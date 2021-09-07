Призначити нового главу КМДА цілком реально вже на початку 2022 року, - "слуга народу" Безгін

В Україні досі триває реформа децентралізації. Зокрема, на розгляд у другому читанні чекають законопроєкти про столицю (№2143-3) і місцеві державні адміністрації (№ 4298).

Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю ZN.UA глава парламентського підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін (фракція "Слуга народу". - Ред.) розповів про відповідні зміни в Конституцію, підпорядкованість префекта і дату призначення нового глави КМДА.

Зокрема, без внесення змін до Основного закону глава ОДА, перетворений на префекта, керуватиме виконкомом, що не є добре. У той же час на рівні районів і Києва може вийти повноцінний префект. "У районній раді де-факто немає повноважень. Тому, прийнявши закони про МДА і столицю, на рівні РДА та КМДА ми фактично створюємо повноцінну префектуру", - пояснив Безгін.

Він також заявив про те, що законопроєкт про МДА буде готовий до другого читання в залі 1 жовтня. Далі - тільки питання потрапляння в порядок денний. Якщо говорити про закон про столицю, то Безгін дуже сподівається, що протягом найближчих тижнів законодавці знайдуть спільні позиції, в тому числі з профільним міністерством, яким шляхом підемо.

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"Що стосується змін до Конституції - тут я керуюся виключно політичною логікою. Якщо ми хочемо реально поборотися за прийняття змін до Конституції під час цього скликання Верховної Ради, то президенту необхідно внести проєкт до кінця року", - додав глава підкомітету.

Він також пояснив, що народні депутати закладають два роки перехідного періоду, щоб сформувати кадровий резерв. За словами Безгіна, треба розуміти, що прийняття нового законопроєкту про МДА не дорівнює автоматичному усуненню з посад нинішніх глав райадміністрацій.

Але це не стосується Києва. Тут як тільки буде прийнятий новий закон про столицю, відразу повинна з'явитися опція для призначення глави КМДА, тобто - київського префекта. Як зазначив Безгін, її цілком реально закрити вже на початку 2022 року. Питання тільки в персоналіях. За словами політика, це має бути професійно сильна людина, причому зі стрижнем.

Зазначимо, що поки єдину декларацію на главу КМДА подав міністр культури і освіти Олександр Ткаченко. Причому за інформацією джерел видання, в Офісі Президента, якщо опоненти чинного міністра культури знайдуть голоси за його відставку, то президенту терміново може знадобитися запасне крісло. Повернення Ткаченка на "плюси" для Зеленського дуже небажано.

"З приводу вашої версії про можливу відставку і працевлаштуванні Ткаченка нічого не скажу. Рішення ж про призначення, в будь-якому випадку, буде приймати президент за поданням уряду. Очевидно, що це має бути людина з серйозним досвідом роботи на державній службі. Особисто я не бачу таких серед медійних політиків, міністрів і навіть народних депутатів. А ось десь в ОДА, можливо, такі є", - зазначив Безгін.