За Зеленського готові проголосувати 31,1% українців, за Порошенка - 13,3%, за Бойка - 10,9%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то більшість громадян України проголосувала б за Володимира Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, за даними опитування 31,1% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором) в порівнянні з початком серпня його рейтинг виріс з 27% до 31%.

13,3% підтримали б П.Порошенка, 10,9% - Ю.Бойка, 9,2% - Ю.Тимошенко, 6,1% - І.Смєшка, 5,7% - В.Гройсмана, 5,7% - Є. Мураєва, 4,1% - О. Ляшка, 3,7% - Д.Разумкова, 3,1% - А. Яценюка. Підтримка інших кандидатів нижче 2%.

Разом з тим наголошується, що антирейтинг очолює П.Порошенко: 45% не проголосували б за нього ні за яких обставин. 38% не проголосували б за Тимошенко, 35% - Ю.Бойка, 25% - О. Ляшка, 24% - В.Зеленського, кожен шостий-сьомий не проголосував би за жодних обставин за Яценюка, Тягнибока і Мураєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА











Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.