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ФСБ РФ звинувачує Меджліс і ГУР МО в організації диверсії на газопроводі в окупованому Криму

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ФСБ РФ звинувачує Меджліс і ГУР МО в організації диверсії на газопроводі в окупованому Криму

Федеральна служба безпеки РФ заявила 7 вересня, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

ФСБ заявляє, що в межах розслідування заарештувала трьох підозрюваних, а виконавцям українська сторона нібито обіцяла приблизно 2 тисячі доларів (це 54 тис. гривень за поточним курсом).

"У ході проведених оперативно-розшукових заходів і слідчих дій встановлено, що диверсія організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Херсоні – так званою оперативною службою "Таврія" за участю забороненої в Росії організації "Меджліс кримськотатарського народу", – цитують російські інформагенції заяву ФСБ.

"Організаторами диверсії є - Різа Яг'я-Веліулаєв, агент ГУР, який втік із Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якій він брав участь, а також його куратори - співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" - Віктор Зелінський.

Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим - учасником невдалої акції в 2016 році, в ході якої їм було вбито співробітника ФСБ Росії", - зазначили у ФСБ.

ФСБ РФ також показала відео нібито з місця диверсії на газопроводі в окупованому Криму і допиту нібито виконавця підриву. Запис опублікував телеканал "Звезда" у своєму Telegram-каналі.

Також дивіться: "Суд" окупантів заарештував заступника голови Меджлісу Джеляла на два місяці. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Кацапня начинает операцию "Гляйвицкий инцидент". Продолжение следует.
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07.09.2021 11:10
+9
все точно , только наоборот , ФСБ осуществила диверсию
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07.09.2021 11:13
+5
Хотілося, щоб то дійсно була робота українських спецслужб. Та, на жаль, кацапи просто списують свої косяки на інших або готують якусь чергову мутку...
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07.09.2021 11:15
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Кацапня начинает операцию "Гляйвицкий инцидент". Продолжение следует.
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07.09.2021 11:10 Відповісти
Хотілося, щоб то дійсно була робота українських спецслужб. Та, на жаль, кацапи просто списують свої косяки на інших або готують якусь чергову мутку...
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07.09.2021 11:15 Відповісти
все точно , только наоборот , ФСБ осуществила диверсию
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07.09.2021 11:13 Відповісти
подложат туфту под приговор...
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07.09.2021 11:17 Відповісти
а що наш найвеличніший скаже з цього приводу? відос, нове розслідування бігуса про парашенка, новий фільмєц в рашу???
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07.09.2021 11:20 Відповісти
ФСБ РФ обвиняет Меджлис и ГУР МО в организации диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9925
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07.09.2021 11:29 Відповісти
Взрывы домов в Москве м Волгодонске в 1999г. руками фсб никто не забыл. И паскудная организация во главе с Пуйлом решила повторить те события.
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07.09.2021 11:36 Відповісти
Наверное, рашосвины визитку Яроша нашли))
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07.09.2021 12:37 Відповісти
ФСБ РФ звинувачує Меджліс і ГУР МО в організації диверсії на газопроводі в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8573
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07.09.2021 12:37 Відповісти
Нічого не відбувається, а так хочеться позачергові звання, нагороди... ну як тут не вигадати теракт?
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07.09.2021 16:05 Відповісти
 
 