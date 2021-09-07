Експортери брухту вивели в офшори $100 мільйонів, нічого не заплативши до бюджету, - ЗМІ

За даними Держмитслужби, за 7 місяців цього року експорт металобрухту з України підскочив майже в 20 разів у річному обчисленні, і становить 335 тис. т. Металурги б'ють на сполох: запасів брухту всередині країни залишилося катастрофічно мало, і вже восени можуть початися зупинки заводів. Але поки це рішення не ухвалено, що дає експортерам вивозити брухт катастрофічними темпами, і виводити прибуток за кордон, щоб не платити податки.

Про це із посиланням на митні декларації експортерів брухту написав Обозреватель в матеріалі "Сховати" $100 млн: скільки експортери брухту виводять в офшори", передає Цензор.НЕТ.

"Експортери брухту наводили безліч аргументів, чому потрібно зберегти експорт: це і доходи бюджету, і сплата податків, і розвиток галузі. Втім, як виявилося, за всіма цими пафосними словами криється банальне виведення грошей в офшори. Тільки за рекордний липень-21 експортери брухту залишили на офшорних рахунках не менше $8 млн. А за весь рік ця цифра сягне $100 млн! Це різниця між реальною світовою ціною і тією, яку брухтовики вказали в митних деклараціях", - пише видання.

За даними з митних баз, які опинилися в розпорядженні редакції, ціни, задекларовані експортерами брухту, в переважній більшості випадків становлять $ 300-350 за тонну, дуже рідко дотягаючи до $400 за тонну. Тоді як на глобальних ринках котирування становили $ 470-500 за тонну і вище.

"По суті, сировинники в липні на кожній тонні експортованого брухту "взули" державу в середньому на $85. І тут виникає закономірне питання і до Податкової, і до Митниці, чому відсутній контроль за рівнем цін і відбуваються такі кричущі розриви при декларуванні? А якщо продовжувати, то цілком логічним було б перевірити, чи зайшла взагалі в Україну валюта за цими експортними контрактами або весь заробіток осів в офшорах?" - задається питаннями редакція.

Тим більше, що так звана "оптимізація" оподаткування при експорті брухту дозволяє заготівельникам не платити податок на прибуток вже в Україні, а також виводити кошти з галузі, які могли б бути спрямовані на інвестиції в обладнання і збільшення брухтозбору.

"Махінації брухтовиків наносять не тільки прямий збиток для бюджету України, а й непряму шкоду. Експорт вимиває з країни найціннішу сировину, яка критично важлива для декарбонізації промисловості. Кожне підприємство, що використовує брухт у виробничому процесі, стає перед дилемою: або забруднювати навколишнє середовище іншими технологіями, або зупинитися через відсутність металобрухту. Ну а за цим логічно випливає скорочення робочих місць, ВВП України. Втрати податкових відрахувань до бюджетів різних рівнів. Тому різке зростання експорту брухту чорних металів – це не просто загроза для металургів, а загроза для економічної безпеки України", - резюмувала редакція.

Як відомо, в 2021 році експорт брухту досяг рекордних позначок, і за підсумками року може перевищити 1 млн тонн. Через це склади металургійних підприємств практично спорожніли, і підприємства звернулися до прем'єр-міністра із закликом тимчасово заборонити експорт брухту, щоб не допустити зупинки підприємств і скорочення людей.

Своєю чергою народний депутат Андрій Ніколаєнко зазначив, що встановлені зараз мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.