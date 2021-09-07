Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю

Зареєстрований ще на початку 2021 року в Колумбії новий штам коронавірусу, якому ВООЗ присвоїла найменування Мю, виявив надзвичайно небезпечні якості. Зокрема, він здатний ламати захист антитіл, набутий завдяки або перенесеній COVID-інфекції, або вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це заявив головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі одному з американських телеканалів.

"Коли ми говоримо, що спостерігаємо за варіантом Мю, ми хочемо переконатися, що він не стане домінуючим. Але ми не знаємо, які наслідки можуть бути. Занепокоєння викликає те, що у нього є сукупність мутацій, яка говорить про можливість обходити захист від певних антитіл", - зазначив Ентоні Фаучі.

За його словами, на сьогодні немає достатніх підстав говорити про те, що вакцини, що застосовуються в країні, реально захищають від атаки COVID-штама Мю.

Правда, при цьому радник уточнив, що тієї міцності імунного захисту, яку демонструють дозволені до застосування вакцини проти COVID-19, цілком достатньо, щоб переконливо говорити про їх ефективність проти тих штамів коронавірусу, щодо яких проводилися тести.

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За словами Ентоні Фаучі, штам Мю на сьогодні не представляє реальної загрози і, принаймні поки, не йде ні в яке порівняння за силою зараження з COVID-штамом Дельта.