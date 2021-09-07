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ВР (11728) Разумков Дмитро (1449)

Разумков скликає позачергове засідання Ради для ухвалення звернення до США про статус основного союзника поза НАТО. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков скликає позачергове засідання Ради для ухвалення звернення до США про статус основного союзника поза НАТО. ДОКУМЕНТ

Спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила прессекретарка спікера Дмитра Разумова Ольга Туній.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на порядку денному - проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР на екваторі свого терміну. Ми багато зробили за 2 роки, але попереду велика робота, потрібно сконцентруватися на законах із соцсфери, - Разумков

Разумков скликає позачергове засідання Ради для ухвалення звернення до США про статус основного союзника поза НАТО 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Давно пора, це зробити!
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07.09.2021 13:45
+4
Ось і подивимось хто буде проти.
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07.09.2021 13:47
+3
Главное , чтобы НАТО об этом знало. Ибо у зеленых все через одно место Третьяковой.
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07.09.2021 13:47
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Давно пора, це зробити!
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07.09.2021 13:45 Відповісти
Ось і подивимось хто буде проти.
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07.09.2021 13:47 Відповісти
По моему ,ни у кого сомнений и вопросов кто не проголосует нет. Эти "патриоты" всем известны.
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07.09.2021 14:23 Відповісти
Главное , чтобы НАТО об этом знало. Ибо у зеленых все через одно место Третьяковой.
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07.09.2021 13:47 Відповісти
нужно читать не только свои методички. Речь идет о статусе основного союзника вне НАТО!
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07.09.2021 14:21 Відповісти
А попросить США кормить голодающих пенсионеров, стыдно?
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07.09.2021 13:49 Відповісти
Напрасно , таких не уважают.
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07.09.2021 13:56 Відповісти
Тайвань і Південну Корею з Японією не поважають?
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07.09.2021 14:09 Відповісти
И Австралию с Бразилией.
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07.09.2021 16:20 Відповісти
Самим нужно работать и укреплять обороноспособность, а то как нищенки бегают по миру с протянутой рукой. Не будет такой стране уважения от других, ни-ког-да.
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07.09.2021 13:59 Відповісти
Просятся дети на ручки, а статус основного союзника вне НАТО заслужить надо
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07.09.2021 14:02 Відповісти
Теперь понятно о чем договорился Зеля с американскими сенаторами.
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07.09.2021 14:18 Відповісти
Одному війська ООН,іншому союзник США...Чисто жидо-кацапо-хохлярська психологія - сховатися за чиюсь спину,а самому ніхера не робити."Можете заскрінити мій комент" мурликанці ввічливо-дипломатично пошлють.І правильно зроблять.Вкотре повторюю,що допомогають тільки тому,хто сам щось робить.
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07.09.2021 14:29 Відповісти
Зеленые ублюдки вместе с опзжопниками и свидетелями тюльки любыми способами завалят голосование.
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07.09.2021 15:10 Відповісти
Нема альтернативи повноцінному членству в НАТО. Такий статус може навпаки стати додатковою завадою до євроатлантичної інтеграції, одночасно не надаючи жодних гарантій безпеки.
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07.09.2021 15:34 Відповісти
сижу и вижу как кацапня начинает срать огромными увесистыми шлакоблоками. у кремлевских пропагандистов подгорает так что никаие огнетушители не помогают...
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07.09.2021 15:43 Відповісти
Давно уже надо было. Это и прямые инвестиции США, и прямая серьезная военная помощь. Пример тому Япония,Австралия,Южная Корея,Бразилия,Тайвань,Израиль.
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07.09.2021 16:24 Відповісти
Гончаренко выносил эту идею ещё 3-4 месяца назад, арахимия просил его подождать результатов встречи с Байденом. Результатолв ноль. Наблюдаем)))
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07.09.2021 16:32 Відповісти
Главное, чтобы СН в обращении к США не забыли упомянуть про приверженность идеалам китайской коммунистической партии.
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07.09.2021 17:34 Відповісти
Зеленый балаган продолжается. Обосрать США после вояжа зеледента как частного лица. А теперь волать о союзничестве вне НАТО... Зебилы думают что в США забудут после этого бородатую бабушку зеледента, которую ждут в штатах для вынесения приговора? Или все-таки зеледент исправно выполняет задачи бункерфюрера по разрыву нормальных дипломатических отношений с США?
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07.09.2021 18:28 Відповісти
 
 