ФСБ РФ звинувачує Меджліс і ГУР МО в організації диверсії на газопроводі в окупованому Криму

Федеральна служба безпеки РФ заявила 7 вересня, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

ФСБ заявляє, що в межах розслідування заарештувала трьох підозрюваних, а виконавцям українська сторона нібито обіцяла приблизно 2 тисячі доларів (це 54 тис. гривень за поточним курсом).

"У ході проведених оперативно-розшукових заходів і слідчих дій встановлено, що диверсія організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Херсоні – так званою оперативною службою "Таврія" за участю забороненої в Росії організації "Меджліс кримськотатарського народу", – цитують російські інформагенції заяву ФСБ.

"Організаторами диверсії є - Різа Яг'я-Веліулаєв, агент ГУР, який втік із Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якій він брав участь, а також його куратори - співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" - Віктор Зелінський.

Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим - учасником невдалої акції в 2016 році, в ході якої їм було вбито співробітника ФСБ Росії", - зазначили у ФСБ.

ФСБ РФ також показала відео нібито з місця диверсії на газопроводі в окупованому Криму і допиту нібито виконавця підриву. Запис опублікував телеканал "Звезда" у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці