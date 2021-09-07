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Новини Політика України
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СБУ (10016) реформи (2316) Шабунін (459) Офіс Президента (1749)

"Банкова викине з СБУ найкращих контррозвідників і залишить найгірших - "кашників" та "економіку", - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У процесі реформи СБУ Офіс Президента звільнить зі Служби найкращих офіцерів.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Реформою СБУ (в її сьогоднішній редакції) Банкова викине найкращих офіцерів Служби (контррозвідників, наприклад) і залишить - найгірших ("Кашників" та "економіку")", - йдеться в повідомленні.

За його словами, пункт 6 "Перехідних положень" і п.6, ст. 29 законопроєкту передбачають, що до атестації допустять лише тих працівників, які:

а) мають доступ до державної таємниці;

б) обов’язки яких такий доступ передбачають.

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"Здавалося б логічні норми, проте НЕ у випадку переатестації, бо:

а) доступ до держтаємниці надає лише СБУ (а не атестаційні комісії);
б) вимоги до посади визначає теж СБУ (власним рішенням).

Таким чином, сьогоднішнє керівництво СБУ/Банкової) навіть до атестації не допустить, на їх думку, "нєнадьожні елємєнти"", - підкреслив Шабунін.

"Нагадаю, що Єрмак/Демченко/Баканов:

- дуже не люблять спецоперації проти Росії (наприклад, по вагнерівцях), в тому числі дії Служби на окупованих територіях (їх фактично заблоковано);
- при цьому не бачили жодних проблем, ані в тиску СБУ на бізнес, так і в корупційному пеклі "Кашників".

Може, ви думаєте, що СБУ/Банкова ніколи не підуть на маніпуляцію доступом до держтаємниці?" - пише глава ЦПК.

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Шабунін нагадав, що звільнення заступника генпрокурора Гюндуз Мамедова почалося з позбавлення його доступу до державної таємниці.

"Законопроєкт віддає в руки лейтенанта Баканова (під керівництвом Банкової) можливість викинути зі Служби найкращих офіцерів, залишивши "Кашно-економічних" потвор, бєспрєдєл яких він, як мінімум, "не помічав", як максимум - спрямовував", - підсумував глава ЦПК.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Віталік, що тобі знову не так. Баригу ви перемогли і хуже не буде.
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07.09.2021 10:46
+11
Оце кому би жалітись, але не Шабуніну.
Це ж він нищив Порошенка. З ним і державу.
Чого тепер репетує ?
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07.09.2021 10:44
+9
Зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
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07.09.2021 10:49
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07.09.2021 10:41 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
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07.09.2021 10:49 Відповісти
Будет пример Конго тому подтверждение спецура 1 к 8 обычным военным...для предателей это может закончиться поездкой в лифте
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07.09.2021 10:49 Відповісти
Оце кому би жалітись, але не Шабуніну.
Це ж він нищив Порошенка. З ним і державу.
Чого тепер репетує ?
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07.09.2021 10:44 Відповісти
Шабунін - це корисний ідіот.
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07.09.2021 10:46 Відповісти
Ясно, що так.
Просто коли їх попереджали про наслідки і руйнування, вони верещали як скажені.
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07.09.2021 10:48 Відповісти
він не ідіот, він кацап за походженням, мімікрує під українця, бо народилось в Україні
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07.09.2021 11:47 Відповісти
Віталік, що тобі знову не так. Баригу ви перемогли і хуже не буде.
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07.09.2021 10:46 Відповісти
кусок хліба забирають, він же борцун з корупцією, тепер гранти не дадуть.
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07.09.2021 11:48 Відповісти
Банковая, конечно, на это способна.
Но, верить аферисту Шабунину - себя не уважать.
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07.09.2021 10:47 Відповісти
Драсті... А як себе можуть поводити антидержавницькі сили ?
Ви не бачите, що будується інша держава - "зеленський " замість України.
Навіщо йому патріоти у структурах ? Він нищить ВСЕ.
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07.09.2021 10:50 Відповісти
Шабунин может обявить патриотом любого собутыльника и я должен ему верить?
Демагогия о патриотах расчинана на биомассу.
Патриот тот, кто зощищает родину, работает и платит налоги, а не тот, кто носит вышиванку и трепет языком на угоду рагулям, при этом обирая их до нитки.
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07.09.2021 10:57 Відповісти
Шабунина слушать это как "если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом".
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07.09.2021 10:59 Відповісти
Головне, постійно повторювати питання "ПачІмуминевНАТО?", і нарід не помітить, що Вава, під керівництвом дерьмака, зливає державу фуйлу.
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07.09.2021 11:00 Відповісти
так шабунька ти за то топив не покладаючи рук! логічно що нинішня пречесна команда прийшла дєлать бабло, а не відстоювати інтереси країни
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07.09.2021 11:01 Відповісти
А що там у ПП - А що там у ЄС

23 год ·

За великим рахунком Коломойський вчинив з українцями так само, як Путін з жителями ОРДЛО.

Путін одним скормив сказочную "новоросію", як Бєня іншим - дурілку про "конєц епохі".

Тепер в Донецьку сидять путінські маріонетки, а в ОП та ВР коломойські, упереміш з тими ж путінськими, яким навіть називати прізвища своїх патронів табу.

Один в телевізорі показує колективну Скабєєву, інший колективну Мосійчук, і ці мадам обоє-двоє несуть еталонну пропаганду про рост жирів у маслі, поки шахтарів з Донбасу вивизять в Якутію, а 50% українців мріють виїхати зі своєї країни через бідність і корупцію.

Путін каже, що "іх там нєт", і Коломойський каже, що "ми воюєм самі з собой" - а телеглядач "1+1"" так само слухняно ненавидить Порошенка, як телеглядач "росія-1".

Їхня спільна задача - злити Україну з ОРДЛО в єдину малоросію, зруйнувавши економіку через відновлення залежності від РФ, як у випадку з закупівлями електрики та сприяння будувництву "Потоку-2", так і через дискредитацію державницьких сил та євроінтеграційного напрямку руху країни.

Для "одного народа" і технологія одна й та сама - а наше завдання її знищити до бісової матері, бажано разом з творцями.

Валерій Прозапас
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07.09.2021 11:12 Відповісти
Головой нужно думать на избирательном участке, а не телевизором
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07.09.2021 11:50 Відповісти
Так для этого вся эта зеленая кодла и пришла к власти.
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07.09.2021 11:14 Відповісти
Шабуня, не неси бредятину - служба в контрразведке однозначно предполагает допуск к гостайне, поэтому контрразведчики однозначно допускаются к переаттестации. А тебе лишь бы воздух испортить
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07.09.2021 11:33 Відповісти
а так і буде - дєрьмак свій хліб в кацапів не дарма заробляє...
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07.09.2021 11:35 Відповісти
Как і пріказал таваріщ Путєн
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07.09.2021 11:54 Відповісти
А то...это задание в том числе получил Бубочка еще в Омане
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07.09.2021 11:55 Відповісти
разогнать вчистую и набрать заново только украинцев, родившихся за границей...
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07.09.2021 12:04 Відповісти
Куратором по экономике СБУ является помощник Ермака - негодяй и рэкетир Беззубенко (гуглите!) - еще тот Семочко 2.0)))
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07.09.2021 12:12 Відповісти
мабуть чергова перемога...
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07.09.2021 14:39 Відповісти
зеленский продолжает работу януковича по уничтожению СБУ и Армии... скоро Украина будет под путиным как и белорусь
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08.09.2021 11:46 Відповісти
 
 