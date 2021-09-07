Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю
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Зареєстрований ще на початку 2021 року в Колумбії новий штам коронавірусу, якому ВООЗ присвоїла найменування Мю, виявив надзвичайно небезпечні якості. Зокрема, він здатний ламати захист антитіл, набутий завдяки або перенесеній COVID-інфекції, або вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це заявив головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі одному з американських телеканалів.
"Коли ми говоримо, що спостерігаємо за варіантом Мю, ми хочемо переконатися, що він не стане домінуючим. Але ми не знаємо, які наслідки можуть бути. Занепокоєння викликає те, що у нього є сукупність мутацій, яка говорить про можливість обходити захист від певних антитіл", - зазначив Ентоні Фаучі.
За його словами, на сьогодні немає достатніх підстав говорити про те, що вакцини, що застосовуються в країні, реально захищають від атаки COVID-штама Мю.
Правда, при цьому радник уточнив, що тієї міцності імунного захисту, яку демонструють дозволені до застосування вакцини проти COVID-19, цілком достатньо, щоб переконливо говорити про їх ефективність проти тих штамів коронавірусу, щодо яких проводилися тести.
За словами Ентоні Фаучі, штам Мю на сьогодні не представляє реальної загрози і, принаймні поки, не йде ні в яке порівняння за силою зараження з COVID-штамом Дельта.
Будь ласка, зачекайте...
https://korrespondent.net/tech/4394836-dlia-blokyrovky-shtamma-delta-pryvytomu-nuzhno-v-vosem-raz-bolshe-antytel
Там есть ссылочка на первоисточник
https://www.cam.ac.uk/research/news/spread-of-delta-sars-cov-2-variant-driven-by-combination-of-immune-escape-and-increased-infectivity
В восемь раз больше антител надо. Помнишь, мы ржали на тему 8-закрепляющей, 9-контрольной и т.д. доз вакцины? Ну так вот... смех-то был пророческий.
Проблема высосана из пальца,причём намеренно.
Прочтите статью и всё поймёте: https://www.globalresearch.ca/sucharit-bhakdi-covid-19-vaccination-greatest-threat-humanity-ever-faced/5753894
Вот что вирус "животворящий" делает. ))
Є попит буде і товар.
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.. (с)
Но это цветочки по сравнению с последствиями штамма Зю.
1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти вуханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.