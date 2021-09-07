Разумков скликає позачергове засідання Ради для ухвалення звернення до США про статус основного союзника поза НАТО. ДОКУМЕНТ
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Спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила прессекретарка спікера Дмитра Разумова Ольга Туній.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на порядку денному - проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).
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