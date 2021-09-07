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Двоє дітей померли від отруєння на Вінниччині: Попередня версія - вживання грибів або лісових ягід

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє дітей померли від отруєння на Вінниччині: Попередня версія - вживання грибів або лісових ягід

Сестер віком 4 і 13 років госпіталізували в реанімаційне відділення Гайсинської центральної лікарні 5 вересня із симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції регіону.

Поліцією розпочато розслідування кримінального провадження, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України. Одна із версій отруєння – вживання грибів або лісових ягід.

У межах досудового розслідування призначено низку експертиз. Остаточна причина смерті дітей буде встановлена після проведення комісійної судово-медичної експертизи.

Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик перебуває в лікарні.

Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів.

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 дітей отруїлися на святкуванні Дня знань в Івано-Франківській області, - поліція

Автор: Наталя Джума
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Ось тому я принципово не їм дикорослих грибів і щоб мені не казали.
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07.09.2021 10:55 Відповісти
Природні гриби і вирощені в штучних умовах - все одно що порівнювати нормальний секс із онанізмом! Але, не для дітей це задоволення ...
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07.09.2021 11:35 Відповісти
Щоб мені не казали...
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07.09.2021 11:38 Відповісти
 
 