("Кашників" та "економіку")", - йдеться в повідомленні.
За його словами, пункт 6 "Перехідних положень" і п.6, ст. 29 законопроєкту передбачають, що до атестації допустять лише тих працівників, які:
а) мають доступ до державної таємниці;
б) обов’язки яких такий доступ передбачають.
"Здавалося б логічні норми, проте НЕ у випадку переатестації, бо:
а) доступ до держтаємниці надає лише СБУ (а не атестаційні комісії);
б) вимоги до посади визначає теж СБУ (власним рішенням).
Таким чином, сьогоднішнє керівництво СБУ/Банкової) навіть до атестації не допустить, на їх думку, "нєнадьожні елємєнти"", - підкреслив Шабунін.
"Нагадаю, що Єрмак/Демченко/Баканов:
- дуже не люблять спецоперації проти Росії (наприклад, по вагнерівцях), в тому числі дії Служби на окупованих територіях (їх фактично заблоковано);
- при цьому не бачили жодних проблем, ані в тиску СБУ на бізнес, так і в корупційному пеклі "Кашників".
Може, ви думаєте, що СБУ/Банкова ніколи не підуть на маніпуляцію доступом до держтаємниці?" - пише глава ЦПК.
Шабунін нагадав, що звільнення заступника генпрокурора Гюндуз Мамедова почалося з позбавлення його доступу до державної таємниці.
"Законопроєкт віддає в руки лейтенанта Баканова (під керівництвом Банкової) можливість викинути зі Служби найкращих офіцерів, залишивши "Кашно-економічних" потвор, бєспрєдєл яких він, як мінімум, "не помічав", як максимум - спрямовував", - підсумував глава ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж він нищив Порошенка. З ним і державу.
Чого тепер репетує ?
Просто коли їх попереджали про наслідки і руйнування, вони верещали як скажені.
Но, верить аферисту Шабунину - себя не уважать.
Ви не бачите, що будується інша держава - "зеленський " замість України.
Навіщо йому патріоти у структурах ? Він нищить ВСЕ.
Демагогия о патриотах расчинана на биомассу.
Патриот тот, кто зощищает родину, работает и платит налоги, а не тот, кто носит вышиванку и трепет языком на угоду рагулям, при этом обирая их до нитки.
23 год ·
За великим рахунком Коломойський вчинив з українцями так само, як Путін з жителями ОРДЛО.
Путін одним скормив сказочную "новоросію", як Бєня іншим - дурілку про "конєц епохі".
Тепер в Донецьку сидять путінські маріонетки, а в ОП та ВР коломойські, упереміш з тими ж путінськими, яким навіть називати прізвища своїх патронів табу.
Один в телевізорі показує колективну Скабєєву, інший колективну Мосійчук, і ці мадам обоє-двоє несуть еталонну пропаганду про рост жирів у маслі, поки шахтарів з Донбасу вивизять в Якутію, а 50% українців мріють виїхати зі своєї країни через бідність і корупцію.
Путін каже, що "іх там нєт", і Коломойський каже, що "ми воюєм самі з собой" - а телеглядач "1+1"" так само слухняно ненавидить Порошенка, як телеглядач "росія-1".
Їхня спільна задача - злити Україну з ОРДЛО в єдину малоросію, зруйнувавши економіку через відновлення залежності від РФ, як у випадку з закупівлями електрики та сприяння будувництву "Потоку-2", так і через дискредитацію державницьких сил та євроінтеграційного напрямку руху країни.
Для "одного народа" і технологія одна й та сама - а наше завдання її знищити до бісової матері, бажано разом з творцями.
Валерій Прозапас