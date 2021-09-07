Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
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Парламентський рейтинг очолює "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з даними опитування, парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.
За партію "Європейська Солідарність" - 14,1%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%.
Рейтинг інших політичних сил значно нижче.
Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, Радикальну партію О.Ляшка - 4,2%, партію Шарія - 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,4%, умовну партію Притули - 3,2%.
Рейтинг інших партій - до 3%.
Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року
Будь ласка, зачекайте...
Сумарный % - менее 60..
т.е. "куда-то" исчезло более 40% населения, голос которых просто вычеркнули из результатов.. парадокс?
А все просто объясняется: из ОП(Г) зеленой шмаркли действует "темник" чтобы % за слуг урода и вовку был всегда НА 10% больше, чем за Пороха и других..
вот "рейтинговые" и стараются.. списывая почти половину населения в никуда..
Вендь большинство просто НЕ станет считать суммарное количество %))
Нічого він такого не зробив для людей щоб бути альтернативою клоуну.
В клоунові люди розчарувались через те в першу чергу, що він не посадив баригу, не припинив бійню на Донбасі і не зробив нічого для покращення життя людей.
юлька - з команди "памаранчевих", як ющ і барига. Наступати третій раз на ті ж самі граблі? Може і знайдеться процентів сім дурників які погодяться.
Залишається Бойко і Медведчук....... поживемо - побачимо.....
Зеленский. Он же сам с востока, все чувствует и знает.
То що це за тепла ванна рейтингів вові? Щоб потім одразу Майдан?
Их задача не отражать реальное состояние а подготовить лохотрат к желаемому ( не слишком наглому) результату. Технологий существует множество и заказные соцопросы лишь одна из них.
Быдло, вы все еще надеетесь, что бубочка таки даст подержаться вам за его конец? В смысле, конец бубочкиной эпохи бедности? Открывайте рот шире, идиоты.
первая ледя разогнала аналтабулеров по карабельным соснам
клован недорабатывает
70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО
Очень просто.
Распылив патриотический электорат на некие условные партии Притулы и Гройсмана, у лидера патриотического электората партии Европейская солидарность уже украли 8%. Приплюсуем к нарисованному ими же рейтингу и получим рейтинг ЕС практически равный с рейтингом слугами олигархата.
Предлагаю более-менее независимому Соцису проделать аналогичный опрос, только убрав из опроса условные партии Притулы и Гройсмана, и добавив в опрос условную партию Разумкова, условную партию Кошевого и условную партию Юзика.
И тогда посмотрим во что превратится рейтинг правящей партии.