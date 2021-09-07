48% жителів України вважають візит Зеленського до США успішним, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
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Майже половина жителів України вважають успішним візит президента України Володимира Зеленського до США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
"48% опитаних оцінюють як успішний візит президента Зеленського до Сполучених штатів Америки. 28% – вважають його неуспішним, 17% – нічого не знають про це, або ж вагалися з оцінками", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня по 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він вирушив у в Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі тощо.
Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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Цікаво було б подивитись відповіді на питання: "А в чому успіх?"
1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
Какие еще факты нужны?!
Факты излагались с первого дня! Нужно не только сериалы слуга и сваты по 1+1 смотреть,чтоб видеть ФАКТЫ!
Кстати один факт тебе привел,но ты по тупости даже не понял.
Дальше можно обговаривать результаты.
Это успех для полшестого,мнящего себя президентом!
Помните 5 вопросов? Работали за наличку,бумажки сдали во вторсырье. Сколько украли из бюджета?
Не смешно?
Судя по оглашенной повестке ВРУ - результат нулевой!
Насправді, візит просто - робочий, ніякий. Успішний він лише тим, що відбувся і не зірвався.
Робочім його називають виключно в ОПі.Держдеп не надав йому тільки статус особистого візиту до Білого дому.
Этим выразили свою поддержку СТРАНЫ Украины. Дадут товары и оружие (СТРАНЕ),о чем договорились без тела. Денег не дадут,зеленое тело и его мародеры их просто украдут.
Вот караткие итоги турне криворагульного писюниста с челядью,за наш счет!
А больше ЗЕ нихрена и не привез.