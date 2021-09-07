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Новини Політика України
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Білорусь (5966) ВР (11728) Зеленський (17415) Лукашенко (2308) Гетманцев (430)

"Слуга народу" Гетманцев захоплюється Лукашенком: "Він за 27 років приніс Білорусі добробут, пенсіонери можуть прожити навіть на мінімальну пенсію"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Слуги народу", глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив захоплення Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У своїй, як зазвичай, палкій промові на Погоджувальній раді ВР Петро Олексійович зазначив, що Зеленський стрімко рухається шляхом Лукашенка і закінчить так само. Нагадаю, що Лукашенко при владі, на відміну від Петра Олексійовича, з ганьбою відправленого на політичну пенсію, вже 27 років. Згоден, різних років. Однак років, які принесли Білорусі добробут майже вдвічі вищий, ніж унаслідок нечуваних реформ п'ятого Президента. А пенсіонери, про "жебрацтво" яких так волає Порошенко, цинічно поставлені ним же за межу виживання, в Білорусі можуть на свою пенсію, навіть мінімальну, цілком стерпно прожити. Переконаний, що в нашій країні не словами, а працею ми, безумовно, забезпечимо і пенсіонерам, і вчителям, і медикам належні стандарти життя. Незважаючи на "допомогу" колишніх поборників", - заявив Гетманцев.

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Слуга народу Гетманцев захоплюється Лукашенком: Він за 27 років приніс Білорусі добробут, пенсіонери можуть прожити навіть на мінімальну пенсію 01

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі почалися масові протести через те, що переможцем президентських виборів оголосили Олександра Лукашенка. Результати цих виборів не визнали низка країн, зокрема і Україна. Масові протести були жорстоко придушені силовиками, а в Білорусі почалися репресії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
Депортуйте оце ЧМО до Лукашенка.
Ідіот....
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07.09.2021 11:02
+61
Дебіли - це ті, хто за них голосував. А "слуги" - це бандюки, котрі дорвалися до влади, бабла і сховалися від тюрми.
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07.09.2021 11:03
+52
Не, ну они на самом деле дебилы, или прикидываются?
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07.09.2021 11:00
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Это официальные данные их госстата. 70 с копейками белрупий.
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07.09.2021 22:22 Відповісти
Не довіряю язиком окупанта в Україні, пане Гетманцев!
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07.09.2021 21:15 Відповісти
Ще один недоумок намалювався. Де тільки Зелепуцький їх знаходить? Хоча, яке йшло, такого й здибало...
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07.09.2021 21:20 Відповісти
Сидит чмо и рассказывает, как надо жить и на что ровняться. От же очколиз хренов. Долбоклюй возомнивший себя мыслителем. Запить нечем его бред."Слуга народу" Гетманцев захоплюється Лукашенком: "Він за 27 років приніс Білорусі добробут, пенсіонери можуть прожити навіть на мінімальну пенсію" - Цензор.НЕТ 5097
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07.09.2021 21:45 Відповісти
Быдло депутат полностью достойный своего быдло электората.
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07.09.2021 22:19 Відповісти
Щоб ти так дожив віку, як білорус на свою мінімальну пенсію.
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07.09.2021 22:33 Відповісти
Остапа несло -як говорили ільф і петров. Так і слуг після відвідин америки несе. Ось Гетьманцев - пробив рулетку. До пацанів почали "заходити" без стука. А рулеткові столи забули сертифікувати. а екзамени для крупье в Поплавського теж забули приймати ? Ну що це таке, головний теоретик (5,7,9 - очко) допустив недобор і впав у нього інтерес. Зараз просторікує про бульбофюрера. А рулетку вусатий таракан допустив у себе. Ех ти наш крепдешиновий
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07.09.2021 23:16 Відповісти
Жодного адекватного в цій партії немає. Або просто розумовідсталі, як арахамія або совєцкі чєловєкобарани, як цей екземпляр
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07.09.2021 23:58 Відповісти
І як це Польща так піднялася без Лукашенка, що туди пів-України українців хочуть виїхати, а в Білорусь - ніхто, окрім цього дядька. Так випріть його, хай до Лукашенка їде.
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08.09.2021 00:34 Відповісти
Білорусь живе виключно на гроші Кремля.
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08.09.2021 07:24 Відповісти
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎https://timeze2019.blogspot.com
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08.09.2021 08:13 Відповісти
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