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Війська РФ обстріляли українські позиції біля Залізного і Зайцевого із СПГ і снайперської зброї, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ обстріляли українські позиції біля Залізного і Зайцевого із СПГ і снайперської зброї, - Міноборони

Від початку доби станом на 12 годину дня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню зі сторони військ РФ.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Залізне російські окупанти використовували станковий протитанковий гранатомет. А в напрямку Зайцевого здійснили обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

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Про всі факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Автор: Анастасія Потіха
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Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.-Дэ воно?
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07.09.2021 13:40 Відповісти
он же отвел войска, дайте ему еще сто каденций
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07.09.2021 13:59 Відповісти
ВАЗеленський, де контрснайперські групи?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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07.09.2021 13:40 Відповісти
...сообщено представителям ОБСЕ...
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07.09.2021 13:47 Відповісти
И это такая стратегия - радоваться что вражеский снайпер не попал, вместо того чтобы уничтожить?
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07.09.2021 15:47 Відповісти
а ВСУ - запустили воздушные шарики.....
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07.09.2021 21:17 Відповісти
 
 