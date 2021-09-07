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Голодомор офіційно визнали геноцидом уже 15 держав, - заступник глави МЗС Боднар

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Голодомор офіційно визнали геноцидом уже 15 держав, - заступник глави МЗС Боднар

15 держав офіційно визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заступник міністра закордонних справ сказав на міжнародному форумі "Масові штучні голоди: пам'ятаємо, шануємо" в Києві.

"Ми вже зараз можемо сказати, що 15 держав офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. У 20 державах встановлено відповідні пам'ятні знаки і пам'ятники, які шанують жертв голодомору. Більш ніж у 70 державах щороку відбуваються пам'ятні заходи, які увічнюють цю пам'ять і мобілізують світове співтовариство в пам'ять про голодомор", - зазначив Боднар

Заступник голови МЗС зазначив, що тема голодомору звучить на платформах міжнародних організацій іще з 2003 року, зокрема в ООН, ОБСЄ, ЮНЕСКО, в Парламентській асамблеї Ради Європи, Європейському парламенті. 

"Ми розширюємо кількість цих міжнародних організацій, які приєднуються до пізнання факту злочину радянського режиму проти українського народу", - додав Боднар.

Заступник глави МЗС України зазначив також, що режим президента РФ Володимира Путіна наразі продовжує ту саму політику сталінського режиму. "Тривала агресія є одним з яскравих прикладів репресій, убивств і захоплення чужих територій", - сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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Голодомор официально признали геноцидом уже 15 государств, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 9721
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07.09.2021 14:01 Відповісти
когда говорят, что мы братские народы, нужно посмотреть работы французского фотографа Жан Ксавье Рауля (фото конца 1870-х годов) "Крестьяне Орловской губернии"..
найдите хоть что-то украинское в этом фото..
Голодомор официально признали геноцидом уже 15 государств, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 8849
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07.09.2021 14:08 Відповісти
израиль не признал голодомор
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07.09.2021 15:07 Відповісти
евреи московитские его и организовали, как же он признавать то будет))..зря вот только Украина Холокост признала, до признания Израеэлем Голодомора....
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07.09.2021 15:38 Відповісти
что же они дураки признаваться в содеяном?
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07.09.2021 15:54 Відповісти
При чем тут далекий Израиль, если ближайшие соседи Украины не признали голодомор геноцидом: Евросоюз, Швеция, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Румыния, Голландия, Дания, Испания, Италия, Франция, Германия, Сербия, Словения, Словакия, Молдавия, Чехия ...
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07.09.2021 17:13 Відповісти
Я соромлюсь запитали, а які країни з 2019 по 2021 рік визнали голодомор в Україні і що для цього зробив Косоворотка? За Бабин Яр чув і знаю, що Косоворотка дуже пікліється за цей проект, навіть визнав російський проект і ще в Раді приймають закон шугати тих, хто заперечує Холокост, а що проти тих, хто запечерує голодомор?
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07.09.2021 16:37 Відповісти
Друзья, в Европе 65 стран, из которых только 7 признали Голодомор Геноцидом украинского народа, это чуть более, 1% .....
Кстати, сравнивать Бабий Яр и Голодомор не имеет смысла, прав Президент Порошенко ,,Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов.,,
Слова Порошенко подтверждают два памятника в Бабьем Яру: украинке Елене Телиге, члене ОУН, которая боролась с гитлеровцами и еврейке Татьяне Маркус, Герою Украины, члену диверсионно-истребительной группы.
Жаль, что за 30 лет Независимости Украины, большинство стран Европы не признали Голодомор, Геноцидом .... есть поле деятельности для Президента Зеленского
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07.09.2021 18:09 Відповісти
 
 