"Зелений сценарій не реалізувався", - KSE прогнозує перехід України в "жовту" зону вже з понеділка

Україна може вийти із "зеленої" зони і перейти в "жовту" вже в першій половині вересня.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми прогнозували, що протягом першої половини вересня Україна вийде із "зеленої" зони. Пізніше з'явився коментар Міністерства охорони здоров'я про те, що вже виконано всі передумови для того, щоб країна вийшла із "зеленого" рівня і перейшла у "жовтий", - сказав він під час онлайн-презентації KSE у вівторок.

Ганиченко зазначив, що МОЗ спрямувало "відповідні подання Міністерства охорони здоров'я, щоб зібралася національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і ця комісія зможе зафіксувати вихід України із "зеленого" рівня".

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"Найімовірніше, цей вихід відбудеться з понеділка, це знову ж таки відповідно до коментарів МОЗ, і це цілком відповідає тому, як ми бачимо розвиток подій", - сказав він.

Ганиченко зазначив, що сценарій, який реалізується в третьому кварталі, близький до "жовтого" сценарію.

"Зелений сценарій не реалізувався", - сказав він.