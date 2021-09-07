Громадяни України найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Тимошенко, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
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Українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському та спікеру ВР Дмитру Разумкову, а найбільше не довіряють - нардепам Юлії Тимошенко, Петру Порошенку і Віктору Медведчуку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 50% опитаних, не довіряють - 48%, таким чином політик повернув позитивний баланс довіри, який мав протягом першого року правління.
Д.Разумкову довіряють 29%, не довіряють - 32%, не знають його - 33%. Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють - 71%. Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють - 72%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють - 58%, не знають його - 16%.
Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють - 46%, не чули про такого - 30%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють - 71%.
Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Будь ласка, зачекайте...
Бо підозрюю, що хто-такий Гройсман чули знають більше ніж про Шмигаля в тричі, притому його противників буде як у Порошенко...
Що й доводить... що зебіли
Ловкость рук и никакого мошеничетва - кумовья працюють...
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Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді 16 лютого 2020р. Лідер «Батьківщини» закликала усі фракції парламенту негайно ухвалити законопроєкт №4680.
Це дозволить не лише дати людям газ по три гривні за кубометр, а й знищити корупцію на тарифах.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes
ПАРТНЕРИ ТА КЛІЄНТИ СОЦИСа... уважно!!!:
- 1+1,
- Нафтогаз,
- фонд Віктора Пінчука,
- міжнародна організація (соросята) Sustainable Development Goals
https://socis.kiev.ua/ua/?fbclid=IwAR3hkxu9QEAGC62Pnl6iGKEA4iVZVGWzqaGfyrbtEy_6qXikSK5kfo96Szg