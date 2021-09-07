У листопаді буде представлена ​​експозиція другої черги Меморіалу жертв Голодомору, - Ткаченко

У кінці листопада 2021 року в рамках президентської програми "Велике будівництво" буде представлена ​​концепція експозиції 2-ї черги Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Оновлену Залу Пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду відкрито. Саме Зала Пам’яті є основою, серцем Музею. Тут кожен з відвідувачів завдяки сучасним технологіям зможе побачити, відчути історію геноциду українців. Працівникам Музею вдалося знайти нові експонати, які є доказом злочину Радянської влади проти українського народу. Зокрема, вперше експонуватимуться листи іноземного інженера Джері Бермана, який став у 1932-1933 роках свідком винищення української нації на Донбасі", - зазначив він.

"Наша місія – передати ту естафетну паличку збереження пам’яті, яка надзвичайно важлива, щоб ми розуміли витоки своєї історії. Ті страждання, які пройшов український народ, щоб здобути цю Незалежність", - додав міністр.

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За його словами, будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" наближається до фінальної стадії.

"А вже наприкінці листопада 2021 року у межах програми Президента "Велике будівництво" ми презентуємо концепцію експозиції 2-ї черги. Після чого розпочнуться роботи над інженерною частиною і введенням в експлуатацію", - додав Ткаченко.