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опитування (1403) партія (288) рейтинг (696) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Рейтинг партій:

Парламентський рейтинг очолює "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

За партію "Європейська Солідарність" - 14,1%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук пояснила, чому "СН" не висуває кандидата в мери Харкова: Очевидно, що переможе представник місцевої партії

Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, Радикальну партію О.Ляшка - 4,2%, партію Шарія - 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,4%, умовну партію Притули - 3,2%.

Рейтинг інших партій - до 3%.

Рейтинг партій: Слуга народу - 25,8%, ЄС - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батьківщина - 10,6%, - опитування групи Рейтинг 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 25,8%, ЄС - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батьківщина - 10,6%, - опитування групи Рейтинг 02

Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Харашо ідьом. Мудрий нарід, з телевізором замість голови, не виліковний.
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07.09.2021 12:08
+11
да уж, печально это все
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07.09.2021 12:07
+10
ну почему.. это наглядная демонстрация манипуляций с "опросами" Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7432
Сумарный % - менее 60..
т.е. "куда-то" исчезло более 40% населения, голос которых просто вычеркнули из результатов.. парадокс?
А все просто объясняется: из ОП(Г) зеленой шмаркли действует "темник" чтобы % за слуг урода и вовку был всегда НА 10% больше, чем за Пороха и других..
вот "рейтинговые" и стараются.. списывая почти половину населения в никуда..
Вендь большинство просто НЕ станет считать суммарное количество %))
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07.09.2021 12:12
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да уж, печально это все
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07.09.2021 12:07 Відповісти
печально стабільно
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07.09.2021 12:08 Відповісти
Минуло 30 років ,а "мудрий нарід" живіше всіх живих !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% ,жодних змін ,як в якісному ,так і в кількісному сенсі !!!)))
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07.09.2021 12:18 Відповісти
тільки після революцій приходили до влади проукраїнські президенти, а Кучма, Янукович, Зеленський прийшли після чесних виборів. Такщо тенденція вже прослідовується.
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07.09.2021 12:22 Відповісти
А за революційним підйомом наступали часи контрреволюційного реванша кремлівських гнид !!!)))
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07.09.2021 12:25 Відповісти
Так, не пощастило Україні з нарідом. А 13% недоумкуватих сектантів взагалі з країною...
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07.09.2021 13:18 Відповісти
Не скромничай, вас, зепилов, пока больше 13%
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07.09.2021 13:23 Відповісти
Переводиш стрілки, недоумку? Робиш вигляд, що не зрозумів, про кого мова? Чи насправді дебіл?
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07.09.2021 13:33 Відповісти
нарисовали ага 25% может после нуля??!! с минусом...
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07.09.2021 12:26 Відповісти
ну почему.. это наглядная демонстрация манипуляций с "опросами" Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7432
Сумарный % - менее 60..
т.е. "куда-то" исчезло более 40% населения, голос которых просто вычеркнули из результатов.. парадокс?
А все просто объясняется: из ОП(Г) зеленой шмаркли действует "темник" чтобы % за слуг урода и вовку был всегда НА 10% больше, чем за Пороха и других..
вот "рейтинговые" и стараются.. списывая почти половину населения в никуда..
Вендь большинство просто НЕ станет считать суммарное количество %))
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07.09.2021 12:12 Відповісти
тогда это еще хуже, ни при Кучма ни при Яныке, не говоря уже при Порошенко такой фигни не было. При Яныке более менее реальные рейтинги были с небольшо припиской.
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07.09.2021 12:18 Відповісти
+++. Влучність цього коментаря підтверджує графік, на початку якого сума рейтингів більш менш виходить на 100%. У кінці цього графіка сума рейтингів ледь дістається 60%. СОЦІОЛОГИ, ще ті БРЕХУНИ!
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07.09.2021 12:24 Відповісти
Отож вони Так брешуть, що навіть не удосужуються баланс підвести.
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17.09.2021 19:48 Відповісти
особенно печально что кацапская мразь на 3 месте
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07.09.2021 14:12 Відповісти
усе стабільно, як в гробу!
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07.09.2021 12:07 Відповісти
Харашо ідьом. Мудрий нарід, з телевізором замість голови, не виліковний.
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07.09.2021 12:08 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4052
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07.09.2021 12:08 Відповісти
так, але все ті ж незмінні 14%, як у Бойка і у Юльки їхні проценти. у Зе віддягли проценти воскрєшші.
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07.09.2021 12:10 Відповісти
Справа в тому, що барига це вже - "збитий льотчик".
Нічого він такого не зробив для людей щоб бути альтернативою клоуну.
В клоунові люди розчарувались через те в першу чергу, що він не посадив баригу, не припинив бійню на Донбасі і не зробив нічого для покращення життя людей.
юлька - з команди "памаранчевих", як ющ і барига. Наступати третій раз на ті ж самі граблі? Може і знайдеться процентів сім дурників які погодяться.
Залишається Бойко і Медведчук....... поживемо - побачимо.....
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07.09.2021 12:22 Відповісти
то ти просто сидиш у 73%ному навозі і більше нічого окрім навозу не бачиш. а Зе припинив бійню?
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07.09.2021 12:25 Відповісти
😂🌷××××
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07.09.2021 12:26 Відповісти
справа у тому, що Порох "нічого про Україну без України", Зе це все просрав, зато бігає "чого ми не в нато?" Порошенко виконував функції президента усі 5 років, Зе 2 роки виконував фунцію Шмигаля, функцію диктора новин, і пересказувача думок інших наприклад Голіка по будівництву доріг. просрав усе, що домігся попередній президент, виконуючи свої прямі обов"язки.
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07.09.2021 12:56 Відповісти
коли атаке чмо тіпа тебе меле слово в слово на зупинці, то хоцця як горобця із рогатки хирячнуть цбого дурного зеленого папугу!
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07.09.2021 12:57 Відповісти
Сказал слепой😀😀😂 А похожу ты еще и в пукан раненный бутылкой😂
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07.09.2021 13:26 Відповісти
😂🌷×××
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07.09.2021 12:14 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7485
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07.09.2021 12:10 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4935
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 173
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07.09.2021 12:50 Відповісти
кожен третій не покраний наркоман-алкаш Слуг Нелоха за кермомом - це плюс 10 зросту рейтингу вови за Рейтингом , а якщо ще й з постраждалими то взагалі плюс 15!
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07.09.2021 12:10 Відповісти
В Украине люди всегда голосовали по принципу свой-чужой. Неважно что они делают. Порошенко считают кандидатом западных регионов. На этом и играет
Зеленский. Он же сам с востока, все чувствует и знает.
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07.09.2021 12:12 Відповісти
Бред,потому что ,следуя этой логике ,на первом месте должны быть рыги
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07.09.2021 12:16 Відповісти
Зеленский уже занял их место. Вы видели его предвыборную кампанию в 2019-м? Эти концерты, где они распевали на русском про мир? Я не мог поверить что это происходит в стране которая воюет с рашкой.
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07.09.2021 12:35 Відповісти
Нда,лучшего доказательства ,что рейтинг -дутое фуфло и не придумаешь)))
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07.09.2021 12:15 Відповісти
Гройсман у Шустера про тарифи - при ньому й Порохові ціна 7500 за куб газу й 6000 млн дотацій, при Вові на осінь до 20000 за куб газу (які гасити для людей буде місцеве самоврядування уаленьких непромислових містах у тому числі-тобто по-різному ) й дотації зменшили до 2600 млн людей .
То що це за тепла ванна рейтингів вові? Щоб потім одразу Майдан?
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07.09.2021 12:16 Відповісти
А при Янику скільки було за куб? І то Кроль в того ж Шустера в 13-му волав, що Овоч ці тарифи задер непомірно, справжня ціна - по-пісЯть.
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07.09.2021 13:23 Відповісти
А жоу свою тв за сколько в аренду сдаешь?
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07.09.2021 13:28 Відповісти
Ти сайти переплутав? То я тобі нагадаю: це Цензор, політичний сайт, а не порно для збоченців. Тобі туди, до своїх.
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07.09.2021 13:36 Відповісти
Але, чомусь, коли сам дорвався до корита, відразу про свої ж слова забув і тарифи підвищив. І Справедливий Гетьман, коли прийшов до влади, не виправив цю кричущу несправедливість Кроля, а навпаки, підвищив ще.
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07.09.2021 13:28 Відповісти
В мене був знайомий професор, три класи освіти, так він міг за пів години так намалювати червонець, від справжнього не відрізниш. Не те, що ці графіки
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07.09.2021 12:16 Відповісти
группа «Рейтинг» на неделе подкосила баблишка
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07.09.2021 12:18 Відповісти
Так Трухіна ж тому й не пов"язали, бо він баблом керує ...
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07.09.2021 12:31 Відповісти
тільки в деяких прикормлених конторах (рейтинг, разумков) досі показники слуг уродів ростуть.
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07.09.2021 12:18 Відповісти
Да нарисуйте вы уже им 89 вместе с Зеленским , пусть успокоятся. У Чаушеску за два дня до расстрела тоже 86 был.
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07.09.2021 12:19 Відповісти
Такие опросы преследуют несколько целей.
Их задача не отражать реальное состояние а подготовить лохотрат к желаемому ( не слишком наглому) результату. Технологий существует множество и заказные соцопросы лишь одна из них.
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07.09.2021 12:21 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8978.
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07.09.2021 12:21 Відповісти
Ну так якого лисого ВР подсциківають розпускать з такими ''рейтингами''?
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07.09.2021 12:21 Відповісти
Метод опроса - телефонные интервью. Звонит какое-то чмо и начинает распрашивать за какую партию ты будешь голосовать. Это задрос, а не опрос. Выборы в мэры Харькова 6 процентов от слуги. И то молодой был и губернатор
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07.09.2021 12:23 Відповісти
После того, как ЗЕбанутые обкакались по всем направленияи, где только можно, тупого быдла, желающего подержаться за конец бубочкиной бедности стало меньше почти в 3 раза.
Быдло, вы все еще надеетесь, что бубочка таки даст подержаться вам за его конец? В смысле, конец бубочкиной эпохи бедности? Открывайте рот шире, идиоты. Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3192
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07.09.2021 12:24 Відповісти
Чем больше обсирается полшестой,тем выше рейтинг?
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07.09.2021 12:24 Відповісти
Парадокс української соціологіі !!!Гений,парадоксов друг!!!)))
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07.09.2021 12:30 Відповісти
У любителей поклонятся миллиардеру снова поднорает,ко ко ко.А он на уровне ОПЗЖ остался)
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07.09.2021 12:24 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6803
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07.09.2021 12:25 Відповісти
Так, при попередньому Україна була членом НАТО, Крим кацапи були повернули і про СП-2 навіть згадувати боялись, не те, щоб будувати. А клятий зелебоб все просрав...
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07.09.2021 13:41 Відповісти
Открыто помордорские ( пропутинские) силы набирают вместе не менее 25% ( и это без Крыма, Севастополя, ОРДЛО, и после 7 лет войны), а ведь есть еще и чисто " сочувствующие" им, типа " как дело пойдет". В общем особо ничего не меняется, как минимум от трети до четверти населения ( пардон "граждан") по сути против Украины.
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07.09.2021 12:25 Відповісти
А эти всё рейтинги проплаченные малюют чуть ли не каждую неделю. Значит дела у зелени плохи.
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07.09.2021 12:26 Відповісти
Зебілоїдів слід локшиною годувати регулярно,бо вимруть, як мамонти!!!!)))
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07.09.2021 12:31 Відповісти
Діду, в 19-му ти навіть припустити не міг, що жалюгідний блазень може стати президентом, правда? Виявляється, може, все залежить від того, до чого докерується його попередник. Так що не поспішай з локшиною, бо відсоток тих, хто дійсно категорично більше не хоче бачити Гетьмана президентом, дуже великий і з такими керманичами вже й до президента Бойка недалеко, не дай Бог...
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07.09.2021 13:50 Відповісти
Зелена пліснява і зажопінці ,це лялькі одного балагана !!!))))
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07.09.2021 14:15 Відповісти
Вони всі ляльки одного балагана. Як би не було прізвище чергового президента, справжні керманичі України - олігархи - залишаються ті ж самі.
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07.09.2021 14:24 Відповісти
Кожні вибори - це всього-навсього перерозподіл грошових потоків і схем між різними олігархічними групами, в залежності від того, представник якої перемагає. Що для України, як держави, та для українського народу особливої різниці не має абсолютно.
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07.09.2021 14:31 Відповісти
Похоже, что рыги приготовились уже ко второму сроку своего новейшего шабаша-реванша, ну и, конечно братание с оккупантами тоже запланировано. Вот такими вот "опросами" и "рейтингами" всех готовят к массовым фальсификациям - Зермак держит админресурс в руках, так что проблем у них не будет с этим.
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07.09.2021 12:28 Відповісти
Мне вот интересно: сколько для полного счастья еще нужно тыкать мордой в дерьмо 73%-ных электоральных психов ?
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07.09.2021 12:41 Відповісти
опрос проводили среди корабельных сосен
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07.09.2021 12:47 Відповісти
партия клована не может даже кандидата на пост мера Харькова найти,
первая ледя разогнала аналтабулеров по карабельным соснам
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07.09.2021 12:43 Відповісти
а чего у говен народа не 125% ?
клован недорабатывает
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07.09.2021 12:45 Відповісти
Идиоты неизлечимы ... Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 513

70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО
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07.09.2021 12:48 Відповісти
бред, овцы хавают
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07.09.2021 14:02 Відповісти
Как продажные социологи манипулируют общественным мнением и выдают нужные лидерские позиции своим заказчикам?
Очень просто.
Распылив патриотический электорат на некие условные партии Притулы и Гройсмана, у лидера патриотического электората партии Европейская солидарность уже украли 8%. Приплюсуем к нарисованному ими же рейтингу и получим рейтинг ЕС практически равный с рейтингом слугами олигархата.
Предлагаю более-менее независимому Соцису проделать аналогичный опрос, только убрав из опроса условные партии Притулы и Гройсмана, и добавив в опрос условную партию Разумкова, условную партию Кошевого и условную партию Юзика.
И тогда посмотрим во что превратится рейтинг правящей партии.
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07.09.2021 14:08 Відповісти
Була б Зеркаль пішла у політику, то отримала б лідерство.
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07.09.2021 18:24 Відповісти
ложь бывает наглой, чудовищной, и соц. опросами группы "Рейтинг".
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07.09.2021 15:04 Відповісти
 
 