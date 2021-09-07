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У The New York Times назвали українських паралімпійців "слов'янським дивом": "Не мають собі рівних"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

У The New York Times назвали українських паралімпійців

Американське видання The New York Times звернуло увагу на те, що українські паралімпійці посіли п'яте місце в загальному заліку медалей на нинішніх змаганнях у Токіо, завоювавши лише на шість медалей менше, ніж США, незважаючи на те, що у Сполучених Штатів на іграх була значно більша делегація спортсменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

На Паралімпійських іграх в Токіо, які завершилися у неділю, 5 вересня, українці здобули 98 нагород, що лише на шість менше, ніж у США. При цьому кожна з чотирьох провідних країн ігор – Китай, Велика Британія, Росія та США – представила на змаганнях у Токіо понад 220 спортсменів, а Україна – лише 139, повідомляється на сайті видання.

"Це невелика країна, яка явно не має собі рівних", – зазначив головний представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автори публікації порівнюють українську збірну із бейсбольною командою Oakland Athletics, яка у 2002 році попри недофінансування та втрату на старті сезону провідних гравців змогла виграти 20 ігор поспіль, встановивши рекорд Американської Ліги.

"З точки зору американського спорту, паралімпійці України являють собою маленьке диво ринку, слов'янський еквівалент Oakland Athletics", – зазначається у статті.

Ця команда змогла досягти успіху завдяки статтям і досвіду Білла Джеймса – колишнього охоронця консервної фабрики та журналіста-аматора. Він вважав, що менеджери бейсбольних команд неправильно оцінювали гравців і звертали увагу не на ті статичні показники, які потрібні для досягнення мети. За мотивами історії Oakland Athletics написані книги та зняті фільми, зокрема Moneyball з Бредом Піттом. В українському прокаті фільм вийшов під назвою "Людина, яка змінила все".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Слава Україні! Слава її Героям!
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07.09.2021 12:55
+12
Наші спортивні герої!
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07.09.2021 12:52
+5
Як же приємно таке читати.
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07.09.2021 13:06
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Наші спортивні герої!
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07.09.2021 12:52 Відповісти
Слава Україні! Слава її Героям!
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07.09.2021 12:55 Відповісти
The New York Time лживая левацкая газета хорошо хоть не написали что кацапы
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07.09.2021 13:03 Відповісти
мы не славяне, мы Украинцы!!! кацапские угро-финны записали себя в славяне, значит мы там лишнее и то не наше...
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07.09.2021 13:33 Відповісти
в чому вони збрехали цього разу?
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07.09.2021 15:04 Відповісти
Яким боком 404 до командного заліку. "404 ви хто? Ідітє на х...! Ми вас не знаєм!(укр.пісня)
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07.09.2021 13:03 Відповісти
Як же приємно таке читати.
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07.09.2021 13:06 Відповісти
А, что сказала The New York Times в 2016 по поводу паралимпийских игр в Рио когда украинские спортсмены обошли амеров со 117 медалями(у США 112) и заняв 3 место?
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07.09.2021 13:07 Відповісти
Наверное, они написали "Хорошо украинским инвалидам, для них в каждом подземном переходе устроена полоса препятствий, и каждый поход в магазин - серия тренирово!". Вот только самих украинских инвалидов такая ситуация не очень радует...
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07.09.2021 14:07 Відповісти
Українська Нація - це сила !
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07.09.2021 13:10 Відповісти
Оох, аж мурашки пробежались. Праолимпийская сборная у нас ооооочень сильная. И в этом году и в предыдущем.
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07.09.2021 13:18 Відповісти
Грубая ошибка в "нью-йорк таймсе", не "славянское" чудо, а Украинское чудо, не нужно нас замешивать в славянском дерьме, в которое так настырно записались кацапы. где кацапье, нам туда не по дороге...
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07.09.2021 13:31 Відповісти
Поляки стыдятся быть славянами. Наверняка с чехами та же история.
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07.09.2021 13:34 Відповісти
і мені соромно бути вцьому багні...
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07.09.2021 13:35 Відповісти
Чому це? Ми якраз істинні слов'яни, ще від часів Київської Русі, яку якраз населяли слов'яни, а кацапи - то мокші з азіатських боліт )
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07.09.2021 13:44 Відповісти
може колись так і було... але кацапи запаскудили й заялозили це поняття своєю агресивністю, дикістю, нечистотністю, азіаткістю... ми УКРАЇНЦІ!!! ти хочеш бути в кацапському таборі? бррррррррррр...
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07.09.2021 14:08 Відповісти
👍
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07.09.2021 14:34 Відповісти
Погана ідея відхрещуватися від всіх слов'ян: поляків, чехів, словаків, болгар, македонців, сербів (тут є питання, але, думаю, їх можна перевиховати), хорватів, словенців, боснійців, та навіть білорусів через те, що московити проголосили себе слов´янами.
Тема дійсно складна. В 1848 році в Празі на панслов´янському з´їзді, присвоївши історію Русі, московія нав´язала свою повістку, проголосила себе лідером і, навіть затвердила свій триколор-аквафреш, який їхній цар Пьотр вкрав у голландців, які будували йому кораблі, як символ всіх слов´ян. В процесі ці кольори зробили національними деякі новопроголошені слов´янські держави: Сербія, Словакія, Словенія, Чехія, Хорватія. Поляки вже давно прагнуть стати новим лідером слов´ян і відтерти московію. Мета хороша, але самим їм не впоратися. Але разом, обєднавши зусилля України і Польщі, як двох найбільших дійсно слов´янських націй, можемо досягти мети і викреслити Москву із слов´янських рухів. Важче буде із зміною символіки держав, які піддалися на вплив московії, але з часом і цього можна досягти. Гасло «Геть від Москви» актуальне не тільки для України і решта слов´ян теж мусять це зрозуміти.
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07.09.2021 14:30 Відповісти
Поляки по сути наполовину немцы. И у них нет никакого желания быть "лидером славян".
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07.09.2021 15:37 Відповісти
Безпідставні фантазії людини, далекої від теми. До прикладу, Адам Міцкевич, про якого чули і в Україні, був одним з лідерів антиросійської гілки панславістського руху. Зараз поляки намагаються ще розширити цю ініціативу. Про тримор´я не чули? Чисто польська ініціатива, повний комплект слов´янських держав без московії плюс балтійські країни, Австрія, Румунія, Угорщина.
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07.09.2021 15:48 Відповісти
Да хватит уже фантазировать. Какое это имеет отношение к "словянам".
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07.09.2021 17:05 Відповісти
поляки даже на 1% не есть немцы..
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07.09.2021 21:11 Відповісти
Це що таке «славяньске чудо»!?
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07.09.2021 14:30 Відповісти
Про ізраїльтян написали б «семітське чудо»? А про єгиптян «арабське чудо»? NY Times остаточно скурвилось після того, як перетворилось в соціалістичний аігт-проп.
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07.09.2021 14:33 Відповісти
Таких-не перемогти...
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07.09.2021 14:36 Відповісти
Чому ж тоді китайську збірну не назвали "азіатським чудом"
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07.09.2021 15:07 Відповісти
Яке ще чудо? Що півтора мільярда наклепали?
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07.09.2021 16:17 Відповісти
Українські каліки не мають собі рівних у світі? У The New York Times назвали українських паралімпійців "слов'янським дивом": "Не мають собі рівних" - Цензор.НЕТ 7243
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07.09.2021 15:40 Відповісти
Георгій, сходи до проктолога, нехай клізмою мізки промиє.
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07.09.2021 18:27 Відповісти
Pinscher, ти дебіл безнадійний і тобі точно немає рівного в світі.
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07.09.2021 18:33 Відповісти
Як і нашим калікам-джорналізтам та парапетріотам, як "на весь світ" пропагують свої непересічні парадосягнення? Невже в самій Україні немає здорових патріотів, які б достойно могли оцінити досягнкенння цих непересічних людей на тлі миздобутків "нормального" укрсучспорту?
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08.09.2021 00:00 Відповісти
Украина - "Это небольшая страна"?? У The New York Times назвали українських паралімпійців "слов'янським дивом": "Не мають собі рівних" - Цензор.НЕТ 8690
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07.09.2021 23:31 Відповісти
По бегу на костылях мы первые в мире.Могучая инвалидная страна.Ура!
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21.11.2021 09:57 Відповісти
 
 