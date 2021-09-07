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"Зелений сценарій не реалізувався", - KSE прогнозує перехід України в "жовту" зону вже з понеділка

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна може вийти із "зеленої" зони і перейти в "жовту" вже в першій половині вересня.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми прогнозували, що протягом першої половини вересня Україна вийде із "зеленої" зони. Пізніше з'явився коментар Міністерства охорони здоров'я про те, що вже виконано всі передумови для того, щоб країна вийшла із "зеленого" рівня і перейшла у "жовтий", - сказав він під час онлайн-презентації KSE у вівторок.

Ганиченко зазначив, що МОЗ спрямувало "відповідні подання Міністерства охорони здоров'я, щоб зібралася національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і ця комісія зможе зафіксувати вихід України із "зеленого" рівня".

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"Найімовірніше, цей вихід відбудеться з понеділка, це знову ж таки відповідно до коментарів МОЗ, і це цілком відповідає тому, як ми бачимо розвиток подій", - сказав він.

Ганиченко зазначив, що сценарій, який реалізується в третьому кварталі, близький до "жовтого" сценарію.

"Зелений сценарій не реалізувався", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Режым шатаеца штоле ?
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07.09.2021 12:43 Відповісти
Даешь такой же быстрый переход от зелени слуганародной.
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07.09.2021 13:01 Відповісти
Пора уже выходить и из "ЗЕленой зоны" и из "заЗЕркалья" тоже !!!... Народ !!! Просыпаемся !!!
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07.09.2021 13:57 Відповісти
Угораздило жить в эпоху развитого зеленизма...
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07.09.2021 14:18 Відповісти
Після шоу на стадіоні на день Незалежності Києву і до червоного рівня недалеко, а там і Умань підтянеться після хасидів.
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07.09.2021 16:58 Відповісти
 
 