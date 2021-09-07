УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13613 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
2 950 32
держбюджет (900) металургія (317) офшор (309) митниця (1027) експорт (720) металобрухт (153)

Експортери брухту вивели в офшори $100 мільйонів, нічого не заплативши до бюджету, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Експортери брухту вивели в офшори $100 мільйонів, нічого не заплативши до бюджету, - ЗМІ

За даними Держмитслужби, за 7 місяців цього року експорт металобрухту з України підскочив майже в 20 разів у річному обчисленні, і становить 335 тис. т. Металурги б'ють на сполох: запасів брухту всередині країни залишилося катастрофічно мало, і вже восени можуть початися зупинки заводів. Але поки це рішення не ухвалено, що дає експортерам вивозити брухт катастрофічними темпами, і виводити прибуток за кордон, щоб не платити податки.

Про це із посиланням на митні декларації експортерів брухту написав Обозреватель в матеріалі "Сховати" $100 млн: скільки експортери брухту виводять в офшори", передає Цензор.НЕТ.

"Експортери брухту наводили безліч аргументів, чому потрібно зберегти експорт: це і доходи бюджету, і сплата податків, і розвиток галузі. Втім, як виявилося, за всіма цими пафосними словами криється банальне виведення грошей в офшори. Тільки за рекордний липень-21 експортери брухту залишили на офшорних рахунках не менше $8 млн. А за весь рік ця цифра сягне $100 млн! Це різниця між реальною світовою ціною і тією, яку брухтовики вказали в митних деклараціях", - пише видання.

За даними з митних баз, які опинилися в розпорядженні редакції, ціни, задекларовані експортерами брухту, в переважній більшості випадків становлять $ 300-350 за тонну, дуже рідко дотягаючи до $400 за тонну. Тоді як на глобальних ринках котирування становили $ 470-500 за тонну і вище.

"По суті, сировинники в липні на кожній тонні експортованого брухту "взули" державу в середньому на $85. І тут виникає закономірне питання і до Податкової, і до Митниці, чому відсутній контроль за рівнем цін і відбуваються такі кричущі розриви при декларуванні? А якщо продовжувати, то цілком логічним було б перевірити, чи зайшла взагалі в Україну валюта за цими експортними контрактами або весь заробіток осів в офшорах?" - задається питаннями редакція.

Тим більше, що так звана "оптимізація" оподаткування при експорті брухту дозволяє заготівельникам не платити податок на прибуток вже в Україні, а також виводити кошти з галузі, які могли б бути спрямовані на інвестиції в обладнання і збільшення брухтозбору.

"Махінації брухтовиків наносять не тільки прямий збиток для бюджету України, а й непряму шкоду. Експорт вимиває з країни найціннішу сировину, яка критично важлива для декарбонізації промисловості. Кожне підприємство, що використовує брухт у виробничому процесі, стає перед дилемою: або забруднювати навколишнє середовище іншими технологіями, або зупинитися через відсутність металобрухту. Ну а за цим логічно випливає скорочення робочих місць, ВВП України. Втрати податкових відрахувань до бюджетів різних рівнів. Тому різке зростання експорту брухту чорних металів – це не просто загроза для металургів, а загроза для економічної безпеки України", - резюмувала редакція.

Як відомо, в 2021 році експорт брухту досяг рекордних позначок, і за підсумками року може перевищити 1 млн тонн. Через це склади металургійних підприємств практично спорожніли, і підприємства звернулися до прем'єр-міністра із закликом тимчасово заборонити експорт брухту, щоб не допустити зупинки підприємств і скорочення людей.

Своєю чергою народний депутат Андрій Ніколаєнко зазначив, що встановлені зараз мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Тоже на зарплате у Ахметова?))
показати весь коментар
07.09.2021 11:45
+2
Что-то эксперты и сми прицепились к этому лому. Нагнетают?
показати весь коментар
07.09.2021 11:39
+2
Зеленський цього не бачить. Він тільки грошики в карман свій кладе.
А зебілам - дуля.
показати весь коментар
07.09.2021 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красавчики. Ни копейки слугам!!!
показати весь коментар
07.09.2021 11:35 Відповісти
Ой а кто это сделал?!? Зато народ облагают дополнительными налогами.
показати весь коментар
07.09.2021 11:37 Відповісти
Что-то эксперты и сми прицепились к этому лому. Нагнетают?
показати весь коментар
07.09.2021 11:39 Відповісти
Заздрять.
показати весь коментар
07.09.2021 11:42 Відповісти
Ахметов не хочет давать рыночную цену за лом. Хочет запретить экспорт и покупать лом за копейки.
Экспортеры металла также выводят все в офшоры.
показати весь коментар
07.09.2021 12:42 Відповісти
молодцы(((...
показати весь коментар
07.09.2021 11:39 Відповісти
Зеленський цього не бачить. Він тільки грошики в карман свій кладе.
А зебілам - дуля.
показати весь коментар
07.09.2021 11:42 Відповісти
Этого не может быть. Ведь Порошенко перекрыл все офшоры, как и обещал: "сократить количество налогов, ставки - уменьшить, а все оффшоры - перекрыть" (с) из обещанного П
показати весь коментар
07.09.2021 12:46 Відповісти
Одно не понятно.. у нас что собственный металлолом не нужен нашей металлургии... Кто вообще разрешил его вывоз за рубеж.. По сути эти люди должны сидеть и долго.
показати весь коментар
07.09.2021 11:43 Відповісти
Тоже на зарплате у Ахметова?))
показати весь коментар
07.09.2021 11:45 Відповісти
НЕ..НЕ... у тех кто выбирает металлолом из страны, вывозит его за рубеж ( для металлургии других стран, для того что бы они имели возможность на этом зарабатывать и создавать рабочие места) и при этом еще выводили деньги офшоры и не платили налоги.. "прекрасное" решение, и главное "мудрое".
показати весь коментар
07.09.2021 11:52 Відповісти
с такой логикой тогда и экспорт зерновых надо запретить , и тем более подсолнечного масла ...
показати весь коментар
07.09.2021 11:55 Відповісти
Подсолнечное масло это готовый продукт, а металлолом это сырье. Не путайте грешное с праведным.
показати весь коментар
07.09.2021 12:11 Відповісти
Да, да, да.... Всё для людей, всё для народа... )))))))
показати весь коментар
07.09.2021 12:29 Відповісти
да плять, в самом деле кто , *****, разрешил... ? Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ - Цензор.НЕТ 6385
показати весь коментар
07.09.2021 11:48 Відповісти
Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский...
показати весь коментар
07.09.2021 11:53 Відповісти
Ахметов, Пинчук, Коломойский, Герега, Боголюбов, Злочевский, Фирташ...
показати весь коментар
07.09.2021 12:00 Відповісти
Не верю. Заплатили.
НДС на экспорт не является валовым расходом. А НДС во всем. У нас вообще с этим НДС интересно. Мы его платим как налог на зарплату и налог этот в себестоимости любой покупки. Мы его платим дважды!
показати весь коментар
07.09.2021 11:44 Відповісти
так радуйтесь шо абули , а не разули ... Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ - Цензор.НЕТ 3777
Олигарх Ринат Ахметов полностью договорился с функционерами Офиса Президента о своей индульгенции и преференциям в бизнесе и политике.

Ахметов и его люди получат сейчас дополнительные кресла и места в больших кабинетах, а ОП получит тотальную медиа поддержку и финансовую (черным налом в бэк-офис Банковой).
Таким образом Ахметов стал серым кардиналом украинской политики и одним из нескольких олигархов, которые получили приставку «свой». Его трогать не будут, хотя медийно будут критиковать вскользь, но дальше слов, дело идти не будет. Функционеры понимают, что воевать с Ахметовым сейчас они не смогут - это ослабит их рейтинг минимум на 15 пунктов, приблизив к критическим показателям. Поэтому будут играть роли для электората, но кулуарно решать и дальше свои дела, как это было во все времена в украинской политике.
Кстати, кто переживает за Коломойского и давления США, то у ИВК тоже все пока хорошо, давить его не будут, просто попросили умерить аппетиты, а так он «свой».
показати весь коментар
07.09.2021 11:45 Відповісти
Куди ж дивляться новиє літса? Га? Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ - Цензор.НЕТ 3154
показати весь коментар
07.09.2021 11:48 Відповісти
Під матраси своїх мудрих хазяїв. Там ,кажуть , можно прібарахлітса. 😁
показати весь коментар
07.09.2021 11:50 Відповісти
Нє, так діла небуде! Або мудрий нарід нахлобучує слуг і ті садят Порошенка, або оті обдєлані штани прийдеться своїм діткам в спадок заповідати! 😁
показати весь коментар
07.09.2021 11:48 Відповісти
По треба жити по понятіям: 30% в офіс преЗЕдента і робіть шо хочете.
показати весь коментар
07.09.2021 11:48 Відповісти
да плять, проскользнули мимо кассы ... Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ - Цензор.НЕТ 6421
показати весь коментар
07.09.2021 11:52 Відповісти
...а шо там с контрабасом за 7 месяцев текущего года , Гостаможслужба молчит ???
показати весь коментар
07.09.2021 11:50 Відповісти
Попробовал бы я не заплатить подоходный и НДС хоть раз, хоть частично, хоть со 100 грн - ДА МНЕ БЫ УЖЕ ДВЕРЬ ВЫБИЛИ БЫ, И Я ЛЕЖАЛ БЫ МОРДОЙ В ЗЕМЛЮ!!!
показати весь коментар
07.09.2021 11:51 Відповісти
Вот здесь нужны законы Шариата, представьте себе сколько было бы без рук!
показати весь коментар
07.09.2021 11:57 Відповісти
"Как известно, в 2021 году экспорт лома достиг рекордных отметок, и по итогам года может превысить 1 млн тонн".

Источник: https://censor.net/ru/n3286769

Експортери лому явно не представники опозиції.
Інакше їхні прізвища вже були би названі.
показати весь коментар
07.09.2021 12:19 Відповісти
Міжвидова боротьба металургів та сміттярів. Кожен хоче заробити на іншому.
показати весь коментар
07.09.2021 12:48 Відповісти
"...Спрятать" $100 млн: сколько экспортеры лома выводят в оффшоры..."

Закривайте всі офшори!!!
показати весь коментар
07.09.2021 18:48 Відповісти
 
 