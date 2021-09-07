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ВР (11728) Разумков Дмитро (1449)

ВР на екваторі свого терміну. Ми багато зробили за 2 роки, але попереду велика робота, потрібно сконцентруватися на законах із соцсфери, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ВР на екваторі свого терміну. Ми багато зробили за 2 роки, але попереду велика робота, потрібно сконцентруватися на законах із соцсфери, - Разумков

Сьогодні ВР перебуває на екваторі свого терміну.

Про це сьогодні, виступаючи в парламенті, сказав спікер Дмитро Разумков, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"На екваторі завжди гаряче, але я дуже сподіваюся, навіть якщо хтось у цьому залі захоче зробити ще більш гаряче, здоровий глузд і бажання розвивати нашу країну все-таки переможуть. Якщо ви мене і себе запитаєте, чи багато було зроблено за ці два роки нашої роботи, відповідь буде "Так", тому що були ухвалені реформи, закони, ми багато чого встигли зробити. Але якщо питання буде звучати, чи було зроблено достатньо, відповідь, на жаль, буде "Ні", тому що у нас ще попереду багато всього, що ми повинні зробити", - зазначив спікер.

За словами Разумкова, парламент має сконцентруватися на законах, які можуть поліпшити ситуацію в соціальній сфері.

"Ми сьогодні перебуваємо напередодні опалювального сезону, тому восени як завжди буде ключовим тарифне питання. Звичайно, це безпосередня зона відповідальності Кабміну, але парламент, як завжди, готовий приєднатися до цього процесу", - пообіцяв Разумков.

Він нагадав, що до 15 вересня парламент мав отримати проєкт бюджету на наступний рік.

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За словами голови ВР, профільному бюджетному комітету доведеться докласти максимум зусиль для його розгляду, але й інші комітети мають долучитися до процесу.

Разумков попросив депутатів бути конструктивними в цьому питанні, щоб пройти його за регламентом і зі збереженням цілей і завдань, які стоять перед парламентом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Обычная трепотня проходимца и негодяя. "Мы много сделали..впереди много работы...нужен прорыв...ура,товарищи" Херня.
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07.09.2021 11:33
+3
ну а для чего ты за них голосовала и продвигала клована и слуг урода?
тебя же тыкали фактами.. а ты что? "вывсёврёте, ихтамнет, вовачесный, ниапманет!" ВР на екваторі свого терміну. Ми багато зробили за 2 роки, але попереду велика робота, потрібно сконцентруватися на законах із соцсфери, - Разумков - Цензор.НЕТ 2495

‎07.‎09.‎2021

Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎
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07.09.2021 12:15
+1
Мы много наделали гадостей и наполучали бабла в конвертах! Трансформация трускавецких в Господ Уродов.
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07.09.2021 11:32
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От тепер після обкатки Велике крадівництво нарешті почне набирати оберти.
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07.09.2021 11:31 Відповісти
ну а для чего ты за них голосовала и продвигала клована и слуг урода?
тебя же тыкали фактами.. а ты что? "вывсёврёте, ихтамнет, вовачесный, ниапманет!" ВР на екваторі свого терміну. Ми багато зробили за 2 роки, але попереду велика робота, потрібно сконцентруватися на законах із соцсфери, - Разумков - Цензор.НЕТ 2495

‎07.‎09.‎2021

Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎
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07.09.2021 12:15 Відповісти
Це не я, в тої нік інакше пишеться))
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07.09.2021 21:43 Відповісти
Мы много наделали гадостей и наполучали бабла в конвертах! Трансформация трускавецких в Господ Уродов.
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07.09.2021 11:32 Відповісти
почему экватор..а не зенит.. ВР на экваторе своего срока. Мы много сделали за 2 года, но впереди большая работа, нужно сконцентрироваться на законах по соцсфере, - Разумков - Цензор.НЕТ 2396
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07.09.2021 11:32 Відповісти
Дно....и опять постучали.
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07.09.2021 11:34 Відповісти
Потомушто они идут на йюх...😀
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07.09.2021 11:41 Відповісти
Обычная трепотня проходимца и негодяя. "Мы много сделали..впереди много работы...нужен прорыв...ура,товарищи" Херня.
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07.09.2021 11:33 Відповісти
одни обкуренные... а когда курнут, то вылазят на трибуну и чушь несут...
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07.09.2021 11:57 Відповісти
"На экваторе всегда горячо, но я очень надеюсь, даже если кто-то в этом зале захочет сделать еще горячее, здравый смысл и желание развивать нашу страну все-таки победят."

Значит в предыдущие полсрока здравого смысла в деятельности Рады не было... Весьма обнадеживающее заявление.
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07.09.2021 11:59 Відповісти
Тільки одне питання: коли настане - "Хужє нє будєт" ???
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07.09.2021 13:10 Відповісти
 
 