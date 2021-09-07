За Зеленського готові проголосувати 31,1% українців, за Порошенка - 13,3%, за Бойка - 10,9%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то більшість громадян України проголосувала б за Володимира Зеленського
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, за даними опитування 31,1% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором) в порівнянні з початком серпня його рейтинг виріс з 27% до 31%.
13,3% підтримали б П.Порошенка, 10,9% - Ю.Бойка, 9,2% - Ю.Тимошенко, 6,1% - І.Смєшка, 5,7% - В.Гройсмана, 5,7% - Є. Мураєва, 4,1% - О. Ляшка, 3,7% - Д.Разумкова, 3,1% - А. Яценюка. Підтримка інших кандидатів нижче 2%.
Разом з тим наголошується, що антирейтинг очолює П.Порошенко: 45% не проголосували б за нього ні за яких обставин. 38% не проголосували б за Тимошенко, 35% - Ю.Бойка, 25% - О. Ляшка, 24% - В.Зеленського, кожен шостий-сьомий не проголосував би за жодних обставин за Яценюка, Тягнибока і Мураєва.
Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Будь ласка, зачекайте...
- Тоже мені проблема. А хіба сценаристів 95-го кварталу не достатньо?!
Не вірите в соцопитування - ваше право, та не скигліть потім, що щось пішло не так. Був шанс в другий тур завести інших кандидатів і ще поборотись. Не захотіли? Ну то їжте і не перекладайте вину на інших. ВИ самі ЦЕ зробили СОБІ своєю твердолобістю.
Я читаю цензор з 13-го року. В період з 2014 по 2019 пороха тут топили в лайні щодня! За котли, корупцію, любих друзів, Югіка, соціалку і тд. Власне те ж, що зараз пишуть про зеленського. Тут завжди було вдосталь агентури брацкава народа. Тому на місцеві коментарі можеш не орієнтуватись і не будувати ілюзій, що в пороха зараз велика підтримка.
Для мене результат виборів був цілком прогнозованим і очевидним. Для тебе, вочевидь, ні. То чому ти когось називаєш ідіотами раз не дійшло конкретно до тебе? Справа не в тупості виборців зе - половина з них в 14-му голосувала за сивочолого. В 19-му виборці петра, завівши його в другий тур, фактично не лишили вибору тим, хто за нього ніколи не проголосує. Нагадую, тоді антирейтинг ПП біля 50% і вибори це підтвердили! Хтось дав голос за зе, хтось утримався. Особисто я взагалі в другому турі не пішов, бо не було з чого вибирати. Тому, ще раз, ви зробили це разом.
Ще раз, вже втретє, проблема в дебільній біомасі, яку елементарно запрограмувати на потрібний результат. Способів багато, один з них - "соцопитування". Для більшості дебілів єдиний спосіб вибору - а я, як всі. А за кого "всі"? Ну так соцопитування ж! Задається тренд, який підтримується відповідним інформаційним фоном і все, результату досягнуто. Тут тобі і цифри, тут тобі і хід подій, придурку. Так що ті соцопитування 18-го зовсім не показник реальних симпатій чи антипатій. То так заплановано було. Ким? Ну хто платить, той і музику замовляє. Зрозумів, дебіле? І про це ж, до речі, мова, але ж ти дебіл, психіатр тобі в поміч.
18.04.2019 року: Серед тих, хто має намір голосувати у ІІ турі і визначився з вибором: 73% - за В.Зеленського, 27% - за П.Порошенка.
На ще:
25.03.2019 року: Антирейтинг кандидатів очолює П.Порошенко. Майже половина виборців не проголосували б за нього за жодних обставин.
Як поясниш? Провладний Порошенко підтасував. Тобі просто не сюди, а до любителів пласкої землі та шапочок з фольги. З твоїм критичним мисленням тебе там раду приймуть.
Це ж наскільки в того створіння треба було мозок відімкнути, щоб воно вважало клоуна достойним кандидатом?! То вже просто жах. І воно до тями так і не приходить, то вже невиліковно!
І ще раз, довбо*обе, не хотів Порошенка, твоє право. То не проблема. Проблема, скотино, ЩО ти до влади, убоге привело, от де проблема, придурку! В списку, до речі, було 39 прізвищ. Тридцять дев'ять, пілять. Але тебе, убогого просто запрограмували на то чмо. Ну то тепер жери, скотино, хоч вдавись!
Ти б, чучало, трохи фільтрувало, бо я теж можу на зрозумілу тобі бидляцьку мову перейти. Ти і так вже все волосся собі на сраці повиривало. Не погіршуй свою ситуацію.
https://www.youtube.com/watch?v=pz2phXtY0k4
Хоча, катастрофу наголосували дебілкуваті у 19-му.
😂