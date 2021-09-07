Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки
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На Кубі стартувала COVID-вакцинація дітей від 2 років. Країна першою у світі почала вакцинацію дітей такого віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.
Зазначається, що Куба використовує вакцини місцевої розробки, не визнані ВООЗ.
Завершивши клінічні випробування вакцин Abdala і Soberana серед неповнолітніх, Куба почала кампанію вакцинації дітей від 12 років і старше.
6 вересня в країні стартувала вакцинація вікової групи від 2 до 11 років.
Топ коментарі
+4 Valery Greff
показати весь коментар07.09.2021 12:30
+3 Tui Yii
показати весь коментар07.09.2021 12:55
+1 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар07.09.2021 12:28
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Будь ласка, зачекайте...
Moderna;
Pfizer/BioNTech;
Johnson&Johnson;
AstraZeneca;
Sinopharm;
Covishield;
Sinovac.
Антип, ты читал эту новость? Ну как - одобряешь?))
Оценка эффективности включает исходный штамм SARS-COV-2, а также варианты, которые присутствовали на Кубе во время исследования [14], включая штаммы Alpha , Beta и Gamma . [12] Бета вариант поступил на Кубу в январе 2021 года и стала преобладающей деформации на Кубе, [15] [16] [17] подпитывает рост случаев COVID. [18]
По состоянию на 28 июня 2021 года Куба еще не предоставила подробную информацию о вакцине для ВОЗ [11] или широкой общественности в виде предпечатной или научной статьи . [19] Это планируется сделать после того, как Агентство здравоохранения Кубы (CECMED) разрешит вакцину для экстренного использования. [13] [20]
124 000 человек в возрасте от 19 до 80 лет получили 3 дозы вакцины в рамках интервенционного исследования, в котором первичным результатом было измерение доли случаев и смертей среди вакцинированных по сравнению с невакцинированным населением. [36]
Ожидается, что более широкое интервенционное исследование с участием 1,7 миллиона жителей Гаваны начнется в мае с вакцины Abdala и Soberana 2 . [37]
Похоже, вакцину Abdala довольно досконально изучали. Эту одобряю.
А если честно не понял - сколько реально принимало участие. Сначала говорят мол полд 50к, а в доверительном интервале фигурирует полторы сотни.
В доверительном интервале фигурируют проценты. Полторы сотни (153) - это число заразившихся в контрольной группе.
То есть... допустим там было под 50к. испытуемых. 50% плацебо, 50% вакцинированных, грубо говоря по 25к. каждой. То есть из каждой группы в 25к заразилось чуть менее полторы сотни из плацебо и чуть больше десятка из вакцинной, в обоих случаях - жалкие слезы от общего кол-ва? Так нафига тогда? Если шанс выходит 142/25000=0,57%???
Йакась дурня, в общем с этой кубинской вакциной. Впрочем, ничего нового)))
Вообще. Давай северокорейскую ждать?))
Под "всеми танцами" я имею ввиду уже не только Кубу, но мир. Полпроцента, серьезно?
Хм. На кубе социализм и ... 3,93% среди не привитых, у нас 5%... что-то в этом есть...
Антип. Фигня. Вот правда. Жестоко, да? Да. Я просто помню - что умрет либо тот кто в 65+ либо тот у кого 10+ сопутствующех болячек. В Украине - в обоих случаях в таких условиях выжить / дожить до этого возраста... достижение. И лучше прожить скажем 40 лет свободным чем 65 рабом. Но то для меня конечно же.
Пародонтит лечится в стоматологической клинике. Можешь конечно не лечить... но тут опять же. Да и появляется пародонтит не просто так, факторы риска: табакокурение; нарушение гигиены полости рта; острая нехватка витаминов и минералов; проблемные пломбы; нарушение носового дыхания. Оттого что кто-то решил покурить табачку или зубки не почистить и теперь имеет слабую имунную систему - нужно ограничивать некурящего и регулярно чистящего зубы меня? Что за... ернуда???
Данные CDC опровергают твои слова про одну болячку. Там ненамного больше, чем те 740 здоровяков))) Основная масса там с таким букетом... я ж давал ссылку.
Ох уж эти циферки в районе 5%... блин мне прям стыдно за наш уровень развития. 5% риск заразиться или около того. Из этих 5% - шанс подохнуть ты писал что-то около 2,5%, это где-то 0,125% от общего числа, так? Это блин без учета деления на группы по здоровью и возрасту.
Из-за в целом ничтожных цифр - 0,125% шанса подохнуть, такая буча. Самому-то не смешно?
CDC не опровергает мои слова. Просто по одной такие болячки встречаются относительно редко. Обычно они идут вместе - ожирение и диабет, ожирение и атеросклероз, ишемическая болезнь и постинфарктный кардиосклероз и т.п.
Я не оценивал риск умереть от ковида лично для себя, мне не нравится что другие люди от него умирают. И не так уж и мало. За 1 полный год пандемии в Украине умерла 51 тысяча человек. Это больше, чем от всех, вместе взятых - от инфекционных болезней, от всех болезней органов дыхания, и от погибших в пожарах и ДТП и утонувших в 2018 году.
И мне это не смешно.
И опять же. Они - следствие неправильного образа жизни. Так опять же, если кто-то живет неправильно а теперь он это осознал и теперь он боится последствий в виде смерти - то сфига ли он эти проблемы за счет ограничения меня решает? Че за... паразитизм?
Ты забыл онко и болезни сердечно сосудистой системы - чтоб корректно говорить "от всех, вместе взятых", а по сравнению с любой из этих групп ковид... в общем проигрывает разгромно. Ты же в курсе.
Слууушай. Население Украины - 41,83 ляма примерно. Умерло 51к. То есть - 0,123% прям в точку в моих вычислениях риска! На 0,002 ошибся всего-то)). Сам в шоке.
Слушай №2: А почему ты так беспокоишься о тех кто погиб в результате 0,125% риска, но на в разы более высокий риск... типа онко или сердечно-сосудистых - твое беспокойство не распространяется?
А ты что для борьбы с онкозаболеваниями сделал?
Знаешь... учитывая чем я торговал 15 лет... то я скорее не для борьбы многое сделал, и скорее для сердечно-сосудистых.
Перестал продавать яд. Хотя бы и так.
Фигня, говоришь? А какие ты слезы лил по поводу сокращения населения в Украине...
Пусть они сначала - РОДЯТСЯ, мы же помним, что вопрос не только в продолжительности жизни, но еще в превышении рождаемости над смертностью?
Женщинам остается всего 8 лет... Это где-то 1%.
Антип, а давай мы победим пандемию лечением, а (а не долбежкой в прививки, которые уже надо 3,.. в Израиле вроде уже про 4 говорят, а там еще мю-штамм...)? Ну как ты пытался победить онко? Тебе ведь только денег не хватило (вашей команде)? Как думаешь - если бы их хватило и вы изобрели лекарство - оно было бы плохо?
2. Я же писал, что сама концепция там была не очень удачная. С онкологией намного сложнее бороться, чем с вирусами. В ДНК человека есть участки, активация которых делает клетку раковой. Это может быть и онковирус, клонирующий протоонкоген хозяина и это может быть канцероген, выступающий как энхансер. И поразить сверхэкспрессирующий ген хозяина, не затронув сильно такой же молчащий ген в других клетках - весьма сложная задача. Поэтому все противораковые химиотерапевтические препатраты очень токсичны. Пока на мышах опыты ставишь - там полбеды, привыкаешь. А с людьми сложнее. Допустим, сделал лекарство, которое 10% пациентов спасет (при этом очень сильно печень отравив), но остальные 90% умрут на 3-4 месяца раньше, чем без лечения. Как думаешь, это было бы хорошее лекарство?
И напомню - когда плакал о убыли населения, я в основном упор делал на экономику и социальную среду как двигатели убыли - продуцирующие нежелание иметь детей.
2. Про рак промолчу. Есть мнение что так или иначе лекарства от него нет и не появится никогда. Я так-то видел, Антип, как живут свои последние 3-4 месяца больные онко. Честно? Лично я предпочел бы шанс. Ну его нафиг такую "жизнь", то не жизнь а мучение, пытка. Остальные пусть сами решают.
2. Многие люди необыкновенно смелые, когда о риске для своей жизни рассуждают гипотетически. Они готовы на гипотетическое лечение при 90% шпнсов умереть и боятся реальной вакцинации при шансах умереть 1 на 10-12 миллионов.
Вредно/не вредно... а я так скажу. По-моему почти никто не живет. У нас подавляющее большинство народу живет как раз по-твоему. Убыль населения - ты в курсе. Говоря глобально... моя модель возможно жестока, глупа, вредна... но как тогда назвать модель, при которой жертвой стал каждый пятый? (Это я об убыли в 10 с гаком млн от изначальных 51,8. Примерно пятая часть. Как-то это больше 0,123%, не находишь?).
2. Ты прав. Если у меня будет онко - будет возможность проверить. Никто ж не застрахован. Ты учитывай один важный момент.
Когда лечат - то соглашаются на ввод вещества БОЛЬНОМУ человеку, чтобы его спасти. От имеющейся по факту опасности.
Когда вакцинируют - вводят вещество ЗДОРОВОМУ человеку, который не болен, его не надо спасать. Факта опасности нет, есть только некие теоретические опасения (чаще всего - других людей).
Когда болен - готов рискнуть ради того чтоб стать здоровым. А вот когда здоров... извини, но вводить себе любые препараты (это я в общем о вакцинах), тем более - экспериментальные (это я уже о ковидных)... в общем неохота в принципе. И кроме того - ты не можешь гарантировать, что этим 1 из миллиона НЕ стану например я.
2. Не совсем так, как ты написал. Зараженным корью, бешенством или столбняком тоже вводят вакцины. Ну, а о риске гипотетическом и реальном я повторяться не буду.
То есть судя по результатам, условия сейчас - не то чтобы очень, чтобы оставаться тут или же рожать детей тут. Это - твои условия, условия твоей модели.
Ты пишешь, мол добавить... а с чего бы это к твоей модели добавлять мою?
Мы же говорим об альтернативах, разве нет? Тут уж если менять - то полностью, одной попой да на двух стульях - неудобно, мне приходилось.
2. Верно. Зараженным, Антип. Зараженным. То есть - больным. Вводят некие вещества. Пусть вакцины, пусть лекарства. Но вводят - больным, чтобы их вылечить. Лезть же кривыми ручками в созданный чем-то более мудрым (ну... мы же не можем пока создавать сопоставимый по сложности био-организм как человек - это я о том, почему руки-то кривые, просто в сравнении с создателем) объект, который на момент вмешательства и так нормально функционирует.... так себе идея, как по мне.
Не, не надо, я помню. Только вот ... нет, умом я понимаю, что есть бОльшие, есть меньшие шансы. Но вот блин - ну нет же гарантии, что даже при шансе 1 на 8 миллиардов (или сколько нас там всего) - этим 1 неудачником не станешь лично ты или я. На минутку юмора: в итоге все сводится к шансу из анекдота про динозавра... мол типа вероятность встретить живого динозавра составляет 50%... а почему так много?!?!?!... ну как, все просто: или встречу, или нет)))
2. Слева люди не "лезли кривыми ручками в созданный чем-то более мудрым", а справа таки лезли. Результат налицо (или на лице).
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-zaregistrirovali-20-sluchaev-difterii-centr-obshestvennogo-zdorovya
Там есть про нее. Опять же. 700 человек на тогда 50-миллионную страну.
Да и то.
Я так скажу. Обе эти болезни излечимы. А потому ... помнишь, говорил тебе, что вакцинация влияет на профессионализм врачей? Вот тебе - последствия. Не смогли вылечить болезнь, которая излечима.
2. Я б тебе выслал фотку с нашего антиваксерского шабаша. Но уже удалил, так что придется поверить на слово. На мостик повесили что-то около 80 сердечек. Может больше. Каждый замочек - смерть ребенка от прививки. Выглядело жутко, если честно. Каким-то идиотам стало настолько страшно, что они их посрывали потом. В общем тоже... результат кривых ручек.
Ну и история городка Лейстер... как бы о многом говорит. Слышал?
Антиаксеры знают и как корь предотвращать карантином (мне тут года 3-4 назад Александро это втирал. А заразность кори раз в 6-8 выше, чем у ковида) и как лечить ее и как дифтерию лечить и как ковид лечить, а когда дело доходит до дела - так все на врачей спихивают. Показатели для лечения кори, дифтерии, столбняка - они собраны для вакцинированной популяции. При полном отсутствии иммунитета смертность и инвалидизация от них будет гораздо выше, чем сейчас.
Ну, отчасти они правы даже в твоей картине мира. Потому как врач как они услуги этого врача оплачивают. Даже "бесплатного" - потому как его труд оплачивается из бюджета, наполняемого их налогами.
Но разве вопрос не справедлив?
Раз болезнь излечима (я сча про дифтерию и корь) - то отчего не вылечил врач? А знаешь почему? Так я тебе скажу ибо с такими мнооооого общался во время студенчества. Потому как гаденыши - бухают вместо того чтоб учиться. Не так? Жаль, тебя не было со мной на одном бардовском сьезде под Харьковом, на который они регулярно ездили ВМЕСТО пар. Ты б увидел. И тетку-инфекциониста которая "вылечила" энтеровирус, от меня о нем услышав - ты тоже помнишь, я вроде рассказывал. Так чему удивляешься? Я удивлен что они всего 700 угробили, если честно.
Нет-нет, есть и хорошие. Да только судят по подавляющему большинству. (Это как говорить мол мы летаем в космос хотя там были считанные десятки из 8 с гаком миллиардов).
Теперь берем хорошего врача, который не бухал но учился. Попадает к нему больной скажем столбняком - в "твоей" картине мира. Что надо? Ответ прост. Берем сыворотку, колем и ОК (я сильно упрощаю).
Но стоп!!! Зачем закупать сыворотку, у нас же вакцинация! А потому врачу нечего колоть. Пациент мертв. Ура прививкам.
Та даже дифтерия. Допустим, он что-то помнит с универской скамьи (ты ж понимаешь, что любые знания без практики со временем теряются..). И попадает ему лет через 5 после универа привитый (мы ж помним, что прививка 100% гарантии не дает. да? Так вот попадает ему один невезунчик). Откуда ему знать как лечить, если он только в теории знает. а на практике люди индивидуальны и... пациент труп. Опять же спасибо прививкам. За врача который кроме них нихрена не умеет хоть и прилежно учился.
В противоположной системе и сыворотка есть. И врачи лечить умеют ибо практика.
А дифтерия нормально лечится у привитых. Ибо если дифтерийный токсин уже попал в организм, даже экстренное введение противодифтерийной сыворотки не всегда решит проблему - токсин, что внутри клеток, уже связан с мишенями.
Говоря о 25% летальности, стоит упомянуть, что эти самые 25% нужно отсчитывать от 0,4%-0,6% от всех случаев заражения корью. То есть реальный риск составляет - 0,1-0,125%, так? (Ох уж эти 0,125%...) Не то, чтобы много.
Погоди. А как это так - "лечится у привитых"? Неужели случаи заболевания у привитых столь часты, что можно говорить о каком-то существенном опыте? Как же так...
То есть сыворотка иногда не срабатывает? Вакцина тоже... Честно - не имею сравнительных данных.
Мол, % больных непривитых на которых сыворотка не подействовала для лечения
% привитых, которые таки заболеели
Сравнить
После кори еще и пневмония довольно тяжело протекает, там тоже смертность примерно такая же. Плюс побочка от агрессивной антибиотикотерапии.
Дифтерия легко лечится у привитых, т.к. противодифтерийная прививка направлена на нейтрализацию токсина. Когда организм не поражен токсином, он сам хорошо справляется с возбудителем.
Умер больной - это плохо, без вариантов. Вне зависимости от чего - от дифтерии, кори, или же СДВС например, которым так любят прикрываться врачи... Но больные умирают, понимаешь? Любая болезнь - риск смерти, такова жизнь и естественный отбор. Раз уж допустил, что заболел (ты, именно ты, но никто другой, а вот как допускать/не допускать - твои проблемы, мы ж не хотим чтоб всех заставляли НЕ вакцинироваться, мы хотим чтоб нас НЕ заставляли вакцинироваться, ты ведь понимаешь?), то имей мужество встретить последствия.
Умер здоровый - все верно, конец света. Говоря проще - убийство. Просто потому что здоровый не имеет риска умереть от болезни (потому что у него её нету).
Понимаешь?
30-40 человек умерло от болезни - это плохо. А вот убийство одного человека - это да, это конец света.
А что, у проваксеров принято правильным считать убийство одного ради снижения риска умереть от болезни для 30-40? Хм. А кто будет тем самым одним, а?))
С прочими:
1) Корь - это ежели ты в детстве не переболел. Думаю, не стоит пояснять, что есть такая штука как ветрянка, и то что детишек водят к больным чтоб они специально переболели - тоже. Что самое забавное, так бывает, что с первого раза не заболевают... иммунитет сильный. Моя доча, например, только с то ли 3 то ли с 4 раза заболела, а так хоть бы хны.
2) Дифтерия.
Глянь, что покажу.
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=653
Я надеюсь, ты меня после ссылки на рфские источники в агенты кремля не запишешь?))
Читаем:
Среди заболевших один ребёнок (12 лет) и 4 взрослых (19, 24, 59 и 66 лет), трое из них относятся к группам профессионального риска. Все, за исключением заболевшей 66 лет, привиты против дифтерии. С момента последней ревакцинации прошло от 3 до 7 лет. У всех привитых диагносцированы локализованные формы дифтерии, у непривитой - токсическая.
Соотношение больных и бактерионосителей возбудителя дифтерии, как и в 2011 году составило 1:2. Из 11 выявленных носителей - 4 дети. Все носители, за исключением 2-х взрослых, привиты против дифтерии.
То есть имеем 5 случаев. Из них 4 - привитых, 1 непривитая. Вроде как соотношение, если верить рассказам проваксеров, должно быть примерно - наоборот.
Теперь по носителям. 11 выявлено. 2 непривитых, 9 привитых. Опять же. Должно же быть блин наоборот.
Вот практика. В отличие от ... рекламных кампаний по АКДС, например.
Ну и...
https://scontent.fiev18-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/207326538_4481130328588562_8462514718542645684_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=877vOF9UWJUAX9Lt2hZ&_nc_ht=scontent.fiev18-1.fna&oh=dfb21c31ba4b3ccb31b6beab21c01ca8&oe=615DF336
Многие люди ходят на стадион, некоторые (типа меня, например) в бассейн, некоторые бегают по лесу, некоторые занимаются на спортплощадке у дома (типа тебя ), некоторые вообще занимаются на дому или в частных спортзалах. А некоторые вообще считают что диеты и витаминов вполне хватит.
Важные нюансы:
1) В обществе нет никакой дискриминации по этому поводу. Например, тебя не могут не пропустить на борт самолета, только потому что ты посещаешь бассейн а не спортзал. Или - тебя не могут не пустить в бассейн, только на том основании что ты ходишь в спортзал. Или тебя не могут не пустить на стадион, только потому что ты раньше там никогда не был. Ну и так далее, смысл аллегории я уверен ты понял. Добавлю: и никто не говорит в стиле - "из-за того что ты сидишь на диете и витаминках я могу заболеть потому что я посещаю спортзал а ты нет.". Ибо глупо.
2) Ты себе не представляешь уровень последствий для преподавателя, если у него на уроке физ-ры загнется какой-нить школьник. Да там если обычная травма или даже сраный синяк - таааакой хай поднимается. А если смерть так учителю ... в общем хана ему в профессиональном плане, а то и в уголовном тоже. В армии с этим попроще, потому как... ны ты в курсе, формально в части даже дедовщины нет а на деле... Но даже если там такое будет, то по закону - будет хана как злобному сержанту, допустившему, так и прочим командирам.
Это я к тому, что производители вакцин такого уровня ответственности не несут (и мы это уже обсуждали). А по ковиду так тем более, там даже на правительственном уровне согласовано что производитель в случае побочек - не при делах.
В продвинутый тренажерный зал или зал атлетической гимнастики могут и не пустить, если твой максимальный вес, который ты выжимаешь или толкаешь ниже минимальных, имеющихся в зале.
2. Представляю. Моей однокласснице на уроке физ-ры ядром проломили голову. Она выжила, учитель еле отмазался, но ушел из школы.
Профессиональный спорт (по аналогии - поездки в условную ЦАР) это дело иное. Я про обычные спортзалы... кинотеатры... и прочее.
2. Вот и славно. Значит ты можешь привести аналогичные по последствиям случаи для разработчиков и/или реализаторов вакцин, ага?
Ведь в случае с ними вердикт был бы вроде: "Нет абсолютно точно связи между риском получить в голову ядром и самим фактом наличия этих ядер в спортзале и их применения во время уроков физкультуры. Соотв. комиссия такой связи не выявила. И вообще, у одноклассницы Антипа в голове уже были: гвоздь, болт, винт, ложка, вилка... и мы не можем достоверно утверждать, что она погибла именно от ядра."
2. Как это следует одно из другого? Со мной в одной школе ни разработчики вакцин, ни пострадавшие от вакцин не учились. Хотя нет, у нескольких после Манту реакция была выше нормы, но то не вакцина.
Нету объективного теста... нету.
2. Это отношение к последствиям. Просто отношения к последствиям. Действия / бездействия виновных лиц. Если виновный в халатности учитель (а он отвечает за детишек на уроке) был наказан за прокол... то разраб вакцины НИКАКОЙ ответственности за последствия для здоровья не несет.
Хотя результат деяний может быть одинаков.
2. Ну про учителя я знал, это в моей школе было, а с производителями вакцин я не знаком. Тут мы в равных условиях, можете в гугле поискать, если ,вам нужно.
2. Мы с тобой уже говорил об ответственности. Вот сейчас извини, но ты съезжаешь с темы... будь все прям так радужно, то есть системно и правильно как ты обычно пишешь о вакцинах - то и тут бы все было так же и ты б с легкостью такие случаи назвал. Мол смотри неверующий... иногда бывает и тогда жестоко наказывают.
А так... сдвс и прочие "связь не установлена"...
Я более чем уверен, что каждый из случаев, когда 1-2 непривитых из рфского источника - широко освещались в СМИ. Типа "аааа, смотрите, видите - вспышка кори/дифтерии и опять гады антиваксеры!!!".
А вот о случаях, когда болели привитые - наверняка скромный молчок...
Это документальный)) А мы, помнится, обсуждали, что данные СМИ, официальные данные, и то как на самом деле - это три разных вещи. Та и ... покупные справки однако же ты тоже упоминал?
По данным исследований в среднем в Российской Федерации в 2012 году дифтерийный антитоксин на защитном уровне обнаружен у 95,7% детей 3-4 лет, 98,1% подростков и 93,1% взрослых.
Когда Вы даете что из 5 заболевших 4 вакцинированы - я Вам верю. Когда я расчетом и ссылкой на тот же источник, показываю, что вакцины работают - Вы тут же тот же источник ставите под сомнение. Снова двойные стандарты?
Я перефразирую.
Почему коллективный иммунитет так ... неожиданно жесток к вакцинированным. В твоей теории - в 19 раз более жесток к вакцинированным. В фактических данных - аж в четыре раза. По идее - должно быть наоборот. Ну, помнишь, мы обсуждали данные по США, когда пики заболеваемости приходились на пики вакцинации? Ты еще говорил, мол это все - у непривитых в каких-нить локальных поселениях типа ортодоксальных евреев. В таком контексте. И там - все работало нормально, по твоим словам.
А тут - таки нет. Заболели вакцинированные. Причем в большинстве. Явном.
4 вакцинированных (на самом деле), 1 не вакцинирован (на самом деле), а из 95% - половина справок куплена. А то и более. Тогда соотношение будет не 1 к 19, только и всего.
1. Не будет коллективного иммунитета и заболевших будут сотни и тысячи.
2. Ваш источник напропалую врет про это По данным исследований в среднем в Российской Федерации в 2012 году дифтерийный антитоксин на защитном уровне обнаружен у 95,7% детей 3-4 лет, 98,1% подростков и 93,1% взрослых.
Значит и про тех 5 заболевших веры ни ему, ни Вам нет.
2. Ну... это официальный источник. На который по идее молятся все рфские проваксеры, ну те самые 95% с хвостиком которые выполняют рекомендации этого надзора и прививаются.
Итак. Ты уже пришел к тому, что официальные источники, оказывается могут врать. Мои поздравления. Следовательно... они могут и тебе врать про вакцины, верно?
Ты это в моем посту прочитал "Если куплена половина справок, то ..."? И следствия из этого. Поскольку следствия №1 мы не наблюдаем, то и условие ложно и следствие 2 не имеет места.
А на официальное государственное учреждение. Да, РФ, но то не важно.
Далее цитирую:
"2. Ваш источник напропалую врет про это По данным исследований в среднем в Российской Федерации в 2012 году дифтерийный антитоксин на защитном уровне обнаружен у 95,7% детей 3-4 лет, 98,1% подростков и 93,1% взрослых."
То есть, ты утверждаешь, что государственная служба суверенного государства (мой источник) - лжет. То есть, что официальный источник (не прям мой, но приведенный мной, но это не делает его менее официальным) - лжет. Причем без каких бы то ни было условий, я внимательно читал тот пост)).
Причем врет - "напропалую" (с).
Отсюда и вывод о том, что ты согласился с тем, что официальные источники могут лгать, причем лгать прям ужас как)). Причем не просто согласился - а сам это сказал))))
Так шо таки "да-да"
Антип61
Если куплена половина справок, то
1. Не будет коллективного иммунитета и заболевших будут сотни и тысячи.
2. Ваш источник напропалую врет про это По данным исследований в среднем в Российской Федерации в 2012 году дифтерийный антитоксин на защитном уровне обнаружен у 95,7% детей 3-4 лет, 98,1% подростков и 93,1% взрослых.
Значит и про тех 5 заболевших веры ни ему, ни Вам нет.
09.09.2021 15:02
Если следствие 1 не выполняется, то условие неверно. Следовательно, неверно и следстве 2.
я же ясно написал, что ЕСЛИ БЫ БЫЛА РАВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАБОЛЕТЬ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ, то было бы соотношение 1:19. А оно 1 к 4, то есть вакцинированные заболевают в 4,75 раза реже невакцинированных.
Почему вообще есть эти самые четыре, если уровень коллективного иммунитета достигнут, непривитых защищают привитые и болезни по идее вообще быть не должно? Типа как оспы?
Ты верно соотносишь 4 к 19ти, нюанс в том, что соотношение вакц/невакц должно быть: НОЛЬ / сколько угодно (и в связи с этим, вопрос о жестокости ибо и 4 и 19 как-то поболее ноля будут). Или вообще не должно быть (типа 0/0) - это если верить сказкам про коллективный иммунитет. Типа как с оспой))
И еще раз, если тебе с двух раз не доходит: противодифтерийная прививка направлена на нейтрализацию токсина, а не на сам возбудитель. То есть заболевание привитого не явл. чем-то экстаординарным, просто под защитой от токсина организм достаточно легко справляется с возбудителем.
(Если бы было бы иначе - то статья в СМИ звучала бы примерно так... только про привитых)
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
1. Общее число тяжелобольных 677. 76% тяжелобольных - в категории 60+, то есть 514,5 чел., ну пусть 514, не будем же мы делить еврея.
2. При этом в последнем абзаце указывается, что тяжелобольных в категории 60+: невакцинированных 213, полностью вакцинированных 225, в сумме 438, что как бы отличается от 514.
3. Ты конечно можешь сказать, мол есть частично вакцинированные и их собственно 76. Но это уже не коррелируется с соотношением тяжелобольных частично или полностью привитых на 100тыс. То есть при 225 полностью привитых тяжелых должно быть в (36/17=2,1176) раза больше, то есть не 76, а 225*2,1176=476,46 чел, ну пусть 476, еврея опять делить не будем.
То есть в статье есть ряд фактологических нестыковок... точнее - лжи. А низзя быть лживым чуть-чуть... помнится я приводил пример с ложкой дерьма и бочкой меда?
2. "Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет." Это согласно отчету, дата отчета неизвестна и инфа, что в нем дана непонятно за какой период. А в новости дано количество больных, которые были в данный момент в больницах. Между датой отчета и датой сообщения из больниц прошло время. А там за день ситуация меняется здорово. 1 сентября больше 20 тыс за день случаев было, а сегодня меньше 2 тыс. В 10 раз - вот что бустерная доза делает.
2. Тебя не смущает, что пропорция несколько не сходится с общим трендом? Ну с соотношением на 100к? И тебя не смущает тот факт что ты намекаешь на то, что в статье приводится неактуальный отчет... зачем? Почему не привести актуальный чтоб все было честно?
В общем, неточности в статье тебя не смущают...
https://www.google.com/search?q=covid+cases+israel+today&rlz=1C1SQJL_ruUA927UA927&oq=covid+cases+israel+today&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.8402j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Погоди. Вот график. Наведись на него. За 8 сентября 22к+ новых случаев. WTF?
Дані швидко змінюються й можуть відрізнятися залежно від регіону
Ці дані швидко змінюються, тому статистика може враховувати не всі випадки. Даних про деякі регіони може не бути, оскільки їх не опублікували або довго не оновлювали. Оскільки доступність інформації відрізняється залежно від регіону, діапазони для даних за 14 днів можуть починатися різними датами.Охоплюються підтверджені й імовірні випадки
Загальний підрахунок включає підтверджені й імовірні випадки в деяких місцях. Імовірні випадки визначаються представниками галузі охорони здоров'я на основі критеріїв, розроблених державними органами.
Кстати, 0 случаев за 7 число на твоей картинке тебя не смутили?
Я смотрю здесь
Updates
3,303 new cases and 11 new deaths in Israel
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Правда, тут за 7 число тоже нет.
Например, 225 полностью вакцинированных делят на все количестовво вакцинированных и потом множат на 100 000.
Так же и 213 невакцинированных делят на все количестовво невакцинированных и потом множат на 100 000.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
На сегодня тяжелобольных 40,8 на 100 тыс полностью вакц., 156,6 на 100 тыс. и 4,7 на 100 тыс с бустерной, по однократно привитым инфы нет
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ну а то, что многим антиваксерам на смерти других людей наплевать, это факт давно известный. Тут неудивительно. И да, многим хватает и одной доп. болячки, чтобы ковид их добил. Даже такой фигни, как ожирение или пародонтит.