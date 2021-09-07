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нерухомість (323) Клочко Андрій (38)

Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

70-річна мати нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Наталя - протягом останніх двох років стала власницею відразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

За даними реєстру прав на нерухомість, у серпні 2021-го Наталія Клочка купила одразу дві квартири (на 200 і на 68 кв.м) і нежитлове приміщення (4,5 кв.м) в столичному ЖК Рів’єра. Комплекс розташований поблизу метро "Славутич" та виходу до пляжу на Дніпрі. Середня вартість квадрату в цьому ЖК – 35 тис. грн. Тож нерухомість матері нардепа мала б коштувати приблизно 9,5 млн. грн.

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Мати слуги народу Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ 01

Перед тим, у квітні 2021-го жінка купила будинок на 150 кв.м під Броварами у селі Перемога. За цією адресою розташовується котеджне містечко Viva Village Town, де розташовано 13 таунхаусів. На сторінці містечка у Facebook будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 млн грн.

Мати слуги народу Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ 02

У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в Блиставиці, це за 25 км від Києва. Ділянка розташовується на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером. Наразі на ділянці нічого немає. Проте тільки землю в цьому місці продавали за 86 тис. грн за сотку без комунікацій. За таким прайсом ділянка матері нардепа мала б обійтись приблизно у 2 млн грн.

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Мати слуги народу Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ 03

Крім того, торік жінка купила авто – Tesla Model X 2016 року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

"Цікаво, що в самого нардепа, якщо вірити його ж електронній декларації, власного житла у власності немає", - йдеться в розслідуванні.

У коментарі журналістам Bihus.Info Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5212
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07.09.2021 11:52
+36
70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1227
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07.09.2021 11:56
+31
70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4729
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07.09.2021 11:54
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Яка мерзотна пика... Він міг утриматись витрачати кеш до закінчення депутатської каденції?
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07.09.2021 17:29 Відповісти
―Ты, дух, правильный, депутат. Мы с тобой в портянках от Версаче домой уедем. Ну, мама рима же говорила - всем будет хорошо, и украинцам тоже. Охота, только охота поможет.
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07.09.2021 17:46 Відповісти
Ничего, эта святая женщина все задекларирует и налоги заплатит!
Как и завещал вяликий Вова, прямо с 1 сентября!
Чесслово!
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07.09.2021 18:12 Відповісти
Людям пофіг, як виявляється 31 відсоткам, так точно , типу хай крадуть , аби не Порошенко
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07.09.2021 19:36 Відповісти
А ви побачили якусь різницю між агентом російських спецслужб Порошенко і екс генеральним подюсером каналу"Інтер" В.Зеленським?
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09.09.2021 12:21 Відповісти
пора переименовать это партию кокосовых беспредельщиков в партию ****** Коня.
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07.09.2021 20:14 Відповісти
и причем здесь Ахметов? Он всегда в шоколаде
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07.09.2021 20:57 Відповісти
когда ж их уже отстреливать начнут???????
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07.09.2021 21:07 Відповісти
Зебуїни, а ваші мами купили нерухомості на мільйони гривень?
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07.09.2021 21:24 Відповісти
Реакція Зе-виборців на цю новину:
"Он нас абманул! Вєдь в сєріалє Слуга народа всьо била па-другому!"
Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9634

Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2122
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07.09.2021 23:03 Відповісти
Вот так надо работать. Всё и сразу.
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07.09.2021 23:17 Відповісти
и знаете, ни один из сбу, дбр, набу, сап и прочей шелухи не спросит где она взяла деньги
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08.09.2021 07:45 Відповісти
За те коли я платив на Новій пошті з 5,5 тисяч за сраний телефон, то по закону про боротьбу з нелегальними доходами пересканили всі документи і взяли сечу на аналіз, щоб персоніфікувати платіж, бо це ж відмивання грошей, якщо одним платежем більше 5 тис
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08.09.2021 08:17 Відповісти
Точно така сама історія була і у мене. Теж телефон. Теж більше 5 тис. І теж на Новій пошті. Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 117
Щоправда, аналіз сечі не брали. Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3932
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08.09.2021 09:27 Відповісти
Це я нагнітав жаху в стилі каналу г+г
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08.09.2021 09:32 Відповісти
Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6650
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08.09.2021 09:34 Відповісти
у нас закони працюють тільки на дріб'язок,треба красти мільярди тоді питань нема..
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08.09.2021 18:55 Відповісти
Нічого дивного, турбота про внуків.
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08.09.2021 10:55 Відповісти
Это ей Свинарчук подкинул Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8045
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08.09.2021 11:32 Відповісти
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