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Окупанти мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі забороненими мінами, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі забороненими мінами, - розвідка

Російські окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій і здійснювати мінування місцевості, включно з ділянками території в тилових районах неподалік лінії зіткнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник встановлює мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними Конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Зазначені дії окупантів створюють додаткову небезпеку для цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

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"Такі випадки ворог намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - зауважили в ГУР.

Автор: Наталя Джума
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Они карты минных полей не делают, так что пусть минируют. Сами же и подорвутся Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка - Цензор.НЕТ 9936
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07.09.2021 13:57 Відповісти
Что бы составить формуляр минного поля надо знания и умения, которого
там нет.
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07.09.2021 14:02 Відповісти
Так же само и деды минировали во времена второй мировой. Ни карт, ни хрена. Другое дело педантичнее фошизды, каждую минку на карту заносили Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка - Цензор.НЕТ 7313
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07.09.2021 14:05 Відповісти
Так минируют когда " обратной дороги нет "
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07.09.2021 14:10 Відповісти
 
 