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Від коронавірусу в Києві за добу померли три людини, одужали - 232, виявили 304 нові випадки, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Від коронавірусу в Києві за добу померли три людини, одужали - 232, виявили 304 нові випадки, - Кличко

За минулу добу в Києві госпіталізували 41 людину з діагнозом "коронавірус".

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в столиці виявили 304 нові випадки коронавірусної інфекції (загалом від початку пандемії 225 999 випадків).

Серед захворілих 174 жінки віком від 18 до 84 років, 106 чоловіків віком від 18 до 95 років, 8 дівчат від 20 днів до 17 років і 16 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Крім того, за добу в Києві від COVID-19 померли три людини (всього 5291 померлий від початку пандемії).

Водночас 41 людину госпіталізовано з діагнозом "коронавірус", а 48 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

232 людини побороли коронавірус (загалом 217 225 видужали).

Більшість випадків захворювання виявили в районах: Подільському (53), Солом'янському (45), Святошинському і Дарницькому (по 39).

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Как-то старательно умалчивают возраст усопших. Дело прибыльное- олигархи всех стран- соеденяйтесь!...
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07.09.2021 11:22
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Сча снова подымется вой, что это не от КОВИДа, что они просто "вышли с 9-го этажа" (с)...
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07.09.2021 11:21 Відповісти
А 57 319 уже умерших от КОВИДа Украинцев - это много, или мало? А если у тебя в семье, не дай Бог, умрет пусть даже один человек - это много, или мало?
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07.09.2021 11:35 Відповісти
А 14 тысяч убитых Украинцев в войне с Россией для тебя тоже не трагедия?
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07.09.2021 11:40 Відповісти
"Это не трагедия" - ты уже второй раз так феерично палишься.
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07.09.2021 11:47 Відповісти
Ты и так всем показываешь свою латентную кацапость.
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07.09.2021 11:52 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули Від коронавірусу в Києві за добу померли три людини, одужали - 232, виявили 304 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 4118
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07.09.2021 11:56 Відповісти
Как-то старательно умалчивают возраст усопших. Дело прибыльное- олигархи всех стран- соеденяйтесь!...
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07.09.2021 11:22 Відповісти
 
 