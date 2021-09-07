Від коронавірусу в Києві за добу померли три людини, одужали - 232, виявили 304 нові випадки, - Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 41 людину з діагнозом "коронавірус".

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в столиці виявили 304 нові випадки коронавірусної інфекції (загалом від початку пандемії 225 999 випадків).

Серед захворілих 174 жінки віком від 18 до 84 років, 106 чоловіків віком від 18 до 95 років, 8 дівчат від 20 днів до 17 років і 16 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Крім того, за добу в Києві від COVID-19 померли три людини (всього 5291 померлий від початку пандемії).

Водночас 41 людину госпіталізовано з діагнозом "коронавірус", а 48 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

232 людини побороли коронавірус (загалом 217 225 видужали).

Більшість випадків захворювання виявили в районах: Подільському (53), Солом'янському (45), Святошинському і Дарницькому (по 39).

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