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Зеленський (17415) опитування (1403) США (14451)

48% жителів України вважають візит Зеленського до США успішним, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

48% жителів України вважають візит Зеленського до США успішним, - опитування групи

Майже половина жителів України вважають успішним візит президента України Володимира Зеленського до США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"48% опитаних оцінюють як успішний візит президента Зеленського до Сполучених штатів Америки. 28% – вважають його неуспішним, 17% – нічого не знають про це, або ж вагалися з оцінками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня по 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він вирушив у в Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі тощо.

48% жителів України вважають візит Зеленського до США успішним, - опитування групи Рейтинг 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії. ФОТОрепортаж

Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
"48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным"

Цікаво було б подивитись відповіді на питання: "А в чому успіх?"
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07.09.2021 13:23
+16
Привіз книжку, ну і ледю поводив по бутікам. Це не абищо.
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07.09.2021 13:25
+14
"Вот вопрос… вы ж наповал меня бьёте этим вопросом" (с)

48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4281
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07.09.2021 13:26
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У нас орган, у них ураган. Хороший "успех"...
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07.09.2021 13:23 Відповісти
Ураган и пожар,там где был бедоносец.
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07.09.2021 14:40 Відповісти
"48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным"

Цікаво було б подивитись відповіді на питання: "А в чому успіх?"
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07.09.2021 13:23 Відповісти
Привіз книжку, ну і ледю поводив по бутікам. Це не абищо.
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07.09.2021 13:25 Відповісти
48% жителів України вважають візит Зеленського до США успішним, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6951
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07.09.2021 13:45 Відповісти
"Вот вопрос… вы ж наповал меня бьёте этим вопросом" (с)

48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4281
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07.09.2021 13:26 Відповісти
48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2166
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07.09.2021 13:28 Відповісти
Не, совершенно неинтересно какую околесицу наплетут длббы в своё оправдание.
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07.09.2021 13:29 Відповісти
"А в чому успіх?"

1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
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07.09.2021 13:44 Відповісти
Зебилов все еще дохрена... плохо зеля их давит 48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4200
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07.09.2021 13:24 Відповісти
Тут маща вирвана з контексту:"... счвтают успешним для самого Зєлєнского". Хоча навіть у такому варіанті я маю сумніви. 😊
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07.09.2021 14:19 Відповісти
)))))ну вот и лоханулись -опросик со 2сентября уже фарганили,а зекрыса ещё в США была
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07.09.2021 13:24 Відповісти
48 процентов лжи от «Рейтинга»
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07.09.2021 13:26 Відповісти
95%
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07.09.2021 13:30 Відповісти
Ясна... мнение длббв никак не зависит от фактов.
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07.09.2021 13:26 Відповісти
бо що таке факт їм не відомо.
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07.09.2021 13:28 Відповісти
Давай разложи тут все свои факты по этой поездке...
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07.09.2021 13:55 Відповісти
Зелене та дурне поїхало в турне. Зустріч Зе з челядю в США.
Какие еще факты нужны?!
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07.09.2021 14:44 Відповісти
Что за фигню ты тут строчишь? Давай все по факту и конкретику, а не свое тупое "фе", которое никого тут не волнует
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07.09.2021 15:02 Відповісти
Что за фигню ты мне написал?!!
Факты излагались с первого дня! Нужно не только сериалы слуга и сваты по 1+1 смотреть,чтоб видеть ФАКТЫ!
Кстати один факт тебе привел,но ты по тупости даже не понял.
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07.09.2021 15:24 Відповісти
Для начала, пиз..жа. Какая программа визита была?
Дальше можно обговаривать результаты.
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07.09.2021 15:25 Відповісти
Байки про фуфайки. Ну а чё? Деньги платят-можно рассказывать.
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07.09.2021 13:26 Відповісти
Так, а в чем успех?
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07.09.2021 13:26 Відповісти
"Рейтинг" взят на содержание - это ли не успех для "Рейтинга"?
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07.09.2021 13:31 Відповісти
Если принять во внимание, что потерпевший вiслюк кацапский засланец, то успех очевиден...
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07.09.2021 13:32 Відповісти
Ну,как! Поработал секретуткой на подписании меморандумов министрами!
Это успех для полшестого,мнящего себя президентом!
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07.09.2021 14:46 Відповісти
Это Новая шутка Квартал 95?!
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07.09.2021 13:26 Відповісти
вони також вірять, що пакунок малюка запровадив Зе, а ось задатись питанням, чому лише на 1,5 роки не можуть. так що їм накласти у коробочку можна будь-які казки.
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07.09.2021 13:27 Відповісти
Пішов по шерсть, а повернувся обстриженим. Зеленский в США презентовал План трансформации Украины стоимостью $277 млрд. Результат: Моника-Зеленский пообещал США заплатить $30 млрд за АЭС по $6000 за квт.
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07.09.2021 13:27 Відповісти
Точнее заплатить $25млрд, а $5млрд - сам спи- ит!
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07.09.2021 14:48 Відповісти
А что только 48??? Не доплатили? Надо как у Путлера - 86!
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07.09.2021 13:27 Відповісти
скоріш за все це чистий реальний продукт зеленого рівня. їм платити не треба.
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07.09.2021 13:29 Відповісти
Когда у зебилов все херово с достижениям, тогда на арену выходит продажная социология
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07.09.2021 13:30 Відповісти
Ну да. Гипнотизуруют легко поддающихся внушению.
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07.09.2021 13:33 Відповісти
))))))зачем так палитесь?Если вы упорно вычеркиваете здравомыслящих людей,то б хоть как то ватаноидов,которыми кишит весь юг и восток ,учитывали,когда опросики рисуете,им то точно каждый визит не к пуйлу поперек горла.А тут мертвечуковцы ещё и успешным его признали))))
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07.09.2021 13:30 Відповісти
Съездил, не убился - уже успех.
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07.09.2021 13:31 Відповісти
Может ,,умный,, зебуин сможет перечислить,,достижения,,? Или просто какнул традиционно? 48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 659
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07.09.2021 13:38 Відповісти
Это все? Немного осел,,нацарював,, за два с половиной года-только озлобленных, опять тра**утых, слабоумных поклонников типа тебя. Которые почему то на просьбу перечислить достижения их ,,найвеличнейшего,, могут только сернуть,,самдурак,,.
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07.09.2021 17:11 Відповісти
Зебилов осталось ещё 48%. Это слишком много. Украина такой % дегенератов не выдержит. 48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5136
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07.09.2021 13:35 Відповісти
А сколько за опросики зекрыса платит,если журношлюхам хватает по 200баксов?)
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07.09.2021 13:37 Відповісти
Сколько мародерит на этом - гораздо интереснее!
Помните 5 вопросов? Работали за наличку,бумажки сдали во вторсырье. Сколько украли из бюджета?
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07.09.2021 14:53 Відповісти
особенно понравился эпизод с подаренной книгой,о лёгких черепно-мозговых травмах...пипл просто в захвати...
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07.09.2021 13:39 Відповісти
Эта книга, собравшая опыт американских специалистой в этой области, предназначена для лечения украинских бойцов с таким видом травм. Смешно, бот?
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07.09.2021 13:51 Відповісти
Зеленский имеет отношение у украинским бойцам? Лечит? Может я что то пропустил? Боюсь даже спрашивать за подаренный ослу велосипед ...
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07.09.2021 13:55 Відповісти
не обращай внимания,это один из 73%-х идиотов.
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07.09.2021 13:59 Відповісти
Конечно Зеля передаст врачам, но сами американцы таким жестом хотели подчеркнуть важность их отношений к раненым украинским военным. Что нет американцы сделали?
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07.09.2021 14:00 Відповісти
Американцы дали понять украинскому народу, что их страной правит чувак с прирожденной черепно-мозговой травмой
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07.09.2021 14:55 Відповісти
Адрес Госпиталя в Днепре,куда чаще всего попадают герои, в век интернета узнать можно за 15 секунд и отослать быстрой почтой.Это к важности их отношений к раненым военным.Вы все посылки через 95 квартал посылаете?
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07.09.2021 15:12 Відповісти
тоже травма?
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07.09.2021 13:58 Відповісти
Это как тебе подарить книгу на суахили и без картинок!
Не смешно?
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07.09.2021 14:55 Відповісти
не ну а что, тут и крашенному арестовичу не возразишь, таки он правильно сказал минимум за 48% жителей Украины.
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07.09.2021 13:47 Відповісти
Если Байден "всыпал ремня" Зеле, то это тоже успех.
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07.09.2021 13:57 Відповісти
А он таки всыпал! Но напугал ли? И будет ли результат?
Судя по оглашенной повестке ВРУ - результат нулевой!
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07.09.2021 14:58 Відповісти
Живут в какой-то собственной, альтернативной Вселенной. Поразительно!
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07.09.2021 14:00 Відповісти
Очередной проплаченный фуфло- рейтинг. В очередной раз обосрался сам, а его команда опозорила Украину
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07.09.2021 14:09 Відповісти
Хосподи,які ж дегенерати.Навіть ******** переконливо не можуть.От пам'ятаю часи,ото були майстри:"Совєйський народ,у єдиному пориві,99,9%..."
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07.09.2021 14:17 Відповісти
Це що ж треба з'їсти, що б народ так від гордості за "президента" пучіло ?
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07.09.2021 14:38 Відповісти
остается только уточнить, для кого этот визит успешный, для Зеленских, или для Украины? впрочем, вопрос риторический...
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07.09.2021 14:48 Відповісти
Да ладно вам, ведь не за забором же выступал, значит вполне успешный )
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07.09.2021 15:05 Відповісти
ну так ніде не виступав! Ну, хіба що - в посольстві...
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07.09.2021 15:08 Відповісти
Ага,в коридорі перед співробітниками украмбасади,кількома журналістами та місцевою охороною.
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07.09.2021 15:16 Відповісти
Г+Г рулить.
Насправді, візит просто - робочий, ніякий. Успішний він лише тим, що відбувся і не зірвався.
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07.09.2021 15:07 Відповісти
Це НЕ РОБОЧІЙ візит! Це турне за наш рахунок!
Робочім його називають виключно в ОПі.Держдеп не надав йому тільки статус особистого візиту до Білого дому.
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07.09.2021 15:13 Відповісти
Просто в Белый дом пустили тело,в данный момент наделенное РЕГАЛИЯМИ Президената страны Украина.
Этим выразили свою поддержку СТРАНЫ Украины. Дадут товары и оружие (СТРАНЕ),о чем договорились без тела. Денег не дадут,зеленое тело и его мародеры их просто украдут.
Вот караткие итоги турне криворагульного писюниста с челядью,за наш счет!
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07.09.2021 15:09 Відповісти
Тиць-3.14здиць. А звідки ці жителі України знають? Вони там, на переговорах, були присутні? Чи може всі жителі України розуміються на політиці? Що це за опитування? Чисто профанація та маніпуляція, щоб підвищити рейтинг Зеленському!!!
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07.09.2021 15:19 Відповісти
Я конечно не смею сомневаться,но хотелось бы конкретики в чем именно успех поездки?
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07.09.2021 15:33 Відповісти
Іншими соловами: наші рейтинголухи знову підтвердили, що якби чесні-прозорі-демократичні вибори відбулися знову, їхній результат практично нічим не відрізнявся б від папєрєднього.
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07.09.2021 15:36 Відповісти
обычная проплаченная брехня, пытаются реанимировать потухшие рейтинги зекшобла.Как в том анекдоте- "не верь глазам своим,а верь словам моим"
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07.09.2021 16:15 Відповісти
При таком придурке президенте США нас продолжает поддерживать - это реально успех!
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07.09.2021 16:22 Відповісти
Бо так сказали на Г+Г.
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07.09.2021 16:49 Відповісти
Книга про черепно-мозговую травму - ошеломляющий успех. 48% жителів України вважають візит Зеленського до США успішним, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 214

А больше ЗЕ нихрена и не привез.
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07.09.2021 17:36 Відповісти
навіть куплений "Рейтинг" посоромився намалювати більший відсоток задоволених
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07.09.2021 18:09 Відповісти
Поэтому рейтинг такой высокий 31% . Телевизор враг человечества .
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07.09.2021 19:34 Відповісти
 
 