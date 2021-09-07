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Зеленський (17415) опитування (1403) Тимошенко (4639)

Громадяни України найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Тимошенко, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

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Громадяни України найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Тимошенко, - опитування групи

Українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському та спікеру ВР Дмитру Разумкову, а найбільше не довіряють - нардепам Юлії Тимошенко, Петру Порошенку і Віктору Медведчуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 50% опитаних, не довіряють - 48%, таким чином політик повернув позитивний баланс довіри, який мав протягом першого року правління.

Д.Разумкову довіряють 29%, не довіряють - 32%, не знають його - 33%. Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють - 71%. Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють - 72%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють - 58%, не знають його - 16%.

Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють - 46%, не чули про такого - 30%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють - 71%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 31,1% українців, за Порошенка - 13,3%, за Бойка - 10,9%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Громадяни України найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Тимошенко, - опитування групи Рейтинг 01
Громадяни України найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Тимошенко, - опитування групи Рейтинг 02

Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Граждане Украины больше всего доверяют Зеленскому, а не доверяют Тимошенко, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3223
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07.09.2021 12:31
+26
Только что прочитал, об этой чертовщине, от "Рейтинга": эти негодяи, своей ложью, уничтожают социологию как науку!

Мы живем в атмосфере тотальной лжи.
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07.09.2021 12:27
+18
На кого рассчитана эта дичь?
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07.09.2021 12:28
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ложь бывает наглой, чудовищной, и соц. опросами группы "Рейтинг".
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07.09.2021 15:01 Відповісти
кто платит рейтингу тот и танцует. Случайная выборка телефоных номеров. Алло это Василий Петрович, вы мастер Жэка 45, и как вы относитесь к зеленскому?
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07.09.2021 15:10 Відповісти
Україна живе на сцені 95 кварталу,а там проповідується .посміяться,поїсти,попить. В якій країні голосують за дважди зека,за чотирижди уклоніста від призиву в армію для захисту своєї землі,в якій країні голосують за шута,який принижує свою державу і який ненавидить її. В які країні захвотили владу шпанюки і неучі---да все це в нас ,в Україні. Тоякий ви хочете результат при опитуванні----пяниця і вбивця ніколи не засудить також собі подібного. Це ярмо Україна буде ще довго нести при такому "мудрому наріду".
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07.09.2021 16:01 Відповісти
Ложь. А Антиповичу вообще доверия нет. Сам как-то рассказывал, как рисует рейтинги за деньги.
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07.09.2021 17:38 Відповісти
Заради справедливості (якщо результати опитування дійсно близькі до істини) тре було ще про Гройсмана питати!
Бо підозрюю, що хто-такий Гройсман чули знають більше ніж про Шмигаля в тричі, притому його противників буде як у Порошенко...
Що й доводить... що зебіли
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07.09.2021 22:13 Відповісти
Тогда только румынский вариант...
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08.09.2021 02:09 Відповісти
Що за діч? В Юлій Володимирівни не може бути такої недовіри, і взагалі я недавно бачила зовсім інші рейтинги.
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08.09.2021 19:49 Відповісти
Бред! Тимошенко имеет больше всего нашего доверия
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08.09.2021 20:13 Відповісти
сміх і годі я тут половини незнаю а половина - злодії, чого в Тимошенко такі малі рейтинги??
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08.09.2021 20:39 Відповісти
Все дуже просто призвища агентів російських спецслужб Порошенко і Медведчука було самим антирейтинговим,тепер же стало Тимошенко.
Ловкость рук и никакого мошеничетва - кумовья працюють...
**

Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді 16 лютого 2020р. Лідер «Батьківщини» закликала усі фракції парламенту негайно ухвалити законопроєкт №4680.
Це дозволить не лише дати людям газ по три гривні за кубометр, а й знищити корупцію на тарифах.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes
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09.09.2021 09:49 Відповісти
Вже і "рейтинг намагається перегнати"Соціс"

ПАРТНЕРИ ТА КЛІЄНТИ СОЦИСа... уважно!!!:
- 1+1,
- Нафтогаз,
- фонд Віктора Пінчука,
- міжнародна організація (соросята) Sustainable Development Goals
https://socis.kiev.ua/ua/?fbclid=IwAR3hkxu9QEAGC62Pnl6iGKEA4iVZVGWzqaGfyrbtEy_6qXikSK5kfo96Szg
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11.09.2021 11:01 Відповісти
Что за чушь несёте, кто же это может доверять Зеленскому - лжецу, разве что такие же, как и сам Зе. Да и за что можно ему доверять, что он сделал хорошего для народа? Люди стали ещё беднее жить с его приходом к власти, тарифы растут, как грибы после дождя. Нет никакой стабильности в стране, коррупция аж зашкаливает. А Тимошенко, тоже пролетает, тоже никакого доверия к ней и быть не может. Она уже раньше показала свою "способность", так что достаточно. Да и разве может украинец, доверять еврею???
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31.10.2021 15:58 Відповісти
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