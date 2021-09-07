Війська РФ обстріляли українські позиції біля Залізного і Зайцевого із СПГ і снайперської зброї, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Від початку доби станом на 12 годину дня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню зі сторони військ РФ.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Поблизу населеного пункту Залізне російські окупанти використовували станковий протитанковий гранатомет. А в напрямку Зайцевого здійснили обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї", - сказано в повідомленні.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.