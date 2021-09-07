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Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю

Зареєстрований ще на початку 2021 року в Колумбії новий штам коронавірусу, якому ВООЗ присвоїла найменування Мю, виявив надзвичайно небезпечні якості. Зокрема, він здатний ламати захист антитіл, набутий завдяки або перенесеній COVID-інфекції, або вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це заявив головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі одному з американських телеканалів.

"Коли ми говоримо, що спостерігаємо за варіантом Мю, ми хочемо переконатися, що він не стане домінуючим. Але ми не знаємо, які наслідки можуть бути. Занепокоєння викликає те, що у нього є сукупність мутацій, яка говорить про можливість обходити захист від певних антитіл", - зазначив Ентоні Фаучі.

За його словами, на сьогодні немає достатніх підстав говорити про те, що вакцини, що застосовуються в країні, реально захищають від атаки COVID-штама Мю.

Правда, при цьому радник уточнив, що тієї міцності імунного захисту, яку демонструють дозволені до застосування вакцини проти COVID-19, цілком достатньо, щоб переконливо говорити про їх ефективність проти тих штамів коронавірусу, щодо яких проводилися тести.

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За словами Ентоні Фаучі, штам Мю на сьогодні не представляє реальної загрози і, принаймні поки, не йде ні в яке порівняння за силою зараження з COVID-штамом Дельта.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.. (с) Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю - Цензор.НЕТ 1139
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07.09.2021 13:48
+6
Боюся уявити, що буде виробляти штам "омега".
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07.09.2021 13:47
+5
Фармакологические компании обеспечены работой и деньгами на десятки лет вперёд, в отличии от остальных.
Вот что вирус "животворящий" делает. ))
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07.09.2021 13:44
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Давайте, колите уже 4ю дозу Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю - Цензор.НЕТ 6207
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07.09.2021 13:38 Відповісти
Глянь, что покажу.
https://korrespondent.net/tech/4394836-dlia-blokyrovky-shtamma-delta-pryvytomu-nuzhno-v-vosem-raz-bolshe-antytel

Там есть ссылочка на первоисточник
https://www.cam.ac.uk/research/news/spread-of-delta-sars-cov-2-variant-driven-by-combination-of-immune-escape-and-increased-infectivity

В восемь раз больше антител надо. Помнишь, мы ржали на тему 8-закрепляющей, 9-контрольной и т.д. доз вакцины? Ну так вот... смех-то был пророческий.
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07.09.2021 15:02 Відповісти
Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю - Цензор.НЕТ 9743 да и 10я юбилейная
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07.09.2021 15:13 Відповісти
инопланетный разум..
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07.09.2021 13:38 Відповісти
к вопросу о маргиналах и людях выступающих против вакцин ли задающие неудобные вопросы о результативности вакцинирования и их КПД на человека??!! к сожалению мир поделился на крайних ЗА и ПРОТИВ вакцинирования а факты говорят что не правы и не те и не вторые а ИСТИНА как всегда где то в средних координатах проблемы...
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07.09.2021 14:09 Відповісти
к сожалению мир поделился на крайних ЗА и ПРОТИВ вакцинирования а факты говорят что не правы и не те и не вторые а ИСТИНА как всегда где то в средних координатах проблемы...

Проблема высосана из пальца,причём намеренно.
Прочтите статью и всё поймёте: https://www.globalresearch.ca/sucharit-bhakdi-covid-19-vaccination-greatest-threat-humanity-ever-faced/5753894
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07.09.2021 20:48 Відповісти
Фармакологические компании обеспечены работой и деньгами на десятки лет вперёд, в отличии от остальных.
Вот что вирус "животворящий" делает. ))
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07.09.2021 13:44 Відповісти
Це робить не вірус, а "ВІРА" людей у чудодійні властивості вакцини.
Є попит буде і товар.
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07.09.2021 14:05 Відповісти
Люди довіряють вакцині десь в пропорції 50/50, або 40/60. Це не головне. Тут бІльший фактор відіграє те, що усі уряди дали фармакологам карт-бланш.
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07.09.2021 14:48 Відповісти
Фарм компании ВСЕГДА обеспечены работой.
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07.09.2021 16:21 Відповісти
В этом никаких сомнений. А сейчас для них эта пандемия - просто Клондайк.
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07.09.2021 16:54 Відповісти
Боюся уявити, що буде виробляти штам "омега".
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07.09.2021 13:47 Відповісти
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.. (с) Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю - Цензор.НЕТ 1139
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07.09.2021 13:48 Відповісти
Какой-то странный вирус , природные вирусы так себя не ведут
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07.09.2021 13:50 Відповісти
Как это не ведут? Очень даже ведут Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю - Цензор.НЕТ 3866
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07.09.2021 14:06 Відповісти
Природные вирусы не подчиняются законам рынка и не понимают слова "гешефт".
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07.09.2021 14:46 Відповісти
Фаучі іде нафуй!
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07.09.2021 14:27 Відповісти
Штамм Мю ведёт себя нетрадиционнно.
Но это цветочки по сравнению с последствиями штамма Зю.
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07.09.2021 14:45 Відповісти
а штамп "Пи" ? Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю - Цензор.НЕТ 3709
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07.09.2021 15:14 Відповісти
А іншої сторони...якби хотіли нажитися на вакцинуваннях, то кололи би мабуть щось таке приємне, без усяких небезпечних наслідків, щоб люди самі вимагали, щоб їм вкололи...
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07.09.2021 14:57 Відповісти
Еще не успели принять у себя в "гостях" "Дельту" как уже на горизонте замаячила "Мю". Таки нет у землян методов против ковида костяныча сапрыкина. Один позитив, человеческая популяция все таки не погибнет полностью и природе не придется все по новой начинать с крыс и тараканов.
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07.09.2021 15:56 Відповісти
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти вуханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
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07.09.2021 17:55 Відповісти
Чем больше вакцинируете население тем больше получаете разновидностей вируса . За вирусом не угнаться он всегда будет опережать прививку . Используйте другие методы борьбы с вирусом .
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07.09.2021 19:19 Відповісти
 
 