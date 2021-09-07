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Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки

На Кубі стартувала COVID-вакцинація дітей від 2 років. Країна першою у світі почала вакцинацію дітей такого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.

Зазначається, що Куба використовує вакцини місцевої розробки, не визнані ВООЗ.

Завершивши клінічні випробування вакцин Abdala і Soberana серед неповнолітніх, Куба почала кампанію вакцинації дітей від 12 років і старше.

6 вересня в країні стартувала вакцинація вікової групи від 2 до 11 років.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
А что из кацапского шмурдяка признано ВОЗ "вакциной"? А из кубинского?
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07.09.2021 12:30
+3
тссс,по секрету, воз вакциной еще не один шмурдяк не признал, все на стадии кл.иследований ,а шарик лаборатория
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07.09.2021 12:55
+1
щось я у кубинську вакцину вірю ще менше ніж у російську
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07.09.2021 12:28
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щось я у кубинську вакцину вірю ще менше ніж у російську
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07.09.2021 12:28 Відповісти
А что из кацапского шмурдяка признано ВОЗ "вакциной"? А из кубинского?
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07.09.2021 12:30 Відповісти
тссс,по секрету, воз вакциной еще не один шмурдяк не признал, все на стадии кл.иследований ,а шарик лаборатория
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07.09.2021 12:55 Відповісти
Список вакцин, одобренных ВОЗ
Moderna;
Pfizer/BioNTech;
Johnson&Johnson;
AstraZeneca;
Sinopharm;
Covishield;
Sinovac.
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07.09.2021 13:15 Відповісти
Ромом и сигарами?)
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07.09.2021 12:32 Відповісти
а у них границы открыты или закрыты?
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07.09.2021 13:18 Відповісти
Были б открыты, там бы уже никого не осталось.
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07.09.2021 13:28 Відповісти
Из сахарного тростника наверное они гнали ту вакцину...
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07.09.2021 13:21 Відповісти
Ох уж эти про-ваксеры, им лишь бы колоть.
Антип, ты читал эту новость? Ну как - одобряешь?))
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07.09.2021 13:32 Відповісти
22 июня 2021 г. официальные источники в правительстве Кубы сообщили, что результаты первоначального исследования Кубинского центра генной инженерии и биотехнологии с участием 48 290 участников показали, что вакцина, введенная тремя дозами с интервалом в 2 недели, имела эффективность 92,28% [ 8] [9] [10] [11] для предотвращения симптоматического COVID-19. [12] [13] В докладе содержался доверительный интервал от85,74% -95,817% без указанного уровня достоверности ; Анализ был основан на 153 случаях заражения, 142 из которых относились к группе плацебо, а 11 - к примерно равной вакцинированной группе. [13]
Оценка эффективности включает исходный штамм SARS-COV-2, а также варианты, которые присутствовали на Кубе во время исследования [14], включая штаммы Alpha , Beta и Gamma . [12] Бета вариант поступил на Кубу в январе 2021 года и стала преобладающей деформации на Кубе, [15] [16] [17] подпитывает рост случаев COVID. [18]
По состоянию на 28 июня 2021 года Куба еще не предоставила подробную информацию о вакцине для ВОЗ [11] или широкой общественности в виде предпечатной или научной статьи . [19] Это планируется сделать после того, как Агентство здравоохранения Кубы (CECMED) разрешит вакцину для экстренного использования. [13] [20]
124 000 человек в возрасте от 19 до 80 лет получили 3 дозы вакцины в рамках интервенционного исследования, в котором первичным результатом было измерение доли случаев и смертей среди вакцинированных по сравнению с невакцинированным населением. [36]
Ожидается, что более широкое интервенционное исследование с участием 1,7 миллиона жителей Гаваны начнется в мае с вакцины Abdala и Soberana 2 . [37]
Похоже, вакцину Abdala довольно досконально изучали. Эту одобряю. Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки - Цензор.НЕТ 6243
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07.09.2021 14:43 Відповісти
То есть ты всерьез веришь, что кубинцы могли изготовить вакцину по эффективности на уровне Пфайзера?))
А если честно не понял - сколько реально принимало участие. Сначала говорят мол полд 50к, а в доверительном интервале фигурирует полторы сотни.
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07.09.2021 14:46 Відповісти
А что этому мешает?
В доверительном интервале фигурируют проценты. Полторы сотни (153) - это число заразившихся в контрольной группе. Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки - Цензор.НЕТ 4122
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07.09.2021 15:28 Відповісти
Американские санкции и их последствия в виде экономических (деньги на исследования), политических (усложненный обмен научными данными с другими лабораториями мира) и иных (общая бедность как нам говорят СМИ) причин - в теории.
То есть... допустим там было под 50к. испытуемых. 50% плацебо, 50% вакцинированных, грубо говоря по 25к. каждой. То есть из каждой группы в 25к заразилось чуть менее полторы сотни из плацебо и чуть больше десятка из вакцинной, в обоих случаях - жалкие слезы от общего кол-ва? Так нафига тогда? Если шанс выходит 142/25000=0,57%???
Йакась дурня, в общем с этой кубинской вакциной. Впрочем, ничего нового)))
Вообще. Давай северокорейскую ждать?))
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07.09.2021 15:52 Відповісти
Ну, раз любите точность то 142*100/24145=0,588%. Испытания на эффективность проводят примерно 3 месяца. Каждве 3 месяца по 0,59% заболевших от всего населения вместо 0,0455%... Для не очень богатой Кубы это может стать непосильной ношей, не говоря уже о большем числе умерших.
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07.09.2021 16:07 Відповісти
То есть все эти танцы с бубном из-за риска в чуть больше полпроцента??????? Серьезно???
Под "всеми танцами" я имею ввиду уже не только Кубу, но мир. Полпроцента, серьезно?
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07.09.2021 16:21 Відповісти
Да это 0,59% КАЖДЫЕ ТРИ МЕСЯЦА. Что за 20 месяцев пандемии в Украине дало бы 20/3*0,59=3.93% заражений. У нас около 5%. То есть при изначальной вакцинации такой вакциной в Укнраине было бы в пять раз меньше заражений. И смертей намного меньше, чем 54 тыс. Но это же для Вас фигня, правда?
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07.09.2021 16:51 Відповісти
Погодь. 0,59 это среди не вакцинированных. Ты ж сам считал))
Хм. На кубе социализм и ... 3,93% среди не привитых, у нас 5%... что-то в этом есть...
Антип. Фигня. Вот правда. Жестоко, да? Да. Я просто помню - что умрет либо тот кто в 65+ либо тот у кого 10+ сопутствующех болячек. В Украине - в обоих случаях в таких условиях выжить / дожить до этого возраста... достижение. И лучше прожить скажем 40 лет свободным чем 65 рабом. Но то для меня конечно же.
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07.09.2021 17:18 Відповісти
Ожирение - ну так ходи в бассей, на стадион... и так далее. Та вокруг дома бегай. Вот у меня риск, Антип. Как раз этот. Я над уменьшением его работаю. Причем мне это денег стоит, Спортлайф не бесплатный. Так с чего меня должны волновать проблемы тех, кто не желает заботиться о СВОЕМ здоровье? А желает на моем горбу (моих ограничениях) в рай въехать? Ты не находишь эту позицию... несколько несправедливой по отношению ко мне?
Пародонтит лечится в стоматологической клинике. Можешь конечно не лечить... но тут опять же. Да и появляется пародонтит не просто так, факторы риска: табакокурение; нарушение гигиены полости рта; острая нехватка витаминов и минералов; проблемные пломбы; нарушение носового дыхания. Оттого что кто-то решил покурить табачку или зубки не почистить и теперь имеет слабую имунную систему - нужно ограничивать некурящего и регулярно чистящего зубы меня? Что за... ернуда???
Данные CDC опровергают твои слова про одну болячку. Там ненамного больше, чем те 740 здоровяков))) Основная масса там с таким букетом... я ж давал ссылку.
Ох уж эти циферки в районе 5%... блин мне прям стыдно за наш уровень развития. 5% риск заразиться или около того. Из этих 5% - шанс подохнуть ты писал что-то около 2,5%, это где-то 0,125% от общего числа, так? Это блин без учета деления на группы по здоровью и возрасту.
Из-за в целом ничтожных цифр - 0,125% шанса подохнуть, такая буча. Самому-то не смешно?
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07.09.2021 17:47 Відповісти
А с чего ты взял, что у меня ожирение или пародонтит? Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки - Цензор.НЕТ 888 Я регулярно на турники хожу заниматься и за зубами слежу, так что тут можешь не волноваться.
CDC не опровергает мои слова. Просто по одной такие болячки встречаются относительно редко. Обычно они идут вместе - ожирение и диабет, ожирение и атеросклероз, ишемическая болезнь и постинфарктный кардиосклероз и т.п.

Я не оценивал риск умереть от ковида лично для себя, мне не нравится что другие люди от него умирают. И не так уж и мало. За 1 полный год пандемии в Украине умерла 51 тысяча человек. Это больше, чем от всех, вместе взятых - от инфекционных болезней, от всех болезней органов дыхания, и от погибших в пожарах и ДТП и утонувших в 2018 году.
И мне это не смешно.
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07.09.2021 18:07 Відповісти
Дык я про себя и ожирение писал вообще-то. Парадонтита нету - регулярно проверяюсь у стоматолога. А в общем - не конкретно про тебя. А про тех у кого оно есть. И то и другое - следствие разгильдяйства и кретинизма (к оплате за свой я если что готов). Сфигали из за этого меня ограничивать теперь?
И опять же. Они - следствие неправильного образа жизни. Так опять же, если кто-то живет неправильно а теперь он это осознал и теперь он боится последствий в виде смерти - то сфига ли он эти проблемы за счет ограничения меня решает? Че за... паразитизм?
Ты забыл онко и болезни сердечно сосудистой системы - чтоб корректно говорить "от всех, вместе взятых", а по сравнению с любой из этих групп ковид... в общем проигрывает разгромно. Ты же в курсе.
Слууушай. Население Украины - 41,83 ляма примерно. Умерло 51к. То есть - 0,123% прям в точку в моих вычислениях риска! На 0,002 ошибся всего-то)). Сам в шоке.
Слушай №2: А почему ты так беспокоишься о тех кто погиб в результате 0,125% риска, но на в разы более высокий риск... типа онко или сердечно-сосудистых - твое беспокойство не распространяется?
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07.09.2021 18:40 Відповісти
Кто сказал, что мое беспокойство не распространяется? Я в свое время несколько лет проработал в группе по синтезу противораковых препаратов. Но то направление заглохло. Те, вещества, что мы сделали, показали слишком высокую токсичность. А продолжать у нас финансирования не хватило, да и сама концепция там не очень удачная была.
А ты что для борьбы с онкозаболеваниями сделал?
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07.09.2021 18:46 Відповісти
Я сказал. Потому как ты все время акцентируешь внимание на ковид, а про онко, которое убивает больше - обычно обходишь стороной. Сейчас ты дал более чем полное пояснение.
Знаешь... учитывая чем я торговал 15 лет... то я скорее не для борьбы многое сделал, и скорее для сердечно-сосудистых.
Перестал продавать яд. Хотя бы и так.
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08.09.2021 10:53 Відповісти
Ну, хоть осознал... Я в 1998 не пошел на собеседование на вакансию химиком на табачную фабрику. Зарплату обещали жирную.
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08.09.2021 11:44 Відповісти
0,123% это риск за год. Средняя продолжительность жизни в Украине у мужчин 63 года, у женщин 73. Итого, если мы не победим пандемию ковида, 7,75% из ныне рожденных мальчиков умрут от ковида и 9% девочек.
Фигня, говоришь? А какие ты слезы лил по поводу сокращения населения в Украине...
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07.09.2021 18:57 Відповісти
А пусть эти мальчики сначала доживут до 65+ лет, когда их риск умереть от ковид реален? При средней продолжительности их жизни в 63, ладно?
Пусть они сначала - РОДЯТСЯ, мы же помним, что вопрос не только в продолжительности жизни, но еще в превышении рождаемости над смертностью?
Женщинам остается всего 8 лет... Это где-то 1%.
Антип, а давай мы победим пандемию лечением, а (а не долбежкой в прививки, которые уже надо 3,.. в Израиле вроде уже про 4 говорят, а там еще мю-штамм...)? Ну как ты пытался победить онко? Тебе ведь только денег не хватило (вашей команде)? Как думаешь - если бы их хватило и вы изобрели лекарство - оно было бы плохо?
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08.09.2021 11:24 Відповісти
1. Ты вероятность в 0,123% считал для всего населения Украины, где все возраста представлены, а теперь плавно подменяешь на то, что основной риск у когорты 65+. Если ты пдсчитал среднюю для всей популяции вероятность умереть, то для одного человека ее как среднюю считать и надо. Так что или не передергивай или пересчитывай смертность по Украине на когорту 65+.

2. Я же писал, что сама концепция там была не очень удачная. С онкологией намного сложнее бороться, чем с вирусами. В ДНК человека есть участки, активация которых делает клетку раковой. Это может быть и онковирус, клонирующий протоонкоген хозяина и это может быть канцероген, выступающий как энхансер. И поразить сверхэкспрессирующий ген хозяина, не затронув сильно такой же молчащий ген в других клетках - весьма сложная задача. Поэтому все противораковые химиотерапевтические препатраты очень токсичны. Пока на мышах опыты ставишь - там полбеды, привыкаешь. А с людьми сложнее. Допустим, сделал лекарство, которое 10% пациентов спасет (при этом очень сильно печень отравив), но остальные 90% умрут на 3-4 месяца раньше, чем без лечения. Как думаешь, это было бы хорошее лекарство?
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08.09.2021 11:58 Відповісти
1. Пусть так. Я только к тому, что умрут не мальчики и не девочки, их как раз умрет немного. Все умирают, Антип... бояться... ну хз. Как-то все меньше и меньше в последнее время. Как сказал один гуру нашей своего рода секты (нет, не той, не антиваксерской и вообще не секты)... как бы детская смертность - оно не противоречит естественному отбору. Даже так, да. Может быть больше слабых... или сильных, но меньше. Вот и выбирайте. Сущность, то есть вы называете это душой - убить невозможно. Как-то так. Жестоко? Возможно.
И напомню - когда плакал о убыли населения, я в основном упор делал на экономику и социальную среду как двигатели убыли - продуцирующие нежелание иметь детей.
2. Про рак промолчу. Есть мнение что так или иначе лекарства от него нет и не появится никогда. Я так-то видел, Антип, как живут свои последние 3-4 месяца больные онко. Честно? Лично я предпочел бы шанс. Ну его нафиг такую "жизнь", то не жизнь а мучение, пытка. Остальные пусть сами решают.
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08.09.2021 14:00 Відповісти
1. Это не повод тащить в страну все болячки и радоваться отбору. Я упомянул мальчиков и девочек именно потому что ты вероятность вывел для всего населения. Тогда полная вероятность будет реализована, когда он всю жизнь проживет в условиях пандемии. И антиваксеры делают все, чтобы именно так и было. Жестоко? да. Неразумно? да. Вредно для населения всей страны? да.
2. Многие люди необыкновенно смелые, когда о риске для своей жизни рассуждают гипотетически. Они готовы на гипотетическое лечение при 90% шпнсов умереть и боятся реальной вакцинации при шансах умереть 1 на 10-12 миллионов.
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08.09.2021 14:21 Відповісти
1. Ты ведь не забываешь, если говорить полностью о "моем" варианте, так условия пандемии от обычных будут мало отличаться? Даже почти совсем отличаться не будут. Ну так в чем печаль-то?
Вредно/не вредно... а я так скажу. По-моему почти никто не живет. У нас подавляющее большинство народу живет как раз по-твоему. Убыль населения - ты в курсе. Говоря глобально... моя модель возможно жестока, глупа, вредна... но как тогда назвать модель, при которой жертвой стал каждый пятый? (Это я об убыли в 10 с гаком млн от изначальных 51,8. Примерно пятая часть. Как-то это больше 0,123%, не находишь?).
2. Ты прав. Если у меня будет онко - будет возможность проверить. Никто ж не застрахован. Ты учитывай один важный момент.
Когда лечат - то соглашаются на ввод вещества БОЛЬНОМУ человеку, чтобы его спасти. От имеющейся по факту опасности.
Когда вакцинируют - вводят вещество ЗДОРОВОМУ человеку, который не болен, его не надо спасать. Факта опасности нет, есть только некие теоретические опасения (чаще всего - других людей).
Когда болен - готов рискнуть ради того чтоб стать здоровым. А вот когда здоров... извини, но вводить себе любые препараты (это я в общем о вакцинах), тем более - экспериментальные (это я уже о ковидных)... в общем неохота в принципе. И кроме того - ты не можешь гарантировать, что этим 1 из миллиона НЕ стану например я.
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08.09.2021 14:31 Відповісти
1. "жертвой стал каждый пятый? (Это я об убыли в 10 с гаком млн от изначальных 51,8." То, что часть людей эммигрировала, а женщины в Украине стали меньше рожать - это не совсем жертвы, это не смерть. А вот к этой убыли населения ты хочешь добавить именно смертей для 7,7% мужчин и 9% женщин. Еще и теорию подводишь.
2. Не совсем так, как ты написал. Зараженным корью, бешенством или столбняком тоже вводят вакцины. Ну, а о риске гипотетическом и реальном я повторяться не буду.
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08.09.2021 14:43 Відповісти
1. Скажи - а лично ты сбежал бы из рая? Вообще... все стремятся попасть в зону комфорта, а из зоны дискомфорта - бегут. Аксиома, однако. Это к вопросу эмиграции. Когда созданы неблагоприятные условия для потомства - потомства не будет. Тоже аксиома животного и растительного мира.
То есть судя по результатам, условия сейчас - не то чтобы очень, чтобы оставаться тут или же рожать детей тут. Это - твои условия, условия твоей модели.
Ты пишешь, мол добавить... а с чего бы это к твоей модели добавлять мою?
Мы же говорим об альтернативах, разве нет? Тут уж если менять - то полностью, одной попой да на двух стульях - неудобно, мне приходилось.
2. Верно. Зараженным, Антип. Зараженным. То есть - больным. Вводят некие вещества. Пусть вакцины, пусть лекарства. Но вводят - больным, чтобы их вылечить. Лезть же кривыми ручками в созданный чем-то более мудрым (ну... мы же не можем пока создавать сопоставимый по сложности био-организм как человек - это я о том, почему руки-то кривые, просто в сравнении с создателем) объект, который на момент вмешательства и так нормально функционирует.... так себе идея, как по мне.
Не, не надо, я помню. Только вот ... нет, умом я понимаю, что есть бОльшие, есть меньшие шансы. Но вот блин - ну нет же гарантии, что даже при шансе 1 на 8 миллиардов (или сколько нас там всего) - этим 1 неудачником не станешь лично ты или я. На минутку юмора: в итоге все сводится к шансу из анекдота про динозавра... мол типа вероятность встретить живого динозавра составляет 50%... а почему так много?!?!?!... ну как, все просто: или встречу, или нет)))
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08.09.2021 15:43 Відповісти
1. Это не модель, а реалии нашей жизни. Кстати, когда в 90-е мудрые мамочки перестали прививать детей, в странах бывшего СССР прошла эпидемия дифтерии. около 120 тыс человек переболело и 5 тыс детей умерло. От кори тоже не хотели прививки делать, там тоже число смертей довольно заметное было. Так что и антиваксеры в депопуляцию свой вклад внесли.
2. Слева люди не "лезли кривыми ручками в созданный чем-то более мудрым", а справа таки лезли. Результат налицо (или на лице).Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки - Цензор.НЕТ 4300
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08.09.2021 16:02 Відповісти
1. Согласен на счет реалий. Только эти реалии появились не сами по себе, по щелчку пальцев какого-нить всемогущего существа. Их создали люди, которые в этих реалиях живут. Кто действием, кто бездействием, но создали. Существенное число от кори как ты говоришь, если речь об Украине - так там несколько десятков, то ли 4 десятка то ли 5. Для 40-50 миллионной страны, мягко говоря, ниочем. На счет дифтерии... погоди-ка, вот:
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-zaregistrirovali-20-sluchaev-difterii-centr-obshestvennogo-zdorovya
Там есть про нее. Опять же. 700 человек на тогда 50-миллионную страну.
Да и то.
Я так скажу. Обе эти болезни излечимы. А потому ... помнишь, говорил тебе, что вакцинация влияет на профессионализм врачей? Вот тебе - последствия. Не смогли вылечить болезнь, которая излечима.
2. Я б тебе выслал фотку с нашего антиваксерского шабаша. Но уже удалил, так что придется поверить на слово. На мостик повесили что-то около 80 сердечек. Может больше. Каждый замочек - смерть ребенка от прививки. Выглядело жутко, если честно. Каким-то идиотам стало настолько страшно, что они их посрывали потом. В общем тоже... результат кривых ручек.
Ну и история городка Лейстер... как бы о многом говорит. Слышал?
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08.09.2021 17:15 Відповісти
А если бы на мостик повесили 700 сердечек умерших от дифрерии, то ты бы сказал "Для 40-50 миллионной страны, мягко говоря, ниочем." Ничего себе так двойные стандарты...
Антиаксеры знают и как корь предотвращать карантином (мне тут года 3-4 назад Александро это втирал. А заразность кори раз в 6-8 выше, чем у ковида) и как лечить ее и как дифтерию лечить и как ковид лечить, а когда дело доходит до дела - так все на врачей спихивают. Показатели для лечения кори, дифтерии, столбняка - они собраны для вакцинированной популяции. При полном отсутствии иммунитета смертность и инвалидизация от них будет гораздо выше, чем сейчас.
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08.09.2021 17:40 Відповісти
Допускаю, ты прав. В некоторой степени да - двойные стандарты. Это не хорошо. Впредь постараюсь не допускать.

Ну, отчасти они правы даже в твоей картине мира. Потому как врач как они услуги этого врача оплачивают. Даже "бесплатного" - потому как его труд оплачивается из бюджета, наполняемого их налогами.
Но разве вопрос не справедлив?
Раз болезнь излечима (я сча про дифтерию и корь) - то отчего не вылечил врач? А знаешь почему? Так я тебе скажу ибо с такими мнооооого общался во время студенчества. Потому как гаденыши - бухают вместо того чтоб учиться. Не так? Жаль, тебя не было со мной на одном бардовском сьезде под Харьковом, на который они регулярно ездили ВМЕСТО пар. Ты б увидел. И тетку-инфекциониста которая "вылечила" энтеровирус, от меня о нем услышав - ты тоже помнишь, я вроде рассказывал. Так чему удивляешься? Я удивлен что они всего 700 угробили, если честно.
Нет-нет, есть и хорошие. Да только судят по подавляющему большинству. (Это как говорить мол мы летаем в космос хотя там были считанные десятки из 8 с гаком миллиардов).
Теперь берем хорошего врача, который не бухал но учился. Попадает к нему больной скажем столбняком - в "твоей" картине мира. Что надо? Ответ прост. Берем сыворотку, колем и ОК (я сильно упрощаю).
Но стоп!!! Зачем закупать сыворотку, у нас же вакцинация! А потому врачу нечего колоть. Пациент мертв. Ура прививкам.
Та даже дифтерия. Допустим, он что-то помнит с универской скамьи (ты ж понимаешь, что любые знания без практики со временем теряются..). И попадает ему лет через 5 после универа привитый (мы ж помним, что прививка 100% гарантии не дает. да? Так вот попадает ему один невезунчик). Откуда ему знать как лечить, если он только в теории знает. а на практике люди индивидуальны и... пациент труп. Опять же спасибо прививкам. За врача который кроме них нихрена не умеет хоть и прилежно учился.
В противоположной системе и сыворотка есть. И врачи лечить умеют ибо практика.
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08.09.2021 18:04 Відповісти
Потому как корь не лечится, там только прививку можно успеть в теч 72 часов от контакта с больным непривитым (кстати, дважды вакцинированные даже заболев корью, других не заражают, за всю историю был только один случай), если зараженный не был привит вообще или только одна прививка. А так - симптоматическая поддержка. И если дело пойдет к коревому энцефалиту - то останется только молиться (если верующий). Там лечить нечем и 25% летальности, а у тех, кто выжил голова работает, мягко говоря, не совсем хорошо.
А дифтерия нормально лечится у привитых. Ибо если дифтерийный токсин уже попал в организм, даже экстренное введение противодифтерийной сыворотки не всегда решит проблему - токсин, что внутри клеток, уже связан с мишенями.
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08.09.2021 18:25 Відповісти
Ну да. Симптоматическая поддержка. Как при гриппе каком-нить или энтеровирусе.
Говоря о 25% летальности, стоит упомянуть, что эти самые 25% нужно отсчитывать от 0,4%-0,6% от всех случаев заражения корью. То есть реальный риск составляет - 0,1-0,125%, так? (Ох уж эти 0,125%...) Не то, чтобы много.
Погоди. А как это так - "лечится у привитых"? Неужели случаи заболевания у привитых столь часты, что можно говорить о каком-то существенном опыте? Как же так...
То есть сыворотка иногда не срабатывает? Вакцина тоже... Честно - не имею сравнительных данных.
Мол, % больных непривитых на которых сыворотка не подействовала для лечения
% привитых, которые таки заболеели
Сравнить
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09.09.2021 09:42 Відповісти
У антиваксеров почти всегда так - от болезни умирает 30-40 человек в год - не то чтобы много. Поле прививки умер один (даже если нарушены противопоказания по введению) - конец света.
После кори еще и пневмония довольно тяжело протекает, там тоже смертность примерно такая же. Плюс побочка от агрессивной антибиотикотерапии.
Дифтерия легко лечится у привитых, т.к. противодифтерийная прививка направлена на нейтрализацию токсина. Когда организм не поражен токсином, он сам хорошо справляется с возбудителем.
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09.09.2021 10:23 Відповісти
С первым абзацем все просто.
Умер больной - это плохо, без вариантов. Вне зависимости от чего - от дифтерии, кори, или же СДВС например, которым так любят прикрываться врачи... Но больные умирают, понимаешь? Любая болезнь - риск смерти, такова жизнь и естественный отбор. Раз уж допустил, что заболел (ты, именно ты, но никто другой, а вот как допускать/не допускать - твои проблемы, мы ж не хотим чтоб всех заставляли НЕ вакцинироваться, мы хотим чтоб нас НЕ заставляли вакцинироваться, ты ведь понимаешь?), то имей мужество встретить последствия.
Умер здоровый - все верно, конец света. Говоря проще - убийство. Просто потому что здоровый не имеет риска умереть от болезни (потому что у него её нету).

Понимаешь?
30-40 человек умерло от болезни - это плохо. А вот убийство одного человека - это да, это конец света.
А что, у проваксеров принято правильным считать убийство одного ради снижения риска умереть от болезни для 30-40? Хм. А кто будет тем самым одним, а?))
С прочими:
1) Корь - это ежели ты в детстве не переболел. Думаю, не стоит пояснять, что есть такая штука как ветрянка, и то что детишек водят к больным чтоб они специально переболели - тоже. Что самое забавное, так бывает, что с первого раза не заболевают... иммунитет сильный. Моя доча, например, только с то ли 3 то ли с 4 раза заболела, а так хоть бы хны.
2) Дифтерия.
Глянь, что покажу.
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=653

Я надеюсь, ты меня после ссылки на рфские источники в агенты кремля не запишешь?))
Читаем:

Среди заболевших один ребёнок (12 лет) и 4 взрослых (19, 24, 59 и 66 лет), трое из них относятся к группам профессионального риска. Все, за исключением заболевшей 66 лет, привиты против дифтерии. С момента последней ревакцинации прошло от 3 до 7 лет. У всех привитых диагносцированы локализованные формы дифтерии, у непривитой - токсическая.
Соотношение больных и бактерионосителей возбудителя дифтерии, как и в 2011 году составило 1:2. Из 11 выявленных носителей - 4 дети. Все носители, за исключением 2-х взрослых, привиты против дифтерии.
То есть имеем 5 случаев. Из них 4 - привитых, 1 непривитая. Вроде как соотношение, если верить рассказам проваксеров, должно быть примерно - наоборот.
Теперь по носителям. 11 выявлено. 2 непривитых, 9 привитых. Опять же. Должно же быть блин наоборот.
Вот практика. В отличие от ... рекламных кампаний по АКДС, например.

Ну и...
https://scontent.fiev18-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/207326538_4481130328588562_8462514718542645684_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=877vOF9UWJUAX9Lt2hZ&_nc_ht=scontent.fiev18-1.fna&oh=dfb21c31ba4b3ccb31b6beab21c01ca8&oe=615DF336
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09.09.2021 12:20 Відповісти
Вакцинация - это тренировка иммунитета. Многие люди ходят на стадион тренироваться сами, других заставляют в детстве и юности ходить на уроки физкультуры, в армии тоже на занятия по физо. Но при физ. занятиях на стадионе есть риск травмироваться или умереть. А предложи тогда всем не тренироваться. Риск умереть на стадионе снизится, а то, что из горящего здания по балконам спуститься сил кому-то не хватит или до берега доплыть - "знать судьба такая". Ну и спасти кого-то не у всех сил хватит. Или аварию предотвратить. Или болезнь пережить. Зато на стадионного риска нет.
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09.09.2021 12:35 Відповісти
Это один из способов тренировки иммунитета, это так.
Многие люди ходят на стадион, некоторые (типа меня, например) в бассейн, некоторые бегают по лесу, некоторые занимаются на спортплощадке у дома (типа тебя ), некоторые вообще занимаются на дому или в частных спортзалах. А некоторые вообще считают что диеты и витаминов вполне хватит.
Важные нюансы:
1) В обществе нет никакой дискриминации по этому поводу. Например, тебя не могут не пропустить на борт самолета, только потому что ты посещаешь бассейн а не спортзал. Или - тебя не могут не пустить в бассейн, только на том основании что ты ходишь в спортзал. Или тебя не могут не пустить на стадион, только потому что ты раньше там никогда не был. Ну и так далее, смысл аллегории я уверен ты понял. Добавлю: и никто не говорит в стиле - "из-за того что ты сидишь на диете и витаминках я могу заболеть потому что я посещаю спортзал а ты нет.". Ибо глупо.
2) Ты себе не представляешь уровень последствий для преподавателя, если у него на уроке физ-ры загнется какой-нить школьник. Да там если обычная травма или даже сраный синяк - таааакой хай поднимается. А если смерть так учителю ... в общем хана ему в профессиональном плане, а то и в уголовном тоже. В армии с этим попроще, потому как... ны ты в курсе, формально в части даже дедовщины нет а на деле... Но даже если там такое будет, то по закону - будет хана как злобному сержанту, допустившему, так и прочим командирам.
Это я к тому, что производители вакцин такого уровня ответственности не несут (и мы это уже обсуждали). А по ковиду так тем более, там даже на правительственном уровне согласовано что производитель в случае побочек - не при делах.
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09.09.2021 13:15 Відповісти
1. В самолет могут не пустить, если ты в пассажирском кресле не помещаешься. И от запасного выхода могут заставить пересесть, если ты такой слабосильный, что рычаг провернуть и люк выдавить не смжешь.
В продвинутый тренажерный зал или зал атлетической гимнастики могут и не пустить, если твой максимальный вес, который ты выжимаешь или толкаешь ниже минимальных, имеющихся в зале.
2. Представляю. Моей однокласснице на уроке физ-ры ядром проломили голову. Она выжила, учитель еле отмазался, но ушел из школы.
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09.09.2021 14:07 Відповісти
1. Вот ни разу не видел, как тестируют пассажиров на достаточность их физических сил для открытия люка. Хотя крайний раз летал неделю назад в Польшу. Не было такого))) А как выглядит тест?)) Серьезно, первый раз слышу. А про место... вроде как просто купишь два. Места. Соседних.
Профессиональный спорт (по аналогии - поездки в условную ЦАР) это дело иное. Я про обычные спортзалы... кинотеатры... и прочее.
2. Вот и славно. Значит ты можешь привести аналогичные по последствиям случаи для разработчиков и/или реализаторов вакцин, ага?
Ведь в случае с ними вердикт был бы вроде: "Нет абсолютно точно связи между риском получить в голову ядром и самим фактом наличия этих ядер в спортзале и их применения во время уроков физкультуры. Соотв. комиссия такой связи не выявила. И вообще, у одноклассницы Антипа в голове уже были: гвоздь, болт, винт, ложка, вилка... и мы не можем достоверно утверждать, что она погибла именно от ядра."
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09.09.2021 14:41 Відповісти
1. Я видел в Германии. Если возле люка сидит ребенок или пожилой человек, подходит стюардесса и просит поменяться местами с молодым или средних лет пассажиром.
2. Как это следует одно из другого? Со мной в одной школе ни разработчики вакцин, ни пострадавшие от вакцин не учились. Хотя нет, у нескольких после Манту реакция была выше нормы, но то не вакцина.
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09.09.2021 14:50 Відповісти
1. То есть молодой или средних лет пассажир гарантированно сильнее? А вдруг у него ну я не знаю, вообще инвалидность там какая и он если дернет рычаг - надорвется... я спросил - как выглядит тест, а не на каких ... чисто внешних признаках основан выбор стюардессы. А то... в свое время и негров не пускали много куда потому как они чем-то там внешне отличались))).
Нету объективного теста... нету.
2. Это отношение к последствиям. Просто отношения к последствиям. Действия / бездействия виновных лиц. Если виновный в халатности учитель (а он отвечает за детишек на уроке) был наказан за прокол... то разраб вакцины НИКАКОЙ ответственности за последствия для здоровья не несет.
Хотя результат деяний может быть одинаков.
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09.09.2021 14:57 Відповісти
1. Если вдруг у пассажира инвалидность, то он скажет. Перед тем, как его туда посадят, стюардесса спрашивает его согласия и почему его туда просят пересесть.
2. Ну про учителя я знал, это в моей школе было, а с производителями вакцин я не знаком. Тут мы в равных условиях, можете в гугле поискать, если ,вам нужно.
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09.09.2021 15:06 Відповісти
1. Не факт, что скажет. А вообще места не выбирает стюардесса. Они назначаются при регистрации на рейс, а не по выбору стюардессы.
2. Мы с тобой уже говорил об ответственности. Вот сейчас извини, но ты съезжаешь с темы... будь все прям так радужно, то есть системно и правильно как ты обычно пишешь о вакцинах - то и тут бы все было так же и ты б с легкостью такие случаи назвал. Мол смотри неверующий... иногда бывает и тогда жестоко наказывают.
А так... сдвс и прочие "связь не установлена"...
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09.09.2021 15:58 Відповісти
Ах да.
Я более чем уверен, что каждый из случаев, когда 1-2 непривитых из рфского источника - широко освещались в СМИ. Типа "аааа, смотрите, видите - вспышка кори/дифтерии и опять гады антиваксеры!!!".
А вот о случаях, когда болели привитые - наверняка скромный молчок...
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09.09.2021 12:22 Відповісти
В России процент вакцинации от дифрерии порядка 95%. Так что невакцинированные там отсиживаются защищенные коллективным иммунитетом. А если учесть соотношение вакцинированных к невакцинированным, то при равной вероятности заболеть соотношение было бы 1 невакцинированный на 19 вакцинированных. А в реале - 1 к 4.
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09.09.2021 12:43 Відповісти
В России процент вакцинации от дифрерии порядка 95%.

Это документальный)) А мы, помнится, обсуждали, что данные СМИ, официальные данные, и то как на самом деле - это три разных вещи. Та и ... покупные справки однако же ты тоже упоминал?
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09.09.2021 13:06 Відповісти
Это из того же источника, что давали Вы.
По данным исследований в среднем в Российской Федерации в 2012 году дифтерийный антитоксин на защитном уровне обнаружен у 95,7% детей 3-4 лет, 98,1% подростков и 93,1% взрослых.

Когда Вы даете что из 5 заболевших 4 вакцинированы - я Вам верю. Когда я расчетом и ссылкой на тот же источник, показываю, что вакцины работают - Вы тут же тот же источник ставите под сомнение. Снова двойные стандарты?
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09.09.2021 14:12 Відповісти
Ок, согласен, не будем использовать двойных стандартов (хотя я помню, что именно ты упоминал о купленных справках в свое время - первым).
Я перефразирую.
Почему коллективный иммунитет так ... неожиданно жесток к вакцинированным. В твоей теории - в 19 раз более жесток к вакцинированным. В фактических данных - аж в четыре раза. По идее - должно быть наоборот. Ну, помнишь, мы обсуждали данные по США, когда пики заболеваемости приходились на пики вакцинации? Ты еще говорил, мол это все - у непривитых в каких-нить локальных поселениях типа ортодоксальных евреев. В таком контексте. И там - все работало нормально, по твоим словам.
А тут - таки нет. Заболели вакцинированные. Причем в большинстве. Явном.
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09.09.2021 14:27 Відповісти
Ну, хотите с купленными спавками рассмотреть - давайте. Итак, 5 заболевших, 1 невакцинирован, у одного справка куплена, он тоже невакцинирован, остается 3 вакцинированных. Дальше продолжать?
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09.09.2021 14:34 Відповісти
"Даю". Процент купленных справок в общем кол-ве неизвестен. Мож там немного не так:
4 вакцинированных (на самом деле), 1 не вакцинирован (на самом деле), а из 95% - половина справок куплена. А то и более. Тогда соотношение будет не 1 к 19, только и всего.
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09.09.2021 14:53 Відповісти
Если куплена половина справок, то
1. Не будет коллективного иммунитета и заболевших будут сотни и тысячи.
2. Ваш источник напропалую врет про это По данным исследований в среднем в Российской Федерации в 2012 году дифтерийный антитоксин на защитном уровне обнаружен у 95,7% детей 3-4 лет, 98,1% подростков и 93,1% взрослых.
Значит и про тех 5 заболевших веры ни ему, ни Вам нет.
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09.09.2021 15:02 Відповісти
1. Но тока их нет)). Значит в РФ ни одной купленной справки... как-то слабо верится, честно.
2. Ну... это официальный источник. На который по идее молятся все рфские проваксеры, ну те самые 95% с хвостиком которые выполняют рекомендации этого надзора и прививаются.
Итак. Ты уже пришел к тому, что официальные источники, оказывается могут врать. Мои поздравления. Следовательно... они могут и тебе врать про вакцины, верно?
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09.09.2021 15:51 Відповісти
У тебя не только математика, а и логика хромает.
Ты это в моем посту прочитал "Если куплена половина справок, то ..."? И следствия из этого. Поскольку следствия №1 мы не наблюдаем, то и условие ложно и следствие 2 не имеет места.
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09.09.2021 15:58 Відповісти
Не-не. Ты кидаешь ссылку на официальный источник и говоришь мол они лгут. Я потому тебя и поздравляю с осознанием факта, что официальные источники могут лгать. И да, тебе - о вакцине тоже.
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09.09.2021 16:05 Відповісти
Не-не, я четко написал, при каких условиях я это считал бы ложью. Тем более, что ссылка эта Вами же предоставлена... Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки - Цензор.НЕТ 1712
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09.09.2021 16:21 Відповісти
Та мной, мной. Но ссылка же не на блог "бахтинантиваксер.ком" или что-то подобное .
А на официальное государственное учреждение. Да, РФ, но то не важно.
Далее цитирую:
"2. Ваш источник напропалую врет про это По данным исследований в среднем в Российской Федерации в 2012 году дифтерийный антитоксин на защитном уровне обнаружен у 95,7% детей 3-4 лет, 98,1% подростков и 93,1% взрослых."

То есть, ты утверждаешь, что государственная служба суверенного государства (мой источник) - лжет. То есть, что официальный источник (не прям мой, но приведенный мной, но это не делает его менее официальным) - лжет. Причем без каких бы то ни было условий, я внимательно читал тот пост)).
Причем врет - "напропалую" (с).
Отсюда и вывод о том, что ты согласился с тем, что официальные источники могут лгать, причем лгать прям ужас как)). Причем не просто согласился - а сам это сказал))))
Так шо таки "да-да"
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09.09.2021 17:21 Відповісти
Не вырывай из контекста и не тупи. Я тебе уде объяснял. Вот мой пост:
Антип61

Если куплена половина справок, то
1. Не будет коллективного иммунитета и заболевших будут сотни и тысячи.
2. Ваш источник напропалую врет про это По данным исследований в среднем в Российской Федерации в 2012 году дифтерийный антитоксин на защитном уровне обнаружен у 95,7% детей 3-4 лет, 98,1% подростков и 93,1% взрослых.
Значит и про тех 5 заболевших веры ни ему, ни Вам нет.
09.09.2021 15:02

Если следствие 1 не выполняется, то условие неверно. Следовательно, неверно и следстве 2.
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09.09.2021 17:25 Відповісти
Ок, тут прав.
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09.09.2021 17:37 Відповісти
Ты снова тупишь на простых расчетах? У тебы по математике в школе какая оценка была?
я же ясно написал, что ЕСЛИ БЫ БЫЛА РАВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАБОЛЕТЬ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ, то было бы соотношение 1:19. А оно 1 к 4, то есть вакцинированные заболевают в 4,75 раза реже невакцинированных.
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09.09.2021 14:39 Відповісти
Антип, я, возможно, несколько косноязычно у тебя спросил.
Почему вообще есть эти самые четыре, если уровень коллективного иммунитета достигнут, непривитых защищают привитые и болезни по идее вообще быть не должно? Типа как оспы?
Ты верно соотносишь 4 к 19ти, нюанс в том, что соотношение вакц/невакц должно быть: НОЛЬ / сколько угодно (и в связи с этим, вопрос о жестокости ибо и 4 и 19 как-то поболее ноля будут). Или вообще не должно быть (типа 0/0) - это если верить сказкам про коллективный иммунитет. Типа как с оспой))
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09.09.2021 14:50 Відповісти
Приехал зараженный беженец из Афгана или Шалыкистана и заразил ближайшее окружение. Коллективный иммунитет означает, что инфекция не будет РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ в популяции, а не то, что возбудитель дифтерии умирает за метр до привитого человека. Я же уже писал, что противодифтерийная вакцина направлена против токсина, привитый организм, не отравленный токсинов, сам убивает эффективно возбудителя.
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09.09.2021 14:59 Відповісти
Та ну. Ты веришь в то, что этот самый *станец выборочно по всей территории РФ заразил вон тех вот всех? А отчего прививка не защитила от заражения? У него ж шансы попасть на привитого были выше 95%, а уж тем более встретить в аэропорту непривитую 66 летнюю бабку - одну на всю россию это блин постараться надо. Да и то... как выяснилось - для этого надо умудриться по пути заразить 4 привитых. Благо что не 19, конечно... но и не ноль, как должно быть.
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09.09.2021 15:48 Відповісти
А ты полагаешь, это обязательно один беженец был? И их и туристов - десятки тысяч попадаются и зараженные.
И еще раз, если тебе с двух раз не доходит: противодифтерийная прививка направлена на нейтрализацию токсина, а не на сам возбудитель. То есть заболевание привитого не явл. чем-то экстаординарным, просто под защитой от токсина организм достаточно легко справляется с возбудителем.
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09.09.2021 15:54 Відповісти
Та всяко могло быть на самом деле. Кто там заболел и как неизвестно. Мы просто размышляем, не имея фактов. Кроме одного - из всех больных 80% были привиты)))
(Если бы было бы иначе - то статья в СМИ звучала бы примерно так... только про привитых)
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09.09.2021 16:02 Відповісти
Про Израиль антиваксеры так и пишут. А на самом деле там
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
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09.09.2021 17:27 Відповісти
Скажи, а тебя в статье не смущает тот факт, что:
1. Общее число тяжелобольных 677. 76% тяжелобольных - в категории 60+, то есть 514,5 чел., ну пусть 514, не будем же мы делить еврея.
2. При этом в последнем абзаце указывается, что тяжелобольных в категории 60+: невакцинированных 213, полностью вакцинированных 225, в сумме 438, что как бы отличается от 514.
3. Ты конечно можешь сказать, мол есть частично вакцинированные и их собственно 76. Но это уже не коррелируется с соотношением тяжелобольных частично или полностью привитых на 100тыс. То есть при 225 полностью привитых тяжелых должно быть в (36/17=2,1176) раза больше, то есть не 76, а 225*2,1176=476,46 чел, ну пусть 476, еврея опять делить не будем.

То есть в статье есть ряд фактологических нестыковок... точнее - лжи. А низзя быть лживым чуть-чуть... помнится я приводил пример с ложкой дерьма и бочкой меда?
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09.09.2021 17:51 Відповісти
1. В статистике и медучреждениях есть и категория "прививочный статус неизвестен. " Когда араб из Плестинской автономии или турист госпитализирован в тяжелом состоянии, а информации по его вакцинации на него нет.
2. "Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет." Это согласно отчету, дата отчета неизвестна и инфа, что в нем дана непонятно за какой период. А в новости дано количество больных, которые были в данный момент в больницах. Между датой отчета и датой сообщения из больниц прошло время. А там за день ситуация меняется здорово. 1 сентября больше 20 тыс за день случаев было, а сегодня меньше 2 тыс. В 10 раз - вот что бустерная доза делает. Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки - Цензор.НЕТ 8795
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09.09.2021 18:13 Відповісти
1. Безусловно есть. Но о них ничего не сказано. Как и о тех, у кого прививка только 1. Почему-то... которые по соотношению тоже должны быть... несколько в общем... и явно не 76, там другой порядок соотношения))
2. Тебя не смущает, что пропорция несколько не сходится с общим трендом? Ну с соотношением на 100к? И тебя не смущает тот факт что ты намекаешь на то, что в статье приводится неактуальный отчет... зачем? Почему не привести актуальный чтоб все было честно?
В общем, неточности в статье тебя не смущают...
https://www.google.com/search?q=covid+cases+israel+today&rlz=1C1SQJL_ruUA927UA927&oq=covid+cases+israel+today&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.8402j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Погоди. Вот график. Наведись на него. За 8 сентября 22к+ новых случаев. WTF?
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09.09.2021 18:23 Відповісти
Наводишь ниже графика "про ці дані", жмешь, читаешь
Дані швидко змінюються й можуть відрізнятися залежно від регіону
Ці дані швидко змінюються, тому статистика може враховувати не всі випадки. Даних про деякі регіони може не бути, оскільки їх не опублікували або довго не оновлювали. Оскільки доступність інформації відрізняється залежно від регіону, діапазони для даних за 14 днів можуть починатися різними датами.Охоплюються підтверджені й імовірні випадки
Загальний підрахунок включає підтверджені й імовірні випадки в деяких місцях. Імовірні випадки визначаються представниками галузі охорони здоров'я на основі критеріїв, розроблених державними органами.
Кстати, 0 случаев за 7 число на твоей картинке тебя не смутили?
Я смотрю здесь
Updates

3,303 new cases and 11 new deaths in Israel
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Правда, тут за 7 число тоже нет.
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09.09.2021 18:35 Відповісти
Кстати, вполне может быть и 76 однократно вакцинированных. Их соотносят не на общее население,
Например, 225 полностью вакцинированных делят на все количестовво вакцинированных и потом множат на 100 000.
Так же и 213 невакцинированных делят на все количестовво невакцинированных и потом множат на 100 000.
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09.09.2021 18:19 Відповісти
То есть шаманство с разными базами расчета для вакцинированых и нет - тебя тоже не смущает))
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09.09.2021 18:24 Відповісти
Когда дает отчет МОЗ, то за какой-то период, а когда дают дневную сводку госпитали - это на данный день. Как средняя и мгновенная скорость. МОЗ не может готовить отчеты каждый день, а гопитали ежедневные сводки давать могут.
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09.09.2021 18:29 Відповісти
Вот тут можешь посмотреть текущую ситуацию по Израилю, только переведи страницу.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

На сегодня тяжелобольных 40,8 на 100 тыс полностью вакц., 156,6 на 100 тыс. и 4,7 на 100 тыс с бустерной, по однократно привитым инфы нет
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09.09.2021 18:56 Відповісти
Не совсем так. 3,93% - это заболеваемость высчитанная по контрольной группе за 20 месяцев пандемии. Вцелом по Кубе 61572 случаев ковида на миллион или 6,15%. В Украине 52979 случаев на миллион или 5,30%.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ну а то, что многим антиваксерам на смерти других людей наплевать, это факт давно известный. Тут неудивительно. И да, многим хватает и одной доп. болячки, чтобы ковид их добил. Даже такой фигни, как ожирение или пародонтит.
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07.09.2021 17:40 Відповісти
Ромом прививают и тростником лечат.
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07.09.2021 17:43 Відповісти
 
 